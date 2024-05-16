Українські воїни провели контратакувальні заходи в районі Вовчанська, - Генштаб
Інтенсивні бойові дії тривають майже по всій лінії фронту. Найбільша активність окупантів сьогодні фіксується на Краматорському та Покровському напрямках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, підрозділи Сил оборони вживають всіх необхідних заходів для недопущення просування ворожих підрозділів в глибину території нашої держави.
Протягом поточної доби загалом відбулося 58 бойових зіткнень.
Обстановка на Харківщині
З початку доби на Харківському напрямку противник атакував в напрямку населеного пункту Стариця. Завдавав ракетних ударів по Харкову та Старій Водолазі. Ударів ворожої авіації зазнали Вільча, Вовчанськ та Стариця. У свою чергу, українські воїни провели контратакувальні заходи в районі міста Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося три бойових зіткнення в районах Синьківки, Іванівки, Берестового.
Обстановка на Сході
На Лиманському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення в районі Новосадового.
На Сіверському напрямку кількість ворожих атак зросла до трьох. Бойові зіткнення відбувалися біля Званівки та Роздолівки.
На Краматорському напрямку війська противника здійснили 10 спроб атакувати позиції українських захисників неподалік Григорівки, Кліщіївки та Андріївки. Завдали авіаційного удару в районі Дружби. Незважаючи на натиск ворога, наші воїни продовжують впевнено стримувати ворога та за сприятливих умов контратакують.
За даними Генштабу, на Покровському напрямку загарбники найбільш активні. З початку цієї доби уже провели 20 атак, зокрема, в районах населених пунктів Новоолександрівка, Соловйове, Нетайлове та Уманське. Ворог задіяв бойову авіацію біля Вовчого, Воздвиженки та Новоолександрівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили сім атак противника. Загарбники проявляли активність в районах Красногорівки, Новоолександрівки, Новомихайліки та Костянтинівки.
Обстановка на Півдні
На Времівському напрямку окупанти здійснили шість спроб штурмувати українські позиції поблизу Микільського та Урожайного, а біля Старомайорського також за підтримки авіації. Успіху ворог не мав.
Придніпровській напрямок - загарбники пʼять разів атакували поблизу Кринків, де зазнали втрат, дані уточнюються. Ворог завдав авіаційного удару в районі міста Херсон.
На інших напрямках обстановка залишилася без особливих змін.
"Українські воїни мужньо тримають ворожий натиск, завдають противнику максимальних втрат. Завдяки гнучкості системи нашої оборони і злагодженості дій підрозділів, українські воїни роблять все, щоб зірвати плани противника", - резюмують у Генштабі.
Атаки військ РФ на Харківщині
За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає. Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ. Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.
У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.
За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.
Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста.
Вдень 15 травня Генштаб інформував, що Сили оборони частково витіснили ворога із Вовчанська. У нічному зведенні Генштабу зазначалося, що ЗСУ продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську.
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Скільки території росії треба захопити, щоб убезпечити Україну? Більше, ніж русня захопила у нас.
Інша справа, що засдіяно тільки 30-40% всіх військовослужбовців на фронті.
Решта військовослужбовців до півмільйона осіб, сидять в тилу, відкупилися від фронту, і їх не беруть на фронт за весь час війни
З ТаймЗє, де правда і тільки правда:
Президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність української армії становить 880 тисяч людей. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.
https://www.youtube.com/watch?v=NnH75tFS96o&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Зеленський плутає і не розуміє документу який йому надали. В документі мова йде про "воєнізовані формування в Україні" чисельність яких складає станом на 01.01.2024
878 700 особового складу. Це не все армія, туди входять поліція, митники, прокуратура, СБУ, апарат міністерства оборони і навіть позавідомча охорона і підрозділи рятувальної служби і т.п.
Отже - людей вистачає , питання - наскільки ефективно вони використовуються ?
Пободаємось?
14 року,добре, хай за останні 2,5 роки і досі не перемогли? Ба, скажу більше, чому їхні успіхи не завдяки їм, а навпаки, завдяки зраді нашої Зе-команди, такі скромні? (А якщо відкинути здачу територій без бою в перші тижні війни, то успіхи кацапів не просто скромні, а мізерні)
Але ресурсів у них справді більше в рази.
Доказ тому - невпинний рух орди на захід. Кожного дня територія України зменшується. От новий фронт відкрився, Суми на підході. Й на все вистачає.
