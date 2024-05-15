Нацгвардійці ліквідували 20 окупантів у Харківській області. ВIДЕО
Бійці Національної гвардії України ліквідували групу російських штурмовиків у Харківській області, що складалася з 20 солдатів. Як зазначили у Нацгвардії, групу штурмовиків РФ ліквідували бійці 2 окремого загону Центру спецпризначення "Омега".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Нацгвардію у телеграм-каналі.
"Використовуючи FPV та дрони-бомбери, за годину було ліквідовано групу з 20 штурмовиків", - сказано в повідомленні.
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Видно, що одразу по мережах, московське лайно замироточило, своїми вис@рами, несуть орки, суцільну галіматню!!! Тепер їх і виховувати будемо… Свято наближається!! Ківа перевірив із захарченком…. Задоволені залишилися.
Слава Україні! Смерть оркам мацковським, та їх кріпакам з болота!