Сили оборони штурмували будинок з окупантами та полонили групу загарбників на Харківщині. ВIДЕО
Українські війська за підтримки дронів штурмують будинок з окупантами, які засіли в ньому, та беруть їх у полон у районі Глибокого Харківської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
Топ коментарі
+32 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар15.05.2024 21:26
+17 Владтмир Пометун
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+15 Парадокс 18
показати весь коментар15.05.2024 21:25
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Дайте раду цьому хлопці з ЗСУ. Нехай ті криваві гроші колом у горлі тим гнилим злодіям стануть.
На кого міняти будемо!??
https://twitter.com/Teoyaomiquu/status/1790797039720075668