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Новини Війна
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Зеленський провів засідання Ставки: Ситуація на Харківщині контрольована, але напрямок залишається складним

Зеленський провів засідання Ставки щодо ситуації на Харківщині

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача у Харкові. Обговорювалася ситуація на Харківщині.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Так, президент заслухав доповіді Головкома Олександра Сирського, командувачів ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля та ОТУ "Харків" Михайла Драпатого щодо ситуації на Харківщині.

"Оперативна обстановка, завдання та потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців. Також детально проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та наші, українські, можливості протидіяти російським наступальним планам", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, наразі ситуація на Харківщині контрольована, Сили оборони завдають окупантам відчутних втрат.
"Але напрямок залишається вкрай складним – посилюємо наші підрозділи. Очільники ГУР та СЗР доповіли щодо намірів окупанта, керівник СБУ – щодо контрдиверсійних заходів. Визначено план подальших дій – і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні", - додав Зеленський.

Також глава держави заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних та прифронтових регіонів: поточна ситуація, основні ризики, ключові потреби. Дав відповідні доручення.

Читайте: Ворог значно знизив активність на Харківщині, зірвано його плани максимально вклинитись у міську забудову Вовчанська, - Генштаб

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+9
Я так хочу посмотреть на это заседание Ставки!
Генералы , получившие военное образование
Прошедшие от офицеров до руководства армиями,штабами
Воевавшие в горячих точках
Или с 2014 в зоне АТО
Докладывают комику
И слушают его наставления
Еханый, как мне их жалко!!!!
Как они про себя матюкают этот безмоглый выбор народа
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ!!!!
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16.05.2024 12:43
+8
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги. Цель президента Зеленского - убить как можно больше украинцев, а остаток сдать московитам.(С)
https://dl-news.defence-line.org/?p=30438


Думати треба Українцям, власним розумом, а не марафонами відосиками та заявами Оманських телепнів!
Слава Україні!
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16.05.2024 12:40
+7
О в бонапардіка решив погратися. **** криворіжська скількі крові на тобі виродку ти
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16.05.2024 12:49
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Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги. Цель президента Зеленского - убить как можно больше украинцев, а остаток сдать московитам.(С)
https://dl-news.defence-line.org/?p=30438


Думати треба Українцям, власним розумом, а не марафонами відосиками та заявами Оманських телепнів!
Слава Україні!
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16.05.2024 12:40 Відповісти
зеленСКИЙ - дох, лузер, невдачник у всьому, крім розводити людей на бабло. Зараз він на іншому рівні - державному, тому розводить країну й партнерів. Його місце поруч з Фіцо. Якщо він добровільно, як він й обіцяв на початку, звалить з посади. Або він буде поруч з коломойським. Довічно. Нічого не врятує, і ніхто. Навіть дЄрмак. ПИШИ СУЧИЙ СИН ЗАЯВУ ! І зроби Абіжєнную мордяку.
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16.05.2024 12:41 Відповісти
Так ермак і є його керівник
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16.05.2024 12:58 Відповісти
Який його кине, як смаженим ... засмердить. Солодка парочка тримається один одним. У гарні часи.
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16.05.2024 13:19 Відповісти
Я так хочу посмотреть на это заседание Ставки!
Генералы , получившие военное образование
Прошедшие от офицеров до руководства армиями,штабами
Воевавшие в горячих точках
Или с 2014 в зоне АТО
Докладывают комику
И слушают его наставления
Еханый, как мне их жалко!!!!
Как они про себя матюкают этот безмоглый выбор народа
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ!!!!
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16.05.2024 12:43 Відповісти
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16.05.2024 13:21 Відповісти
просто контрольована, чі складна і контрольована? - це дві різні сітуації.
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16.05.2024 12:45 Відповісти
ми самі себе загнали в пастку - поки є війна є буба,
поки є буба нема перемоги - тобто є війна...
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16.05.2024 12:49 Відповісти
О в бонапардіка решив погратися. **** криворіжська скількі крові на тобі виродку ти
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16.05.2024 12:49 Відповісти
Тобто коли кацапи розстрілюють цивільних, які чомусь не евакуйовані владою!!!, то це називається "ситуація контрольована????!!!! Контрльований відстріл?
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16.05.2024 12:59 Відповісти
А ви як уявляєте собі евакуацію ? Волонтери повинні медовими пряниками заманювати ждунів до авто ? Вони отримали кацапський відстріл за свої прокацапські погляди. За що боролись на те й ......
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16.05.2024 13:09 Відповісти
А навфщо щось уявляти, чи вигадувати. Почитайте, як фінський уряд проводив евакуацію своїх громадян під час вторгнення кацапів у Зимовій війнів. Іноді евакуація робилася насильно.
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16.05.2024 13:28 Відповісти
Вава був дуже здібним хлопчиком, тому в школі воєнрук навчив його командувати арміями, і в інституті йому було не цікаво вчитись, тому пішов в КВН розважатись
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16.05.2024 13:06 Відповісти
гундос з кодлой вирішували на чому ще вкрасти....
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16.05.2024 13:24 Відповісти
Eric Hurtmann

@EricHurtmann

В 2022 Україна вистояла через те, що влада втікла, обісралась і не заважала народу України відбивати навалу орків. Потім влада і слуги повернулись до корита і почалась срака. Срака ця поглиблюється, бо ці тварюки вже розпробували цю можливість
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16.05.2024 13:30 Відповісти
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16.05.2024 13:41 Відповісти
І шо у тому ставку - кльов є чи тіко жаби квакають?
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16.05.2024 13:42 Відповісти
Ставками і марафоном,
Херпіду б"є ворогів.
Словом нищить їх, як громом,
Всіх загнав за п'ять морів.
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16.05.2024 15:25 Відповісти
 
 