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Новости Война
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Рашисты ударили дронами по зерновому складу на Черниговщине

Обстріли прикордоння

Сегодня, 30 апреля, утром войска РФ попали беспилотниками по зданию зернового склада в одном из сел Новгород-Северской громады на Черниговщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате попадания возник пожар. Его сейчас уже ликвидировали.

Также Чаус отмечает, что к счастью, люди из-за вражеского удара не пострадали.

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Ранее сообщалось, что 27 апреля российские захватчики атаковали часть ГСЧС в Черниговской области.

Автор: 

обстрел (26891) Черниговщина (1485)


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