Росіяни завдали удару по Сновську на Чернігівщині: Є поранені (оновлено)

Російські окупаційні війська вперше атакували місто Сновськ на Чернігівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це виданню Челайн повідомив міський голова Сновська Олександр Медведьов.

Дві цивільні особи дістали поранення.

"По лісу був обстріл. Також зазнала пошкоджень одна з вулиць. Поранених чоловіка та жінку направили до лікарні в Корюківку. Обстріл стався близько 11 години. Загалом було за сьогодні вже близько 8 приходів", - сказав мер.

За попередньою інформацією, росіяни вдарили касетними боєприпасами з реактивних систем залпового вогню.

Зазначимо, що до російського кордону від Сновська близько 25 км. Російські окупанти вперше завдали удару по місту.

Глава ОВА Чаус згодом повідомив, що по громаді вдарили касетними боєприпасами, внаслідок чого 3 особи дістали поранення.

Пошкоджено будинки, авто, цивільну інфраструктуру.

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