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Нацгвардейцы ликвидировали 20 оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы Национальной гвардии Украины ликвидировали группу российских штурмовиков в Харьковской области, состоявшую из 20 солдат. Как отметили в Нацгвардии, группу штурмовиков РФ ликвидировали бойцы 2 отдельного отряда Центра спецназначения "Омега".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацгвардию в телеграм-канале.

"Используя FPV и дроны-бомберы, за час была ликвидирована группа из 20 штурмовиков", - сказано в сообщении.

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Автор: 

Харьковщина (5577) уничтожение (6909)


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Шустрі кацапчики. Судячи по рухах - це спецназ був...
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15.05.2024 19:14 Ответить
Різко мокші рванули прямо в пекло.
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15.05.2024 19:20 Ответить
Тема дохлих пдарів не розкрита..
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15.05.2024 19:20 Ответить
А омега підрозділ цікавий ...кажуть що саме вони розстрілювали майдан..а не дебільні костоломи з беркуту
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15.05.2024 19:28 Ответить
нік у тебе ще цікавіший.
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15.05.2024 21:35 Ответить
Добра робота!! Дякуємо Захиникам України та їх Родинам!
Видно, що одразу по мережах, московське лайно замироточило, своїми вис@рами, несуть орки, суцільну галіматню!!! Тепер їх і виховувати будемо… Свято наближається!! Ківа перевірив із захарченком…. Задоволені залишилися.
Слава Україні! Смерть оркам мацковським, та їх кріпакам з болота!
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15.05.2024 19:51 Ответить
Їх там п'ятдесят тисяч...
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15.05.2024 19:57 Ответить
"ліквдація" має зовсім інше значення...
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16.05.2024 11:42 Ответить
 
 