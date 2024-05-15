Сили оборони штурмували будинок з окупантами та полонили групу загарбників на Харківщині. ВIДЕО

Українські війська за підтримки дронів штурмують будинок з окупантами, які засіли в ньому, та беруть їх у полон у районі Глибокого Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

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