Ворог значно знизив активність на Харківщині, зірвано його плани максимально вклинитись у міську забудову Вовчанська, - Генштаб

Сили оборони станом на 10.30 16 травня 2024 року продовжують захищати зайняті рубежі та проводять заходи для недопущення просування противника в глибину нашої території, зриву виконання ним злочинних намірів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, з початку наступальних дій ворога 10.05.2024 на Харківському напрямку Сили оборони рішучими діями примусили значно знизити активність російських окупантів. Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися - зірвано. З початку поточної доби наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, тримають ворога під вогневим контролем. Дії тривають, ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку російські окупанти за підтримки бронетехніки намагаються атакувати наші позиції на напрямку Крохмальне - Берестове. Тут українські захисники знищили танк та бойову машину піхоти. Бій триває, ситуація контрольована. Також, наші захисники покращили тактичне положення та відтіснили противника в районі північніше Кислівки.

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Генштаб також інформує, що на Сіверському напрямку противник провів одну атаку на напрямку Веселе - Званівка, змін у положенні наших військ немає. Тривають бої на напрямку Яковлівка - Роздолівка.

Обстановка на Сході

На Краматорському напрямку ворог тричі безуспішно намагався прорвати оборону наших військ на напрямках Бахмут - Кліщіївка, Бахмут - Андріївка. Тривають бої в районі населеного пункту Григорівка. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку наші захисники відбили три атаки на напрямках Водяне - Нетайлове, Первомайське - Нетайлове. Бойові дії тривають. Ситуація контрольована.

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"На Курахівському напрямку російські окупанти здійснили три атаки на напрямках Водяне - Нетайлове, Славне - Новомихайлівка. Бої ще тривають на напрямках Солодке - Костянтинівка та Солодке - Водяне. На даний час втрат позицій не допущено", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку противник здійснив три безуспішні атаки на напрямках Старомлинівка - Урожайне. Завітне Бажання - Старомайорське. На напрямку Володине - Старомайорське Сили оборони продовжують стримування ворога. На даний час втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку противник не відмовляється від спроб витіснити Сили оборони з лівого берега Дніпра. Протягом поточної доби здійснив три атаки позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Втрат позицій не допущено.

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З початку доби відбулося 23 бойових зіткнення, противник завдав два ракетних, чотири авіаційніх удари із застосуванням восьми КАБів та 48 ударів дронами-камікадзе, здійснив 564 обстріли позицій наших військ.

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає. Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ. Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

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У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста.

Вдень 15 травня Генштаб інформував, що Сили оборони частково витіснили ворога із Вовчанська. У нічному зведенні Генштабу зазначалося, що ЗСУ продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську.