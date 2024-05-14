Росіяни атакували безпілотниками пожежну частину та газорозподільчий пункт на Чернігівщині. ФОТО

На прикордонні Чернігівщини росіяни атакували безпілотниками цивільну інфраструктуру.

Про це повідомили в поліції Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у понеділок 13 травня ворог завдав декількох ударів безпілотниками по об’єктах цивільної інфраструктури в одному із сіл Новгород-Сіверської громади.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали будівля місцевої пожежної частини та газорозподільчий пункт. Люди не постраждали.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 13 травня російські окупанти вперше атакували місто Сновськ на Чернігівщині. За попередньою інформацією, росіяни вдарили касетними боєприпасами з РСЗВ.