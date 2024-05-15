Нацгвардійці ліквідували 20 окупантів у Харківській області. ВIДЕО

Бійці Національної гвардії України ліквідували групу російських штурмовиків у Харківській області, що складалася з 20 солдатів. Як зазначили у Нацгвардії, групу штурмовиків РФ ліквідували бійці 2 окремого загону Центру спецпризначення "Омега".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Нацгвардію у телеграм-каналі.

"Використовуючи FPV та дрони-бомбери, за годину було ліквідовано групу з 20 штурмовиків", - сказано в повідомленні.

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