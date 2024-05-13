Россияне нанесли удар по Сновску на Черниговщине: Есть раненые

Российские оккупационные войска впервые атаковали город Сновск на Черниговщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию Челайн сообщил городской голова Сновска Александр Медведев.

Два гражданских лица получили ранения.

"По лесу был обстрел. Также подверглась повреждениям одна из улиц. Раненых мужчину и женщину направили в больницу в Корюковку. Обстрел произошел около 11 часов. Всего было за сегодня уже около 8 приходов", - сказал мэр.

По предварительной информации, россияне ударили кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня.

Отметим, что до российской границы от Сновска около 25 км. Российские оккупанты впервые нанесли удар по городу.

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