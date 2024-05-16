Оккупанты продолжают наращивать усилия на Покровском направлении, произошло 30 боевых столкновений, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 16:30 16 мая враг продолжает наступательные действия. В настоящее время суток наибольшая активность наблюдается на Покровском направлении. За сегодня количество боестолкновений возросло до 79. Украинские воины держат линию обороны и жестко отвечают на действия захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Как отмечается, российские террористы в очередной раз нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Миргород на Полтавщине.

Продолжается противостояние украинских войск вражескому нашествию на Харьковщине, где, с начала суток, российские оккупанты 5 раз атаковали наши позиции. В частности, противник пытается штурмовать наши войска в районе города Волчанска. При поддержке авиации,враг атакует в районе населенного пункта Липцы. Также ударам вражеской авиации подверглись Веселое и Уды. В результате боевых действий на этом направлении противник потерял 35 оккупантов убитыми и ранеными, нашими воинами уничтожено 14 единиц вражеской техники.

На Купянском направлении добавилась еще одна атака врага. По состоянию на это время, в целом, здесь произошло 4 боестолкновения.

На Лиманском направлении оккупанты несколько нарастили интенсивность боевых действий. Количество атак возросло до 5, одна из которых еще продолжается.

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На Краматорском направлении враг 13 раз пытался прорвать нашу оборону, в районе Часового Яра нанес авиационный удар.

Оккупанты продолжают наращивать усилия на Покровском направлении. Здесь количество боевых столкновений возросло до 30. В районе населенного пункта Уманское работала вражеская авиация.

На Кураховском направлении российские войска 8 раз пытались проводить штурмовые действия. Силы обороны успешно отбили все атаки неподалеку Константиновки, Новомихайловки и Красногоровки.

На Времовском направлении враг восемь раз предпринимал попытки потеснить наши подразделения с занимаемых позиций возле Старомайорского, Никольского и Урожайного. Захватчики получили достойный отпор и отошли.

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют попыток выбить украинских защитников из Крынок. С начала суток российские оккупанты 6 раз атаковали наши позиции, понесли потери и отошли. Данные уточняются.

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На других направлениях обстановка существенных изменений не имеет.

Наши воины продолжают сдерживать врага по всей линии фронта и наносить ему максимальные потери, отметили в Генштабе.