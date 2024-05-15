Бійці 108 ОБрТрО ліквідували 6 окупантів на околицях Новокарлівки. ВIДЕО
На околицях Новокарлівки на Запоріжжі бійці 98 батальйону 108-ої окремої бригади територіальної оборони виявили переміщення групи ворога та нанесли по ній вогневе ураження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
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Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар15.05.2024 20:56 Відповісти Мені подобається 1
Oleg K #525841
показати весь коментар16.05.2024 00:09 Відповісти Мені подобається 2
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