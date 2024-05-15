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Пограничники уничтожили на Донетчине российский РЛС "Зоопарк-1". ВИДЕО

Аэроразведчики подразделения "Помста" обнаружили замаскированный вражеский комплекс артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы "Зоопарк-1" и уничтожили его.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Подразделение "Феникс" в ходе проведения аэроразведки обнаружило боевую бронированную машину оккупантов, которую враг хорошо замаскировал. Проанализировав находку подробнее, защитники поняли, что это комплекс артиллерийской разведки и контрбатарейной борьбы "Зоопарк-1".

"Миссию доставить гостинцы обитателям "зоопарка" бойцы возложили на бомбер Vampire. И с ней он справился на отлично", - говорится в сообщении

Смотрите также: Пограничники уничтожили два танка оккупантов, из которых велся обстрел окрестностей Волчанска. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6420) Донецкая область (9636)


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Молодці мужики.
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15.05.2024 17:56 Ответить
Сподіваюсь що рашистскі тварини були всередині цього зоопарку та подохли...
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15.05.2024 18:00 Ответить
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15.05.2024 18:40 Ответить
Професійно спрацювали, з другого скиду!
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15.05.2024 18:45 Ответить
Жирного кнура, у орків закнурячили!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
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15.05.2024 20:13 Ответить
 
 