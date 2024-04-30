Рашисти ударили дронами по зерновому складу на Чернігівщині

Сьогодні, 30 квітня, вранці війська РФ поцілили безпілотниками по будівлі зернового складу в одному з сіл Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок влучання виникла пожежа. Її наразі вже ліквідували.

Також Чаус зазначає, що на щастя, люди через ворожий удар не постраждали.

Також читайте: Окупанти застосовують весь наявний арсенал озброєння для ударів по Сумщині та Чернігівщині, - ОК "Північ". ФОТО

Раніше повідомлялося, що 27 квітня російські загарбники атакували частину ДСНС у Чернігівській області.