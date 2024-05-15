Бійці 108 ОБрТрО ліквідували 6 окупантів на околицях Новокарлівки. ВIДЕО

На околицях Новокарлівки на Запоріжжі бійці 98 батальйону 108-ої окремої бригади територіальної оборони виявили переміщення групи ворога та нанесли по ній вогневе ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

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