Сили ППО збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною, - ОВА

ЗСУ знищили російську ракету над Дніпропетровською областю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ще мінус 1 ворожа ціль! Її наші вартові неба ліквідували над Криворіжжям", - розповів він.

Як писав Цензор.НЕТ раніше, росіяни обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області 6 разів дронами та артилерією протягом 12 травня.

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