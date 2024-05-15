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Прикордонники знищили на Донеччині російський РЛС "Зоопарк-1". ВIДЕО

Аеророзвідники підрозділу "Помста" виявили замаскований ворожий комплекс артилерійської розвідки та контрбатарейної боротьби "Зоопарк-1" і знищили його.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Підрозділ "Фенікс" у ході проведення аеророзвідки виявив бойову броньовану машину окупантів, яку ворог добре замаскував. Проаналізувавши знахідку детальніше, захисники збагнули, що це комплекс артилерійської розвідки та контрбатарейної боротьби "Зоопарк-1".

"Місію доставити гостинці мешканцям "зоопарку" бійці поклали на бомбер Vampire. І з нею він впорався на відмінно", – йдеться у повідомленні

Дивіться: Прикордонники знищили два танки окупантів, з яких вівся обстріл околиць Вовчанська. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) Донецька область (8447)


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Молодці мужики.
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15.05.2024 17:56 Відповісти
Сподіваюсь що рашистскі тварини були всередині цього зоопарку та подохли...
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15.05.2024 18:00 Відповісти
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15.05.2024 18:40 Відповісти
Професійно спрацювали, з другого скиду!
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15.05.2024 18:45 Відповісти
Жирного кнура, у орків закнурячили!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
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15.05.2024 20:13 Відповісти
 
 