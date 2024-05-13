РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5613 посетителей онлайн
Новости Война
5 143 2

Россияне нанесли удар по Сновску на Черниговщине: Есть раненые

росія,артилерія

Российские оккупационные войска впервые атаковали город Сновск на Черниговщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию Челайн сообщил городской голова Сновска Александр Медведев.

Два гражданских лица получили ранения.

"По лесу был обстрел. Также подверглась повреждениям одна из улиц. Раненых мужчину и женщину направили в больницу в Корюковку. Обстрел произошел около 11 часов. Всего было за сегодня уже около 8 приходов", - сказал мэр.

По предварительной информации, россияне ударили кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня.

Отметим, что до российской границы от Сновска около 25 км. Российские оккупанты впервые нанесли удар по городу.

Также читайте: Рашисты ударили дронами по зерновому складу на Черниговщине

Автор: 

обстрел (26982) Черниговщина (1485)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це місто було назване на честь більшовицького "Мотороли" - Щорса.

показать весь комментарий
13.05.2024 12:12 Ответить
а чому нам не піти у наступ на курьск або брянськ
показать весь комментарий
13.05.2024 12:34 Ответить
 
 