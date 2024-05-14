Росіяни атакували безпілотниками пожежну частину та газорозподільчий пункт на Чернігівщині. ФОТО
На прикордонні Чернігівщини росіяни атакували безпілотниками цивільну інфраструктуру.
Про це повідомили в поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у понеділок 13 травня ворог завдав декількох ударів безпілотниками по об’єктах цивільної інфраструктури в одному із сіл Новгород-Сіверської громади.
Унаслідок атаки пошкоджень зазнали будівля місцевої пожежної частини та газорозподільчий пункт. Люди не постраждали.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 13 травня російські окупанти вперше атакували місто Сновськ на Чернігівщині. За попередньою інформацією, росіяни вдарили касетними боєприпасами з РСЗВ.
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