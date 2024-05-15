Силы обороны штурмовали дом с оккупантами и взяли в плен группу захватчиков на Харьковщине. ВИДЕО

Украинские войска при поддержке дронов штурмуют дом с засевшими в нем оккупантами и берут их в плен в районе Глубокого, Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

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