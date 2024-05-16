Бій прикордонників із російськими окупантами у Вовчанську. ВIДЕО
Воїни Держприкордонслужби ведуть бої із російськими загарбниками у Вовчанську.
Як передає Цензор.НЕТ, ексклюзивні кадри опублікувала Держприкордонслужба.
Зазначається, що на цьому відео прикордонники прориваються через вогонь окупантів на підсилення до побратимів.
Ситуація у Вовчанську
За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони провели контратакувальні заходи в районі Вовчанська.
Водночас глава МВС Клименко заявив, що відомо про перші розстріли цивільних окупантами у Вовчанську.
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Низький уклін вам , хлопці. Завдяки вам ми ще існуємо.
Поки сцикпіхота на Цензорі з жінками воює та сциться у памперси в підвалах, ховаючись від тцк. Ці хлопці їхні жалюгідні життя рятують.