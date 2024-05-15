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Бійці 108 ОБрТрО ліквідували 6 окупантів на околицях Новокарлівки. ВIДЕО

На околицях Новокарлівки на Запоріжжі бійці 98 батальйону 108-ої окремої бригади територіальної оборони виявили переміщення групи ворога та нанесли по ній вогневе ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Також дивіться: Нацгвардійці ліквідували 20 окупантів у Харківській області. ВIДЕО

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знищення (7221)


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Орки розраховували на перемогу, як під Крутами, а вийшло навпаки…200!
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15.05.2024 20:56 Відповісти
Хорошая музыка и видео не плохое. Осталось только понять, или с тех шести хоть кто-то получил лишнюю дырку в туше? Но статистика Генштаба наверняка увеличилась на шесть, да. А потом удивляемся, как так, полмиллиона казламордых угандошили, а они все лезут и лезут, и откуда только берутся? ага.
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16.05.2024 00:09 Відповісти
 
 