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Нацгвардійці ліквідували 20 окупантів у Харківській області. ВIДЕО

Бійці Національної гвардії України ліквідували групу російських штурмовиків у Харківській області, що складалася з 20 солдатів. Як зазначили у Нацгвардії, групу штурмовиків РФ ліквідували бійці 2 окремого загону Центру спецпризначення "Омега".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Нацгвардію у телеграм-каналі.

"Використовуючи FPV та дрони-бомбери, за годину було ліквідовано групу з 20 штурмовиків", - сказано в повідомленні.

Також дивіться: Прикордонники знищили на Донеччині російський РЛС "Зоопарк-1". ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) знищення (7221)


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Шустрі кацапчики. Судячи по рухах - це спецназ був...
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15.05.2024 19:14 Відповісти
Різко мокші рванули прямо в пекло.
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15.05.2024 19:20 Відповісти
Тема дохлих пдарів не розкрита..
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15.05.2024 19:20 Відповісти
А омега підрозділ цікавий ...кажуть що саме вони розстрілювали майдан..а не дебільні костоломи з беркуту
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15.05.2024 19:28 Відповісти
нік у тебе ще цікавіший.
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15.05.2024 21:35 Відповісти
Добра робота!! Дякуємо Захиникам України та їх Родинам!
Видно, що одразу по мережах, московське лайно замироточило, своїми вис@рами, несуть орки, суцільну галіматню!!! Тепер їх і виховувати будемо… Свято наближається!! Ківа перевірив із захарченком…. Задоволені залишилися.
Слава Україні! Смерть оркам мацковським, та їх кріпакам з болота!
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15.05.2024 19:51 Відповісти
Їх там п'ятдесят тисяч...
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15.05.2024 19:57 Відповісти
"ліквдація" має зовсім інше значення...
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16.05.2024 11:42 Відповісти
 
 