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Новини Війна
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Українські воїни провели контратакувальні заходи в районі Вовчанська, - Генштаб

Бої на Харківщині станом на 16 травня 2024 року

Інтенсивні бойові дії тривають майже по всій лінії фронту. Найбільша активність окупантів сьогодні фіксується на Краматорському та Покровському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, підрозділи Сил оборони вживають всіх необхідних заходів для недопущення просування ворожих підрозділів в глибину території нашої держави.

Протягом поточної доби загалом відбулося 58 бойових зіткнень.

Обстановка на Харківщині 

З початку доби на Харківському напрямку противник атакував в напрямку населеного пункту Стариця. Завдавав ракетних ударів по Харкову та Старій Водолазі. Ударів ворожої авіації зазнали Вільча, Вовчанськ та Стариця. У свою чергу, українські воїни провели контратакувальні заходи в районі міста Вовчанськ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог значно знизив активність на Харківщині, зірвано його плани максимально вклинитись у міську забудову Вовчанська, - Генштаб

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося три бойових зіткнення в районах Синьківки, Іванівки, Берестового.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення в районі Новосадового.

На Сіверському напрямку кількість ворожих атак зросла до трьох. Бойові зіткнення відбувалися біля Званівки та Роздолівки.

На Краматорському напрямку війська противника здійснили 10 спроб атакувати позиції українських захисників неподалік Григорівки, Кліщіївки та Андріївки. Завдали авіаційного удару в районі Дружби. Незважаючи на натиск ворога, наші воїни продовжують впевнено стримувати ворога та за сприятливих умов контратакують.

За даними Генштабу, на Покровському напрямку загарбники найбільш активні. З початку цієї доби уже провели 20 атак, зокрема, в районах населених пунктів Новоолександрівка, Соловйове, Нетайлове та Уманське. Ворог задіяв бойову авіацію біля Вовчого, Воздвиженки та Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили сім атак противника. Загарбники проявляли активність в районах Красногорівки, Новоолександрівки, Новомихайліки та Костянтинівки.

Також читайте: ЗСУ продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську, - Генштаб

Обстановка на Півдні 

На Времівському напрямку окупанти здійснили шість спроб штурмувати українські позиції поблизу Микільського та Урожайного, а біля Старомайорського також за підтримки авіації. Успіху ворог не мав.

Придніпровській напрямок - загарбники пʼять разів атакували поблизу Кринків, де зазнали втрат, дані уточнюються. Ворог завдав авіаційного удару в районі міста Херсон.

На інших напрямках обстановка залишилася без особливих змін.

"Українські воїни мужньо тримають ворожий натиск, завдають противнику максимальних втрат. Завдяки гнучкості системи нашої оборони і злагодженості дій підрозділів, українські воїни роблять все, щоб зірвати плани противника", - резюмують у Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів засідання Ставки: Ситуація на Харківщині контрольована, але напрямок залишається складним

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає. Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ. Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

Також читайте: Росіяни задіяли 30 тисяч військових для наступу на півночі Харківщини, - секретар РНБО Литвиненко

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста.

Вдень 15 травня Генштаб інформував, що Сили оборони частково витіснили ворога із Вовчанська. У нічному зведенні Генштабу зазначалося, що ЗСУ продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську.

Автор: 

Генштаб ЗС (6488) Харківщина (6054) бойові дії (3689) Вовчанськ (413)


