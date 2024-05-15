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Новини Відео Війна
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Сили оборони штурмували будинок з окупантами та полонили групу загарбників на Харківщині. ВIДЕО

Українські війська за підтримки дронів штурмують будинок з окупантами, які засіли в ньому, та беруть їх у полон у районі Глибокого Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Дивіться: Бійці 108 ОБрТрО ліквідували 6 окупантів на околицях Новокарлівки. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) штурм (231) полонені (2261)


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Топ коментарі
+32
Все ж які скоти ті, що не зробили нічого щоб захистити і зберегти криваву роботу ЗСУ, які все це визволяли у 2022. Розікрали гроші на укріпленнях а в деяких місцях навіть не встановили вже готові зуби дракона за цілий рік.

Дайте раду цьому хлопці з ЗСУ. Нехай ті криваві гроші колом у горлі тим гнилим злодіям стануть.
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15.05.2024 21:26
+17
...не беріть цих кацапів в полон,тільки кінчені кацапи, на третьому році війни тільки покидьки прийшли, які не повині мати ніяких шансів на повернення... .
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15.05.2024 21:34
+15
Молодці козаки.
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15.05.2024 21:25
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ще й лапку спасають..
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15.05.2024 21:22 Відповісти
На органи консервують. Чи нє хвашизди????
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15.05.2024 22:40 Відповісти
Молодці козаки.
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15.05.2024 21:25 Відповісти
Все ж які скоти ті, що не зробили нічого щоб захистити і зберегти криваву роботу ЗСУ, які все це визволяли у 2022. Розікрали гроші на укріпленнях а в деяких місцях навіть не встановили вже готові зуби дракона за цілий рік.

Дайте раду цьому хлопці з ЗСУ. Нехай ті криваві гроші колом у горлі тим гнилим злодіям стануть.
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15.05.2024 21:26 Відповісти
Пишуть це хайп. Було там все, і заміноване. Тільки міни протитанкові.
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15.05.2024 23:10 Відповісти
Взвєйся-развєйся??? Гордий бурьєвєстнік.
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15.05.2024 22:41 Відповісти
...не беріть цих кацапів в полон,тільки кінчені кацапи, на третьому році війни тільки покидьки прийшли, які не повині мати ніяких шансів на повернення... .
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15.05.2024 21:34 Відповісти
Мені вважається, що німці у 43-му це теж зрозуміли(
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15.05.2024 22:42 Відповісти
Кацапи розстрілювали полонених аж до кінця сталінграду...А німцями незрозуміло..частина попала додому, а частина в концтабір, а ще частина пішла в підрозділи ваффен сс та поліцію...як робили відбір не відомо
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16.05.2024 07:34 Відповісти
В полоні у кацапні 1700 українських цивільних і кілька тисяч військовослужбовців.
На кого міняти будемо!??
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16.05.2024 00:33 Відповісти
Працювали специ із якоїсь відомої структури. Це точно не мобілізовані. Ось вам і результат: все чітко, грамотно, без втрат. Мобілізованому треба пів року, як мінімум, щоб робити щось схоже. І злагодження місяць. Кацапові до речі ногу перетягували схоже трусами, новими з білою біркою. Ці труси, так виглядає, наш спец витягнув з кишені кацапа під час обшуку, а кацап просто украв у чужому будинку.
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15.05.2024 21:42 Відповісти
Мабуть Ви перебільшуєте. Крім того, нащо був дрон, якщо гранату можна було кинути ? Чи дві.
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15.05.2024 23:12 Відповісти
Власне специ і працюють з дронами. Майже завжди.
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15.05.2024 23:36 Відповісти
Так, але це зараз вже поширене на більшість підрозділів наземних військ. Може ще не усі, але ...
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16.05.2024 11:01 Відповісти
Додайте посилання на автора відео, це волонтер який багато допомогає ЗСУ:

https://twitter.com/Teoyaomiquu/status/1790797039720075668
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15.05.2024 21:54 Відповісти
Це ті ,яких пуйло послав Харків захопити ,а воно чужа дача з якої їх викурили як шкідливих комах.
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15.05.2024 21:59 Відповісти
Може, було б краще на подібних відео зображувати росіянську ганчірку або перевернутою(якщо це не паплюжить прапор Франції), або з купою лайна на ній, щоб показати те презирство, яке має більшість людей до банди "рф".
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15.05.2024 22:11 Відповісти
Якби у нас генерали були, а не клоуни...
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15.05.2024 22:15 Відповісти
Теперь покурить им дать, водички, и позвонить маме. А потом в поезд, коробки клеить. Тем временем казластан отказался от обмена пленными, в том числе хотя бы мусульман, на их праздник.
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16.05.2024 00:05 Відповісти
Нащо ця возня з полоном. Вони знали куди йшли, то хай тепер отримують сповна. Макітри їм розвалити і на тому, крапка.
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16.05.2024 00:39 Відповісти
Самый умный, да? А на кого азовцев у мордора выменивать?
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16.05.2024 03:10 Відповісти
тільки на кадирівців можна обміняти. а це сміття кацапам теж не потрібне
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16.05.2024 09:27 Відповісти
Молодці, профі, кацап повинен або бути мертвим або йти на обмін.
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16.05.2024 03:03 Відповісти
РЕСПЕКТ. одне не розумію - навіщо рятувати їхніх поранених? пристрілити і все, або нехай кров'ю стікає - буде час подумати не#ер сюди приперся
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16.05.2024 09:26 Відповісти
Такая дачка симпатичная....
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16.05.2024 09:49 Відповісти
Робота професіоналів ЗСУ. Все чітко і злагоджено.
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16.05.2024 12:30 Відповісти
 
 