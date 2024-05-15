Нацгвардейцы ликвидировали 20 оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО
Бойцы Национальной гвардии Украины ликвидировали группу российских штурмовиков в Харьковской области, состоявшую из 20 солдат. Как отметили в Нацгвардии, группу штурмовиков РФ ликвидировали бойцы 2 отдельного отряда Центра спецназначения "Омега".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацгвардию в телеграм-канале.
"Используя FPV и дроны-бомберы, за час была ликвидирована группа из 20 штурмовиков", - сказано в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Видно, що одразу по мережах, московське лайно замироточило, своїми вис@рами, несуть орки, суцільну галіматню!!! Тепер їх і виховувати будемо… Свято наближається!! Ківа перевірив із захарченком…. Задоволені залишилися.
Слава Україні! Смерть оркам мацковським, та їх кріпакам з болота!