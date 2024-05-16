Враг значительно снизил активность на Харьковщине, сорваны его планы максимально вклиниться в городскую застройку Волчанска, - Генштаб

Силы обороны по состоянию на 10.30 16 мая 2024 года продолжают защищать занятые рубежи и проводят меры для недопущения продвижения противника в глубину нашей территории, срыва выполнения им преступных намерений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, с начала наступательных действий врага 10.05.2024 на Харьковском направлении Силы обороны решительными действиями заставили значительно снизить активность российских оккупантов. Планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться - сорваны. С начала текущих суток наши подразделения продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска в северной части города, держат врага под огневым контролем. Действия продолжаются, ситуация контролируемая.

На Купянском направлении российские оккупанты при поддержке бронетехники пытаются атаковать наши позиции на направлении Крохмальное - Берестовое. Здесь украинские защитники уничтожили танк и боевую машину пехоты. Бой продолжается, ситуация контролируется. Также, наши защитники улучшили тактическое положение и оттеснили противника в районе севернее Кисловки.

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Генштаб также информирует, что на Северском направлении противник провел одну атаку на направлении Веселое - Звановка, изменений в положении наших войск нет. Продолжаются бои на направлении Яковлевка - Роздоловка.

Обстановка на Востоке

На Краматорском направлении враг трижды безуспешно пытался прорвать оборону наших войск на направлениях Бахмут - Клещеевка, Бахмут - Андреевка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Григорьевка. Ситуация контролируемая.

На Покровском направлении наши защитники отбили три атаки на направлениях Водяное - Нетайлово, Первомайское - Нетайлово. Боевые действия продолжаются. Ситуация контролируемая.

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"На Кураховском направлении российские оккупанты совершили три атаки на направлениях Водяное - Нетайлово, Славное - Новомихайловка. Бои еще продолжаются на направлениях Сладкое - Константиновка и Сладкое - Водяное. В настоящее время потерь позиций не допущено", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник совершил три безуспешные атаки на направлениях Старомлиновка - Урожайное. Заветное Желание - Старомайорское. На направлении Володино - Старомайорское Силы обороны продолжают сдерживание врага. В настоящее время потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении противник не отказывается от попыток вытеснить Силы обороны с левого берега Днепра. В течение текущих суток совершил три атаки позиций наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Потерь позиций не допущено.

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С начала суток произошло 23 боевых столкновения, противник нанес два ракетных, четыре авиационных удара с применением восьми КАБов и 48 ударов дронами-камикадзе, совершил 564 обстрела позиций наших войск.

Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет. Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ. Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

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В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих. Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города.

Днем 15 мая Генштаб информировал, что Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска. В ночной сводке Генштаба отмечалось, что ВСУ продолжают выполнять оборонительные и стабилизационные меры в Волчанске.