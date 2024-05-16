Зеленський провів засідання Ставки: Ситуація на Харківщині контрольована, але напрямок залишається складним
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача у Харкові. Обговорювалася ситуація на Харківщині.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Так, президент заслухав доповіді Головкома Олександра Сирського, командувачів ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля та ОТУ "Харків" Михайла Драпатого щодо ситуації на Харківщині.
"Оперативна обстановка, завдання та потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців. Також детально проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та наші, українські, можливості протидіяти російським наступальним планам", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, наразі ситуація на Харківщині контрольована, Сили оборони завдають окупантам відчутних втрат.
"Але напрямок залишається вкрай складним – посилюємо наші підрозділи. Очільники ГУР та СЗР доповіли щодо намірів окупанта, керівник СБУ – щодо контрдиверсійних заходів. Визначено план подальших дій – і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні", - додав Зеленський.
Також глава держави заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних та прифронтових регіонів: поточна ситуація, основні ризики, ключові потреби. Дав відповідні доручення.
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@EricHurtmann
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