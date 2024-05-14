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Рашисти обстріляли Нікополь: загинув чоловік, є поранений. ФОТОрепортаж

Із самого ранку 14 травня 2024 року війська РФ відкрили артилерійський вогонь по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок удару по Нікополю загинув 45-річний чоловік. Ще один, 47 років, отримав осколкові поранення.

Інші наслідки російської атаки наразі уточнюються.

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Наслідки обстрілу Нікополя 14 травня 2024 року
Наслідки обстрілу Нікополя 14 травня 2024 року
Наслідки обстрілу Нікополя 14 травня 2024 року
Наслідки обстрілу Нікополя 14 травня 2024 року

Автор: 

обстріл (28472) Нікополь (1189)


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14.05.2024 12:40 Відповісти
 
 