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Сили ППО збили ворожу ракету над Дніпропетровщиною, - ОВА

Над Дніпрпетровщиною ППО збила ракету

ЗСУ знищили російську ракету над Дніпропетровською областю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ще мінус 1 ворожа ціль! Її наші вартові неба ліквідували над Криворіжжям", - розповів він.

Як писав Цензор.НЕТ раніше, росіяни обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області 6 разів дронами та артилерією протягом 12 травня.

Читайте: Над Дніпропетровщиною сили ППО знищили ворожу ракету Х-59, - ПК "Схід"

Автор: 

ППО (3158) ракети (4011) Дніпропетровська область (3687)


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Слава західному ВПК !
Гатьба ЗЄльоному, який просрав українські розробки ЗРК !
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12.05.2024 19:10 Відповісти
Да одна "Кольчуга" чего стоила! Запад выл от её присутствия.
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12.05.2024 20:29 Відповісти
 
 