Росіяни сконцентрували свої зусилля на Краматорському, Покровському та Харківському напрямках, - ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони зупинили спроби російських військ прорвати оборону на харківському напрямку, ситуацію дещо стабілізували, але бої тривають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Мета ворожої армії - посіяти паніку серед цивільного населення. Інша мета - вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей і використати "вікно можливостей", поки Україні не надійшла міжнародна допомога, аби мати певний успіх на фронті", - зазначив речник.

Він додав, ситуація у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" залишається загостреною, проте підрозділи Сил оборони ведуть активні оборонні бої. Спроби ворога прорвати оборону на Харківському напрямку зупинені.

"Тривають оборонні бої - жорстокі - на значній частині нашої прикордонної смуги. Там є населені пункти, на яких російські війська намагаються закріпитися і використати для подальшого просування", - розповів Волошин.

За минулу добу на Харківщині відбили 11 атак росіян, зокрема, на напрямках Глибоке − Липці, Лук'янці − Липці, Борисівка − Нескучне і Шебекіне (РФ) − Вовчанськ. Спроби росіян щодо захоплення східної території України не зменшилися, наголосив речник.

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"У районах Лук'янців та Вовчанська тривають бої. Окупанти намагаються здобути там певну тактичну перевагу. В районах Лук’янців та Вовчанська ворог намагається закріпитися. Однак підрозділи ЗСУ не дають російським окупантам саме там закріпитися. На окремих ділянках у районах Лук'янців і Вовчанська внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника задля збереження життя і здоров’я військовослужбовців і зменшення та уникнення втрат було здійснено маневри і підрозділи перемістилися на більш вигідні позиції. Наразі там тривають бої. Ворог знаходиться під постійним нашим вогневим контролем", − підсумував Волошин.

Противнику потрібен Часів Яр для захоплення панівних висот, що відкриють можливості контролю міст Костянтинівка, Дружківка. Намагається перейти канал "Сіверський Донець-Донбас", прорвати оборону Сіверська, щоби відкрити дорогу на Словʼянськ.

"Однак успіхів не має, його просування на цьому напрямку відносно зупинено", - зауважив Волошин.

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