Сили ППО збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною, - ОВА
ЗСУ знищили російську ракету над Дніпропетровською областю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Ще мінус 1 ворожа ціль! Її наші вартові неба ліквідували над Криворіжжям", - розповів він.
Як писав Цензор.НЕТ раніше, росіяни обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області 6 разів дронами та артилерією протягом 12 травня.
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