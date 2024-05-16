Бій прикордонників із російськими окупантами у Вовчанську. ВIДЕО

Воїни Держприкордонслужби ведуть бої із російськими загарбниками у Вовчанську.

Як передає Цензор.НЕТ, ексклюзивні кадри опублікувала Держприкордонслужба.

Зазначається, що на цьому відео прикордонники прориваються через вогонь окупантів на підсилення до побратимів.

Ситуація у Вовчанську

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони провели контратакувальні заходи в районі Вовчанська.

Водночас глава МВС Клименко заявив, що відомо про перші розстріли цивільних окупантами у Вовчанську.

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