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Рашисты обстреляли Никополь: погиб мужчина, есть раненый. ФОТОрепортаж

С самого утра 14 мая 2024 года войска РФ открыли артиллерийский огонь по Никополю Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате удара по Никополю погиб 45-летний мужчина. Еще один мужчина, 47 лет, получил осколочные ранения.

Другие последствия российской атаки пока уточняются.

Также смотрите: Оккупанты обстреляли Никопольщину 17 раз: повреждено 16 частных домов, теплицы, хозяйственные постройки. ФОТОРЕПОРТАЖ

Наслідки обстрілу Нікополя 14 травня 2024 року
Наслідки обстрілу Нікополя 14 травня 2024 року
Наслідки обстрілу Нікополя 14 травня 2024 року
Наслідки обстрілу Нікополя 14 травня 2024 року

Автор: 

обстрел (27151) Никополь (1019)


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14.05.2024 12:40 Ответить
 
 