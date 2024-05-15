Пограничники уничтожили на Донетчине российский РЛС "Зоопарк-1". ВИДЕО

Аэроразведчики подразделения "Помста" обнаружили замаскированный вражеский комплекс артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы "Зоопарк-1" и уничтожили его.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Подразделение "Феникс" в ходе проведения аэроразведки обнаружило боевую бронированную машину оккупантов, которую враг хорошо замаскировал. Проанализировав находку подробнее, защитники поняли, что это комплекс артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы "Зоопарк-1".

"Миссию доставить гостинцы обитателям "зоопарка" бойцы возложили на бомбер Vampire. И с ней он справился на отлично", - говорится в сообщении

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