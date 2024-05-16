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Новости Видео Война
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Бой пограничников с российскими оккупантами в Волчанске. ВИДЕО

Воины Госпогранслужбы ведут бои с российскими захватчиками в Волчанске.

Как передает Цензор.НЕТ, эксклюзивные кадры опубликовала Госпогранслужба.

Отмечается, что на этом видео пограничники прорываются через огонь оккупантов на усиление к побратимам.

Ситуация в Волчанске

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны провели контратакующие мероприятия в районе Волчанска.

В то же время глава МВД Клименко заявил, что известно о первых расстрелах гражданских оккупантами в Волчанске.

Смотрите: Пограничники уничтожили два танка оккупантов, из которых велся обстрел окрестностей Волчанска. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6421) Волчанск (388)


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Люди, які заслуговують на величезну повагу!
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16.05.2024 15:38 Ответить
О це Герої Захисники!

Низький уклін вам , хлопці. Завдяки вам ми ще існуємо.

Поки сцикпіхота на Цензорі з жінками воює та сциться у памперси в підвалах, ховаючись від тцк. Ці хлопці їхні жалюгідні життя рятують.
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16.05.2024 15:44 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.05.2024 15:46 Ответить
ЗСУ справжні воїни та герої які боронять та захищають своє-батьківщину родини...Бережи вас всіх Господи щоб повернулись живими...
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16.05.2024 15:49 Ответить
І це вам не Контрстрайк ! Сувора робота !
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16.05.2024 15:51 Ответить
Пішли вуличні боі
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16.05.2024 16:02 Ответить
3:1
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16.05.2024 18:22 Ответить
Знищити усіх і навіть в полон нікого не брати!
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16.05.2024 23:08 Ответить
 
 