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Топ коментарі
+17
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.05.2024 14:38
+11
Досиділися. Треба було розвивати успіх РДК і самим на їхню територію заходити. Якщо будем постійно в обороні сидіти, то вони й далі будуть лізти...
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16.05.2024 14:38
+9
У нас, на відміну від русні, немає ресурсів постійно йти уперед.
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16.05.2024 14:39
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.05.2024 14:38 Відповісти
Досиділися. Треба було розвивати успіх РДК і самим на їхню територію заходити. Якщо будем постійно в обороні сидіти, то вони й далі будуть лізти...
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16.05.2024 14:38 Відповісти
У нас, на відміну від русні, немає ресурсів постійно йти уперед.
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16.05.2024 14:39 Відповісти
Ресурсів чи бажання ?
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16.05.2024 14:42 Відповісти
Проблеми з мобілізацією бачите?
Скільки території росії треба захопити, щоб убезпечити Україну? Більше, ніж русня захопила у нас.
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16.05.2024 14:44 Відповісти
Більше ніж мільйонна армія України вже перевершила по чисельності армію США.
Інша справа, що засдіяно тільки 30-40% всіх військовослужбовців на фронті.
Решта військовослужбовців до півмільйона осіб, сидять в тилу, відкупилися від фронту, і їх не беруть на фронт за весь час війни
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16.05.2024 14:48 Відповісти
Мільйонна армія - це брехня, і я зараз вам це доведу.
З ТаймЗє, де правда і тільки правда:

Президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність української армії становить 880 тисяч людей. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

https://www.youtube.com/watch?v=NnH75tFS96o&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

Зеленський плутає і не розуміє документу який йому надали. В документі мова йде про "воєнізовані формування в Україні" чисельність яких складає станом на ‎01.‎01.‎2024

