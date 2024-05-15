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Новости Видео Война
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Силы обороны штурмовали дом с оккупантами и взяли в плен группу захватчиков на Харьковщине. ВИДЕО

Украинские войска при поддержке дронов штурмуют дом с засевшими в нем оккупантами и берут их в плен в районе Глубокого, Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

Смотрите: Бойцы 108 ОБрТрО ликвидировали 6 оккупантов в окрестностях Новокарловки. ВИДЕО

Автор: 

Харьковщина (5577) штурм (520) пленные (2137)


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Топ комментарии
+32
Все ж які скоти ті, що не зробили нічого щоб захистити і зберегти криваву роботу ЗСУ, які все це визволяли у 2022. Розікрали гроші на укріпленнях а в деяких місцях навіть не встановили вже готові зуби дракона за цілий рік.

Дайте раду цьому хлопці з ЗСУ. Нехай ті криваві гроші колом у горлі тим гнилим злодіям стануть.
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15.05.2024 21:26
+17
...не беріть цих кацапів в полон,тільки кінчені кацапи, на третьому році війни тільки покидьки прийшли, які не повині мати ніяких шансів на повернення... .
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15.05.2024 21:34
+15
Молодці козаки.
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15.05.2024 21:25
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Правила форума Совет форумчан
ще й лапку спасають..
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15.05.2024 21:22 Ответить
На органи консервують. Чи нє хвашизди????
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15.05.2024 22:40 Ответить
Молодці козаки.
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15.05.2024 21:25 Ответить
Все ж які скоти ті, що не зробили нічого щоб захистити і зберегти криваву роботу ЗСУ, які все це визволяли у 2022. Розікрали гроші на укріпленнях а в деяких місцях навіть не встановили вже готові зуби дракона за цілий рік.

Дайте раду цьому хлопці з ЗСУ. Нехай ті криваві гроші колом у горлі тим гнилим злодіям стануть.
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15.05.2024 21:26 Ответить
Пишуть це хайп. Було там все, і заміноване. Тільки міни протитанкові.
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15.05.2024 23:10 Ответить
Взвєйся-развєйся??? Гордий бурьєвєстнік.
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15.05.2024 22:41 Ответить
...не беріть цих кацапів в полон,тільки кінчені кацапи, на третьому році війни тільки покидьки прийшли, які не повині мати ніяких шансів на повернення... .
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15.05.2024 21:34 Ответить
Мені вважається, що німці у 43-му це теж зрозуміли(
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15.05.2024 22:42 Ответить
Кацапи розстрілювали полонених аж до кінця сталінграду...А німцями незрозуміло..частина попала додому, а частина в концтабір, а ще частина пішла в підрозділи ваффен сс та поліцію...як робили відбір не відомо
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16.05.2024 07:34 Ответить
В полоні у кацапні 1700 українських цивільних і кілька тисяч військовослужбовців.
На кого міняти будемо!??
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16.05.2024 00:33 Ответить
Працювали специ із якоїсь відомої структури. Це точно не мобілізовані. Ось вам і результат: все чітко, грамотно, без втрат. Мобілізованому треба пів року, як мінімум, щоб робити щось схоже. І злагодження місяць. Кацапові до речі ногу перетягували схоже трусами, новими з білою біркою. Ці труси, так виглядає, наш спец витягнув з кишені кацапа під час обшуку, а кацап просто украв у чужому будинку.
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15.05.2024 21:42 Ответить
Мабуть Ви перебільшуєте. Крім того, нащо був дрон, якщо гранату можна було кинути ? Чи дві.
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15.05.2024 23:12 Ответить
Власне специ і працюють з дронами. Майже завжди.
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15.05.2024 23:36 Ответить
Так, але це зараз вже поширене на більшість підрозділів наземних військ. Може ще не усі, але ...
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16.05.2024 11:01 Ответить
Додайте посилання на автора відео, це волонтер який багато допомогає ЗСУ:

https://twitter.com/Teoyaomiquu/status/1790797039720075668
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15.05.2024 21:54 Ответить
Це ті ,яких пуйло послав Харків захопити ,а воно чужа дача з якої їх викурили як шкідливих комах.
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15.05.2024 21:59 Ответить
Може, було б краще на подібних відео зображувати росіянську ганчірку або перевернутою(якщо це не паплюжить прапор Франції), або з купою лайна на ній, щоб показати те презирство, яке має більшість людей до банди "рф".
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15.05.2024 22:11 Ответить
Якби у нас генерали були, а не клоуни...
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15.05.2024 22:15 Ответить
Теперь покурить им дать, водички, и позвонить маме. А потом в поезд, коробки клеить. Тем временем казластан отказался от обмена пленными, в том числе хотя бы мусульман, на их праздник.
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16.05.2024 00:05 Ответить
Нащо ця возня з полоном. Вони знали куди йшли, то хай тепер отримують сповна. Макітри їм розвалити і на тому, крапка.
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16.05.2024 00:39 Ответить
Самый умный, да? А на кого азовцев у мордора выменивать?
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16.05.2024 03:10 Ответить
тільки на кадирівців можна обміняти. а це сміття кацапам теж не потрібне
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16.05.2024 09:27 Ответить
Молодці, профі, кацап повинен або бути мертвим або йти на обмін.
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16.05.2024 03:03 Ответить
РЕСПЕКТ. одне не розумію - навіщо рятувати їхніх поранених? пристрілити і все, або нехай кров'ю стікає - буде час подумати не#ер сюди приперся
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16.05.2024 09:26 Ответить
Такая дачка симпатичная....
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16.05.2024 09:49 Ответить
Робота професіоналів ЗСУ. Все чітко і злагоджено.
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16.05.2024 12:30 Ответить
 
 