Так, без Залужного непросто. Орда взяла біля Авдіївки аж 300 кв.км. за останній рік, уже більше 100 кв.км. на кордані із Харківською областю, ще є захоплені ними села, хутори, лісосмуги. Орда останнім часом покищо потроху рухається. Покищо
Йде найм своїх алкашів за 200к рублів на місяць. Бажаючих багато.
Йде найм бомжів з 20+ країн.
Тому немає бусіков, з росії масово не тікають призовники. Не мобілізують професіоналів.
Економіка повністю на воєнних рейках.
Санкції не працюють.
КНДР та Іран допомагають зброєю по-справжньому.
Так що цей рух на захід має лише тенденції до прискорення.
Чому ми не можемо зробити найм бомжів з 20+ країн?
Решта всьо піздьж і провокация
Щоб наймати бомжів з інших країн, треба:
- мати гроші
- мати розгалужену мережу агентів-вербувальників
- переконати, що їх роботодавець приведе їх до перемоги, а не до гарантованої загибелі у сутичці з набагато більш переважаючим супротивником.
А от те, що кацапи вербують найманців по всьому світі показує якраз протилежне - їм не вистачає людей, бажаєчих умєрєть за ***** за 200к і більше рублєй не вистачає.
Ви праві стосовно методів найму бомжів по всьому світі. Якщо гарно зважите усе, то зрозумієте, що в цьому питанні ми можемо легко обійти кацапів. Але реально це без дибільної зе-команди а з допомогою наших союзників - там є і гроші (до речі, це для них мєлочь в рази дешевша від допомоги зброєю і ************) і все інше.
Іноземних найманців спонсорувати для України - Заходу релігія не дозволить.
Про що було офіційно заявлено МО України, це можна перевірити по чисельності військовослужбовців, які по штату стоять на довольствії та отримують зарплату.
Сили оборони України включають в себе ЗСУ це більше 880 тисяч військовослужбовців,
Нацгвардія та Прикордонні війська, які входять в систему МВС, а це приблизно в сумі ще 120-130 тисяч.
А ще є СБУ ,ССО, ітд. Це ще десь 60-70 тисяч.
Ітд.
Всі вони повинні брати участь в бойових діях.
Але в реальності, воюють 300 тисяч, решта 800 тисяч в тилу, з яких 500 тисяч взагалі ні разу не були на фронті за два роки війни.
Про укріплення вони теж багато чого казали.
Чи у нас вже штатний розклад у відкритому доступі для всіх бажаючих лежить?
За статистикою від державних структур, кількість ветеранів після війни планується на рівні 4 млн осіб, хоча раніше вони планували до 6 млн.
Так що не розводьте тут капітуляцію брехливою пропагандою на користь агресора, а пакуйте чемодани, на вокзал і в кацапію. Здавайтесь там хоч всією своєю родиною.
Добре.
Ви знаєте як вели і вигравали війни монгольська орда? Не напролом і не в лоб. Спочатку розправлялися з жертвою корупцією підкупами, провокаціями, диверсіями за допомогою зрадників, потім вже добивали воєнною силою.
Хіба не теж саме робить кацапня? Не було б армії 5-ї колони всередині держави яка все здала ворогам у владі і продовжує здавати - не було б жодної війни!
Чимало хто ведеться. Оці заклики про нелегітимність зєлі - вони в тому числі звідти йдуть.
Чому ці сотні тисяч військових, ви не враховуєте?
Всі питання до нього.
Про, що свідчить новина тут, про те як окупанти вже лазять по лікарні Вовчанська, яка знаходиться в центрі міста.
Так ми далеко зайдемо, скоро перевершимо в брехні рашистів.
Русскіє визнали свої сьогоднішні втрати техніки в Криму, нехай і ротом тіпа нєзавісімой Астри.
Де наші бодай волонтерські пости про знищені літаки?
Їх файтербомбер інформує про збиті борти.
У нас мовчать.
Мовчання - теж брехня.
А кажуть, що русскіє нє сдаются.
Тим більше з такими-то татуюваннями.
Мав би берсерком бути, але зараз шмарклі перед укропами розмазує.
Чи знов постановка Голлівуду?
Вторая армія шостий день за два дні Вовчанськ бере.
Візьмуть, звісно, дурного м'яса до Лісабону вистачить.