878 700 особового складу. Це не все армія, туди входять поліція, митники, прокуратура, СБУ, апарат міністерства оборони і навіть позавідомча охорона і підрозділи рятувальної служби і т.п.
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16.05.2024 14:51 Відповісти
Так про це ж і мова - Сили спротиву , як такі , хто отримує військові з.п. з преміями і надбавками - 1,3 млн чол ...з них на фронті задіяно менше 40% ... Це все дані з відкритих джерел
Отже - людей вистачає , питання - наскільки ефективно вони використовуються ?
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16.05.2024 14:56 Відповісти
Так і у русні армія вже більше 2 млн.
Пободаємось?
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16.05.2024 14:58 Відповісти
А чом би й ні? Ще у них населення в 3-4 рази більше і шо? Просто оцю мантру можна було б говорити до 22 лютого 24 року. Просте питання - якщо в підарів така страшенна перевага у всьому, то чому вони з 14 року, добре, хай за останні 2,5 роки і досі не перемогли? Ба, скажу більше, чому їхні успіхи не завдяки їм, а навпаки, завдяки зраді нашої Зе-команди, такі скромні? (А якщо відкинути здачу територій без бою в перші тижні війни, то успіхи кацапів не просто скромні, а мізерні)
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16.05.2024 15:12 Відповісти
Вони не такі круті, як себе малюють.
Але ресурсів у них справді більше в рази.
Доказ тому - невпинний рух орди на захід. Кожного дня територія України зменшується. От новий фронт відкрився, Суми на підході. Й на все вистачає.
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16.05.2024 15:15 Відповісти
Тобто, коли вони зйбувались з Харківської області (12000 км.кв. звільнено), або з Херсону і не тільки (майже 10000 км.кв.) або з району Урожайного (300 кв.км.) - то був невпинний рух орди на захід? Невже у 22-23 році у русні була мала армія? Чи може тоді у нас населення було втричі більше, ніж у кацапів? Чи може танків, арти, авіації у нас було в рази більше?
Так, без Залужного непросто. Орда взяла біля Авдіївки аж 300 кв.км. за останній рік, уже більше 100 кв.км. на кордані із Харківською областю, ще є захоплені ними села, хутори, лісосмуги. Орда останнім часом покищо потроху рухається. Покищо
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16.05.2024 15:38 Відповісти
Русня зробила висновки.
Йде найм своїх алкашів за 200к рублів на місяць. Бажаючих багато.
Йде найм бомжів з 20+ країн.
Тому немає бусіков, з росії масово не тікають призовники. Не мобілізують професіоналів.
Економіка повністю на воєнних рейках.
Санкції не працюють.
КНДР та Іран допомагають зброєю по-справжньому.
Так що цей рух на захід має лише тенденції до прискорення.
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16.05.2024 15:46 Відповісти
Чим їхні алкаші кращі за наших? Тобто наші алкаші за 200к рублядєй(100к гривень) не хочуть, а їхні хочуть? - Чьото не сходиться...
Чому ми не можемо зробити найм бомжів з 20+ країн?
Решта всьо піздьж і провокация
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16.05.2024 15:51 Відповісти
Їхні алкаші дійсно крутіші. Вони таки підуть за ці гроші. Наші - за 100 тисяч бойових не хочуть. Це факт.
Щоб наймати бомжів з інших країн, треба:
- мати гроші
- мати розгалужену мережу агентів-вербувальників
- переконати, що їх роботодавець приведе їх до перемоги, а не до гарантованої загибелі у сутичці з набагато більш переважаючим супротивником.
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16.05.2024 15:54 Відповісти
Ой не факт. Кацапи теж не хочуть воювати, як і наші. Нема ніяких даних, що їхні бомжі хочуть воювати, а наші ні. Я думаю, що Ви розумієте, що факти взяття в полон оркобомжів, зеків і т.д. є лише підтвердженням того, що вони там є. Ніякої достовірної інформації, що їхня алкашня така бойова - немає й не буде (як Ви собі уявляєте - це повинно бути якесь статистичне дослідження чи що?) Тому це точно не факт.
