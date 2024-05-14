Оккупанты обстреляли Никополь из артиллерии и дронами-камикадзе: погиб мужчина, повреждены дома, инфраструктурный объект, общежитие и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
Трижды за день враг бил по Никополю дронами-камикадзе, обстрелял город и из артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, есть погибший и пострадавший. Мужчине, который получил ранения, оказали медпомощь. Он лечится амбулаторно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрелов один частный дом разрушен, 9 - повреждены. Кроме того, изуродованы и пятиэтажка, 6 хозяйственных построек и линия электропередач.
Также повреждены общежитие и инфраструктурный объект.
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Чайка Київ
показать весь комментарий14.05.2024 19:14 Ответить Мне нравится 1
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