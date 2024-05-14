Рашисты обстреляли Никополь: погиб мужчина, есть раненый. ФОТОрепортаж
С самого утра 14 мая 2024 года войска РФ открыли артиллерийский огонь по Никополю Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате удара по Никополю погиб 45-летний мужчина. Еще один мужчина, 47 лет, получил осколочные ранения.
Другие последствия российской атаки пока уточняются.
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Чайка Київ
показать весь комментарий14.05.2024 12:40 Ответить Мне нравится 0
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