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Бій прикордонників із російськими окупантами у Вовчанську. ВIДЕО

Воїни Держприкордонслужби ведуть бої із російськими загарбниками у Вовчанську.

Як передає Цензор.НЕТ, ексклюзивні кадри опублікувала Держприкордонслужба.

Зазначається, що на цьому відео прикордонники прориваються через вогонь окупантів на підсилення до побратимів.

Ситуація у Вовчанську

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони провели контратакувальні заходи в районі Вовчанська.

Водночас глава МВС Клименко заявив, що відомо про перші розстріли цивільних окупантами у Вовчанську.

Дивіться: Прикордонники знищили два танки окупантів, з яких вівся обстріл околиць Вовчанська. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) Вовчанськ (416)


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Люди, які заслуговують на величезну повагу!
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16.05.2024 15:38 Відповісти
О це Герої Захисники!

Низький уклін вам , хлопці. Завдяки вам ми ще існуємо.

Поки сцикпіхота на Цензорі з жінками воює та сциться у памперси в підвалах, ховаючись від тцк. Ці хлопці їхні жалюгідні життя рятують.
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16.05.2024 15:44 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.05.2024 15:46 Відповісти
ЗСУ справжні воїни та герої які боронять та захищають своє-батьківщину родини...Бережи вас всіх Господи щоб повернулись живими...
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16.05.2024 15:49 Відповісти
І це вам не Контрстрайк ! Сувора робота !
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16.05.2024 15:51 Відповісти
Пішли вуличні боі
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16.05.2024 16:02 Відповісти
3:1
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16.05.2024 18:22 Відповісти
Знищити усіх і навіть в полон нікого не брати!
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16.05.2024 23:08 Відповісти
 
 