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Силы ПВО сбили вражескую ракету над Днепропетровщиной, - ОВА

Над Дніпрпетровщиною ППО збила ракету

ВСУ уничтожили российскую ракету над Днепропетровской областью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Еще минус 1 вражеская цель! Ее наши стражи неба ликвидировали над Криворожьем", - рассказал он.

Как писал Цензор.НЕТ ранее, россияне обстреливали Никопольский район Днепропетровской области 6 раз дронами и артиллерией в течение 12 мая.

Также читайте: Над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили вражескую ракету Х-59, - ПК "Схід"

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ПВО (2721) ракеты (3558) Днепропетровская область (3914)


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Слава західному ВПК !
Гатьба ЗЄльоному, який просрав українські розробки ЗРК !
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12.05.2024 19:10 Ответить
Да одна "Кольчуга" чего стоила! Запад выл от её присутствия.
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12.05.2024 20:29 Ответить
 
 