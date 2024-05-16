Бой пограничников с российскими оккупантами в Волчанске. ВИДЕО

Воины Госпогранслужбы ведут бои с российскими захватчиками в Волчанске.

Как передает Цензор.НЕТ, эксклюзивные кадры опубликовала Госпогранслужба.

Отмечается, что на этом видео пограничники прорываются через огонь оккупантов на усиление к побратимам.

Ситуация в Волчанске

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны провели контратакующие мероприятия в районе Волчанска.

В то же время глава МВД Клименко заявил, что известно о первых расстрелах гражданских оккупантами в Волчанске.

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