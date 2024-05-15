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Новости Видео Война
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Бойцы 108-й ОБрТрО ликвидировали 6 оккупантов в окрестностях Новокарловки. ВИДЕО

В окрестностях Новокарловки на Запорожье бойцы 98-го батальона 108-й отдельной бригады территориальной обороны обнаружили перемещение группы врага и нанесли по ней огневое поражение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

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Автор: 

уничтожение (6909)


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Орки розраховували на перемогу, як під Крутами, а вийшло навпаки…200!
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15.05.2024 20:56 Ответить
Хорошая музыка и видео не плохое. Осталось только понять, или с тех шести хоть кто-то получил лишнюю дырку в туше? Но статистика Генштаба наверняка увеличилась на шесть, да. А потом удивляемся, как так, полмиллиона казламордых угандошили, а они все лезут и лезут, и откуда только берутся? ага.
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16.05.2024 00:09 Ответить
 
 