А от те, що кацапи вербують найманців по всьому світі показує якраз протилежне - їм не вистачає людей, бажаєчих умєрєть за ***** за 200к і більше рублєй не вистачає.
Ви праві стосовно методів найму бомжів по всьому світі. Якщо гарно зважите усе, то зрозумієте, що в цьому питанні ми можемо легко обійти кацапів. Але реально це без дибільної зе-команди а з допомогою наших союзників - там є і гроші (до речі, це для них мєлочь в рази дешевша від допомоги зброєю і ************) і все інше.
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16.05.2024 16:12 Відповісти
Вони не бойові. Їм більше немає куди себе подіти, і життя їм своє - копійка. Чому б не на війну? Це ж шанс у бєзнадьогє.
Іноземних найманців спонсорувати для України - Заходу релігія не дозволить.
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16.05.2024 16:31 Відповісти
Сили Оборони України на сьогодні складають біля 1,3 млн. військовослужбовців .
Про що було офіційно заявлено МО України, це можна перевірити по чисельності військовослужбовців, які по штату стоять на довольствії та отримують зарплату.
Сили оборони України включають в себе ЗСУ це більше 880 тисяч військовослужбовців,
Нацгвардія та Прикордонні війська, які входять в систему МВС, а це приблизно в сумі ще 120-130 тисяч.
А ще є СБУ ,ССО, ітд. Це ще десь 60-70 тисяч.
Ітд.
Всі вони повинні брати участь в бойових діях.
Але в реальності, воюють 300 тисяч, решта 800 тисяч в тилу, з яких 500 тисяч взагалі ні разу не були на фронті за два роки війни.
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16.05.2024 15:03 Відповісти
То виходить, що ТаймЗє бреше?
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16.05.2024 15:04 Відповісти
Значить ви не вірите, штатному розкладу військовослужбовців , які стоять на довольствії та отримують зарплату, згідно відомості Кабміна?
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16.05.2024 15:12 Відповісти
Ну, зєлєним вірити - то на любителя.
Про укріплення вони теж багато чого казали.
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16.05.2024 15:13 Відповісти
ти таки реально притрушене, без бюрократії і логістики армія не зможе існувати. Я розумію щоб поліцейських мобілізувати, але історії про 1 мільйон військових як раз можуть видати зелені бовруди. Нагадую що це мантру про 1 мільйон військових які можуть воювати видав саме Арахамія. Думай-те
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20.05.2024 20:42 Відповісти
Бюрократія бюрократією, а підстав вірити заявам зєлєних немає.
Чи у нас вже штатний розклад у відкритому доступі для всіх бажаючих лежить?
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21.05.2024 08:54 Відповісти
які підставе, бовдуре? погугли скільки у нас військоматів, навчальних центрів, госпаталів і усього іншого. Все це військові в тилу, плюс сили логістики і так далі. Це купа народу без якого люди на передку не зможуть нормально воювати.
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23.05.2024 15:02 Відповісти
Взагалі-то мова йшла про довіру до інформації з дуже улюбленого деким тут сайту ТаймЗє.
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23.05.2024 15:06 Відповісти
чого ти таке дурне? одного військового на фронті обслуговує 5 війьсоквих в тилу. Це юристи, медики, логістика і так далі. В Армії США 1 війського на фронті обслуговує взагалі 8 людей.
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16.05.2024 21:41 Відповісти
Отмазки зелених ухилянів не актуальні
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16.05.2024 21:52 Відповісти
Грамотный компетентный ответ : респект пану Денису.
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16.05.2024 15:17 Відповісти
Ви вірите в ТаймЗє?
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16.05.2024 15:19 Відповісти
Я вам доведу, що це повна брехня, бо насправді у силах оборони України на штику ще більше людей.
За статистикою від державних структур, кількість ветеранів після війни планується на рівні 4 млн осіб, хоча раніше вони планували до 6 млн.


