Рашисти обстріляли Степногірськ, 3 людини поранено. ФОТО
Війська РФ сьогодні, 15 травня, завдали удару по Степногірську Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, три цивільні людини поранено внаслідок ворожого обстрілу Степногірська.
"Росіяни обстріляли селище авіабомбами. Внаслідок атаки поранені цивільні - жінка та двоє чоловіків. Є руйнування", - зазначив він.
Раніше повідомлялося, що ворог 15 травня атакував Миколаїв. Також зранку 15 травня російські окупаційні війська вдарили по багатоповерхівці у Херсоні. Окрім того, Цензор.НЕТ інформував, що російські війська завдають ударів по Херсону.
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