Бойцы 108-й ОБрТрО ликвидировали 6 оккупантов в окрестностях Новокарловки. ВИДЕО

В окрестностях Новокарловки на Запорожье бойцы 98-го батальона 108-й отдельной бригады территориальной обороны обнаружили перемещение группы врага и нанесли по ней огневое поражение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

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