Так що не розводьте тут капітуляцію брехливою пропагандою на користь агресора, а пакуйте чемодани, на вокзал і в кацапію. Здавайтесь там хоч всією своєю родиною.
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16.05.2024 16:25 Відповісти
Ви не вірите ТаймЗє? Найправдивішому ТаймЗє?
Добре.
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16.05.2024 16:35 Відповісти
Мало кацапи кого покупляли? Навіть окремим республіканцям у владі США на чолі з трампоном дісталося. Що там для них якесь Тамзе.

Ви знаєте як вели і вигравали війни монгольська орда? Не напролом і не в лоб. Спочатку розправлялися з жертвою корупцією підкупами, провокаціями, диверсіями за допомогою зрадників, потім вже добивали воєнною силою.
Хіба не теж саме робить кацапня? Не було б армії 5-ї колони всередині держави яка все здала ворогам у владі і продовжує здавати - не було б жодної війни!
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16.05.2024 17:42 Відповісти
Знаю. ТаймЗє - один з інструментів російської дезінформації.
Чимало хто ведеться. Оці заклики про нелегітимність зєлі - вони в тому числі звідти йдуть.
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16.05.2024 17:46 Відповісти
Видно що ви теж їхня жертва, співчуваю
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16.05.2024 20:50 Відповісти
Тобто ТаймЗє все-таки каже правду, і немає ніякого мільйона бійців у України, і ті 878 700 - теж дуті за рахунок мєнтов-прокуроров.
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17.05.2024 09:29 Відповісти
Не меліть кацапських дурниць. ЗСУ зараз - це 700 тис., з яких 100 тис. - в госпіталях, а ще десь 100-200 тис. внаслідок боїв втратили можливість воювати (поранення, психологічне виснаження і т.п.).
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16.05.2024 14:59 Відповісти
А Нацгвардія, а прикордонні війська (чисельність яких нещодавно ВР збільшила до 75 тисяч, своїм законом), а спецпідрозділи СБУ, ССО, МВС, ітд.
Чому ці сотні тисяч військових, ви не враховуєте?
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16.05.2024 15:07 Відповісти
Шо ти пиндиш?!
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16.05.2024 15:33 Відповісти
Це офіційні дані Міністерства Оборони України.
Всі питання до нього.
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16.05.2024 23:20 Відповісти
Тобі з МО особисто прислали відомості скільки в окопах, скільки в тилу та скільки, хто і чим займається?
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17.05.2024 08:18 Відповісти
Всі вас чекають. Як тільки ви мобілізуєтесь, ми швиденько підем у наступ. Ну, принймі батальон зібраний з таких диванних аналітиквів я з радістю відправив би куди завгодно.
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16.05.2024 23:11 Відповісти
Ти вже в окопі, рашист?
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16.05.2024 23:21 Відповісти
Ні, я у штабі, сижу обісратий і боюсь що пошлють воювати. Але диванних аналітиків які бажають я бачу дохрєна. Жаль що тільки не в армії. Але сподіваюсь їх всіх зараз мобілізують і тоді точно пабєдім.
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18.05.2024 11:28 Відповісти
Біля Вовчанська не побудовано жодного укріплення інформація від Бутусова.
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16.05.2024 14:45 Відповісти
Центр Вовчанська вже під окупантами.
Про, що свідчить новина тут, про те як окупанти вже лазять по лікарні Вовчанська, яка знаходиться в центрі міста.
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16.05.2024 14:44 Відповісти
От бачите, хохли брешуть, русскіє говорят правду.
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16.05.2024 14:47 Відповісти
Бутусов бреше, кореспонденти брешуть, відео брехливе, ага... це називається не вір своїм очам а вір брехливій та злодійський владі.
Так ми далеко зайдемо, скоро перевершимо в брехні рашистів.
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16.05.2024 14:53 Відповісти
Розкрийте очі, вже перевершили.
Русскіє визнали свої сьогоднішні втрати техніки в Криму, нехай і ротом тіпа нєзавісімой Астри.
Де наші бодай волонтерські пости про знищені літаки?
Їх файтербомбер інформує про збиті борти.
У нас мовчать.
Мовчання - теж брехня.
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16.05.2024 14:55 Відповісти
В твітері це є . При чому, в українському сегменті твітеру.
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16.05.2024 15:04 Відповісти
Та невже? А де?
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16.05.2024 15:06 Відповісти
наприклад у цього чувака : https://twitter.com/Chieftain_mk/status/1789301794318717350
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16.05.2024 15:23 Відповісти
Судячи з тих дописів, ППО в Україні вже відсутнє повністю, скоро будуть килимові бомбардування міст.
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16.05.2024 15:35 Відповісти
Не в центрі, а на західній околиці міста
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16.05.2024 15:02 Відповісти
Карту всі бачили. Це центр Вовчанська.
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16.05.2024 15:09 Відповісти
В какую сторону ? По карте отошли .
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16.05.2024 14:45 Відповісти
👓
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16.05.2024 15:08 Відповісти
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16.05.2024 15:07 Відповісти

А кажуть, що русскіє нє сдаются.
Тим більше з такими-то татуюваннями.
Мав би берсерком бути, але зараз шмарклі перед укропами розмазує.
Чи знов постановка Голлівуду?
Вторая армія шостий день за два дні Вовчанськ бере.
Візьмуть, звісно, дурного м'яса до Лісабону вистачить.
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16.05.2024 15:12 Відповісти
Останні зміни по карті я бачив за 16/05 , 12:35 . Такого ще не бачив .
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16.05.2024 15:30 Відповісти
Сіра зона точнісінько така сама , як на карті за 11-те . Це що , такі хотєлки чи жарти ?
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16.05.2024 15:40 Відповісти
"Русскій з китайцем - братья навєк", - заявив Путін після переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном
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16.05.2024 15:10 Відповісти
лапоть с чайником
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16.05.2024 15:21 Відповісти
Российская-китайская вековая дружба особо прочно скреплена совместно и взаимно пролитой кровью на острове Даманский и возле посёлка Жаланашколь...
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16.05.2024 15:21 Відповісти
Зеля заявил что сдаст Харьков если буржуи не дадут ему 2 Патриота
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16.05.2024 15:24 Відповісти
https://t.me/voynareal/89655 Зеленський виданню ABC
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16.05.2024 15:25 Відповісти
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16.05.2024 15:31 Відповісти
Якщо коротко й без словеснихз викрутасів, то "Ворога не вдалось витіснити за межи кордону. Хоча там діють п'ять батальйонів новоспечених солдатів регулярної армії кацапів." Чесно й понятно.
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16.05.2024 16:25 Відповісти
 
 