Втрат наших позицій біля Роботиного немає. За добу на фронті - 166 боєзіткнень, - Генштаб

Минулої доби, 15 травня 2024 року, на фронті відбулося 166 бойових зіткнень із російськими окупантами, наші захисники покращили тактичне положення в районі Побєди на Курахівському напрямку.

Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

За його словами, на Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував рубіж оборони в районі Роботиного Запорізької області. Втрат наших позицій недопущено.

Також зазначається, що упродовж минулої доби на ліній фронту відбулося 166 бойових зіткнень із окупантами. За минулу добу окупанти здійснили 4 ракетні та 75 авіаударів, 118 обстрілів із РСЗВ.

На Куп'янському напрямку ворог вчинив 30 атак на позиції ЗСУ.

На Лиманському напрямку захисники відбили 5 атак окупантів.

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На Сіверському напрямку оборонці відбили 8 атак противника, на Краматорському - 19 атак, на Покровському - 45 атак, на Времівському - 26 атак.

За даними Генштабу, на Курахівському напрямку ворог за допомогою авіації 11 разів намагався прорвати оборону українських військ. 15 травня захисники покращили тактичне положення в районі Побєди.

На Придніпровському напрямку окупанти продовжують намагатися витіснити українські сили з лівобережжя Дніпра. Тут було зафіксована 7 атак окупантів.

За минулу добу захисники уразили 35 районів зосередження особового складу росіян, 1 склад боєприпасів, 1 пункт управління окупантів, 2 ЗРК.

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