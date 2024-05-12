Силы ПВО сбили вражескую ракету над Днепропетровщиной, - ОВА

ВСУ уничтожили российскую ракету над Днепропетровской областью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Еще минус 1 вражеская цель! Ее наши стражи неба ликвидировали над Криворожьем", - рассказал он.

Как писал Цензор.НЕТ ранее, россияне обстреливали Никопольский район Днепропетровской области 6 раз дронами и артиллерией в течение 12 мая.

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