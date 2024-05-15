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Россияне за прошедшие сутки атаковали четыре населенных пункта Херсонщины, есть погибший. Поздним вечером ударили по Никополю дроном-камикадзе

Обстріл Херсону за добу 14 травня

За прошедшие сутки враг обстрелял Херсон, Антоновку, Михайловку, Новоалександровку, погиб один человек. Вчера поздно вечером оккупанты запустили дрон-камикадзе по Никополю

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Российские военные попали в жилые кварталы Херсона, Антоновки, Михайловки, Новоалександровки. В частности поврежден частный дом. Было повреждено складское помещение. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще - 1 получил ранения", - рассказал начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Также россияне атаковали Никополь на Днепропетровщине. Как сообщил начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко, агрессор направил на Никополь ночной FPV-камикадзе. Беспилотник был обезврежен Силами обороны Украины.

Также смотрите: Оккупанты обстреляли Никополь из артиллерии и дронами-камикадзе: погиб мужчина, повреждены дома, инфраструктурный объект, общежитие и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

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обстрел (26835) Днепропетровская область (3830) Херсонская область (4706)


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