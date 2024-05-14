Рашисти обстріляли Нікополь: загинув чоловік, є поранений. ФОТОрепортаж
Із самого ранку 14 травня 2024 року війська РФ відкрили артилерійський вогонь по Нікополю Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок удару по Нікополю загинув 45-річний чоловік. Ще один, 47 років, отримав осколкові поранення.
Інші наслідки російської атаки наразі уточнюються.
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показати весь коментар14.05.2024 12:40 Відповісти Мені подобається 0
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