Бойцы 108-й ОБрТрО ликвидировали 6 оккупантов в окрестностях Новокарловки. ВИДЕО
В окрестностях Новокарловки на Запорожье бойцы 98-го батальона 108-й отдельной бригады территориальной обороны обнаружили перемещение группы врага и нанесли по ней огневое поражение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.
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Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий15.05.2024 20:56 Ответить Мне нравится 1
Oleg K #525841
показать весь комментарий16.05.2024 00:09 Ответить Мне нравится 2
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