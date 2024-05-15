Рашисты обстреляли Степногорск, 3 человека ранены. ФОТО

Войска РФ сегодня, 15 мая, нанесли удар по Степногорску Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, три гражданских человека ранены в результате вражеского обстрела Степногорска.

"Россияне обстреляли поселок авиабомбами. В результате атаки ранены гражданские - женщина и двое мужчин. Есть разрушения", - отметил он.





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Ранее сообщалось, что враг 15 мая атаковал Николаев. Также утром 15 мая российские оккупационные войска ударили по многоэтажке в Херсоне. Кроме того, Цензор.НЕТ информировал, что российские войска наносят удары по Херсону.