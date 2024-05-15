Пограничники уничтожили на Донетчине российский РЛС "Зоопарк-1". ВИДЕО
Аэроразведчики подразделения "Помста" обнаружили замаскированный вражеский комплекс артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы "Зоопарк-1" и уничтожили его.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Подразделение "Феникс" в ходе проведения аэроразведки обнаружило боевую бронированную машину оккупантов, которую враг хорошо замаскировал. Проанализировав находку подробнее, защитники поняли, что это комплекс артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы "Зоопарк-1".
"Миссию доставить гостинцы обитателям "зоопарка" бойцы возложили на бомбер Vampire. И с ней он справился на отлично", - говорится в сообщении
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!