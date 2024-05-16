Бой пограничников с российскими оккупантами в Волчанске. ВИДЕО
Воины Госпогранслужбы ведут бои с российскими захватчиками в Волчанске.
Как передает Цензор.НЕТ, эксклюзивные кадры опубликовала Госпогранслужба.
Отмечается, что на этом видео пограничники прорываются через огонь оккупантов на усиление к побратимам.
Ситуация в Волчанске
По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны провели контратакующие мероприятия в районе Волчанска.
В то же время глава МВД Клименко заявил, что известно о первых расстрелах гражданских оккупантами в Волчанске.
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Низький уклін вам , хлопці. Завдяки вам ми ще існуємо.
Поки сцикпіхота на Цензорі з жінками воює та сциться у памперси в підвалах, ховаючись від тцк. Ці хлопці їхні жалюгідні життя рятують.