Прикордонники знищили на Донеччині російський РЛС "Зоопарк-1". ВIДЕО
Аеророзвідники підрозділу "Помста" виявили замаскований ворожий комплекс артилерійської розвідки та контрбатарейної боротьби "Зоопарк-1" і знищили його.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Підрозділ "Фенікс" у ході проведення аеророзвідки виявив бойову броньовану машину окупантів, яку ворог добре замаскував. Проаналізувавши знахідку детальніше, захисники збагнули, що це комплекс артилерійської розвідки та контрбатарейної боротьби "Зоопарк-1".
"Місію доставити гостинці мешканцям "зоопарку" бійці поклали на бомбер Vampire. І з нею він впорався на відмінно", – йдеться у повідомленні
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