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Россияне атаковали беспилотниками пожарную часть и газораспределительный пункт на Черниговщине. ФОТО

На пограничье Черниговщины россияне атаковали беспилотниками гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в понедельник 13 мая враг нанес несколько ударов беспилотниками по объектам гражданской инфраструктуры в одном из сел Новгород-Сиверской громады.

В результате атаки повреждения получили здание местной пожарной части и газораспределительный пункт. Люди не пострадали.

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Обстріл Чернігівщини

Напомним, ранее сообщалось, что 13 мая российские оккупанты впервые атаковали город Сновск на Черниговщине. По предварительной информации, россияне ударили кассетными боеприпасами из РСЗО.

Автор: 

обстрел (27151) Черниговщина (1485)


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