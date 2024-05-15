Прикордонники знищили на Донеччині російський РЛС "Зоопарк-1". ВIДЕО

Аеророзвідники підрозділу "Помста" виявили замаскований ворожий комплекс артилерійської розвідки та контрбатарейної боротьби "Зоопарк-1" і знищили його.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Підрозділ "Фенікс" у ході проведення аеророзвідки виявив бойову броньовану машину окупантів, яку ворог добре замаскував. Проаналізувавши знахідку детальніше, захисники збагнули, що це комплекс артилерійської розвідки та контрбатарейної боротьби "Зоопарк-1".

"Місію доставити гостинці мешканцям "зоопарку" бійці поклали на бомбер Vampire. І з нею він впорався на відмінно", – йдеться у повідомленні

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