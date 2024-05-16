Украинские воины провели контратакующие меры в районе Волчанска, - Генштаб
Интенсивные боевые действия продолжаются почти по всей линии фронта. Наибольшая активность оккупантов сегодня фиксируется на Краматорском и Покровском направлениях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, подразделения Сил обороны принимают все необходимые меры для недопущения продвижения вражеских подразделений в глубину территории нашего государства.
В течение текущих суток в целом произошло 58 боевых столкновений.
Обстановка на Харьковщине
С начала суток на Харьковском направлении противник атаковал в направлении населенного пункта Старица. Наносил ракетные удары по Харькову и Старой Водолаге. Ударам вражеской авиации подверглись Вильча, Волчанск и Старица. В свою очередь, украинские воины провели контратакующие мероприятия в районе города Волчанск.
На Купянском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения в районах Синьковки, Ивановки, Берестового.
Обстановка на Востоке
На Лиманском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе Новосадового.
На Северском направлении количество вражеских атак возросло до трех. Боевые столкновения происходили возле Звановки и Роздоловки.
На Краматорском направлении войска противника совершили 10 попыток атаковать позиции украинских защитников неподалеку Григорьевки, Клещеевки и Андреевки. Нанесли авиационный удар в районе Дружбы. Несмотря на натиск врага, наши воины продолжают уверенно сдерживать врага и при благоприятных условиях контратакуют.
По данным Генштаба, на Покровском направлении захватчики наиболее активны. С начала этих суток уже провели 20 атак, в частности, в районах населенных пунктов Новоалександровка, Соловьево, Нетайлово и Уманское. Враг задействовал боевую авиацию возле Волчьего, Воздвиженки и Новоалександровки.
На Кураховском направлении Силы обороны успешно отбили семь атак противника. Захватчики проявляли активность в районах Красногоровки, Новоалександровки, Новомихайлики и Константиновки.
Обстановка на Юге
На Времовском направлении оккупанты предприняли шесть попыток штурмовать украинские позиции вблизи Никольского и Урожайного, а у Старомайорского также при поддержке авиации. Успеха враг не имел.
Приднепровское направление - захватчики пять раз атаковали вблизи Крынков, где понесли потери, данные уточняются. Враг нанес авиационный удар в районе города Херсон.
На остальных направлениях обстановка осталась без особых изменений.
"Украинские воины мужественно держат вражеский натиск, наносят противнику максимальные потери. Благодаря гибкости системы нашей обороны и слаженности действий подразделений, украинские воины делают все, чтобы сорвать планы противника", - резюмируют в Генштабе.
Атаки войск РФ на Харьковщине
По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет. Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ. Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.
В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.
По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.
Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих. Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города.
Днем 15 мая Генштаб информировал, что Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска. В ночной сводке Генштаба отмечалось, что ВСУ продолжают выполнять оборонительные и стабилизационные мероприятия в Волчанске.
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Скільки території росії треба захопити, щоб убезпечити Україну? Більше, ніж русня захопила у нас.
Інша справа, що засдіяно тільки 30-40% всіх військовослужбовців на фронті.
Решта військовослужбовців до півмільйона осіб, сидять в тилу, відкупилися від фронту, і їх не беруть на фронт за весь час війни
З ТаймЗє, де правда і тільки правда:
Президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність української армії становить 880 тисяч людей. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.
https://www.youtube.com/watch?v=NnH75tFS96o&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Зеленський плутає і не розуміє документу який йому надали. В документі мова йде про "воєнізовані формування в Україні" чисельність яких складає станом на 01.01.2024
878 700 особового складу. Це не все армія, туди входять поліція, митники, прокуратура, СБУ, апарат міністерства оборони і навіть позавідомча охорона і підрозділи рятувальної служби і т.п.
Отже - людей вистачає , питання - наскільки ефективно вони використовуються ?
Пободаємось?
14 року,добре, хай за останні 2,5 роки і досі не перемогли? Ба, скажу більше, чому їхні успіхи не завдяки їм, а навпаки, завдяки зраді нашої Зе-команди, такі скромні? (А якщо відкинути здачу територій без бою в перші тижні війни, то успіхи кацапів не просто скромні, а мізерні)
Але ресурсів у них справді більше в рази.
Доказ тому - невпинний рух орди на захід. Кожного дня територія України зменшується. От новий фронт відкрився, Суми на підході. Й на все вистачає.
Так, без Залужного непросто. Орда взяла біля Авдіївки аж 300 кв.км. за останній рік, уже більше 100 кв.км. на кордані із Харківською областю, ще є захоплені ними села, хутори, лісосмуги. Орда останнім часом покищо потроху рухається. Покищо
Йде найм своїх алкашів за 200к рублів на місяць. Бажаючих багато.
Йде найм бомжів з 20+ країн.
Тому немає бусіков, з росії масово не тікають призовники. Не мобілізують професіоналів.
Економіка повністю на воєнних рейках.
Санкції не працюють.
КНДР та Іран допомагають зброєю по-справжньому.
Так що цей рух на захід має лише тенденції до прискорення.
Чому ми не можемо зробити найм бомжів з 20+ країн?
Решта всьо піздьж і провокация
Щоб наймати бомжів з інших країн, треба:
- мати гроші
- мати розгалужену мережу агентів-вербувальників
- переконати, що їх роботодавець приведе їх до перемоги, а не до гарантованої загибелі у сутичці з набагато більш переважаючим супротивником.
А от те, що кацапи вербують найманців по всьому світі показує якраз протилежне - їм не вистачає людей, бажаєчих умєрєть за ***** за 200к і більше рублєй не вистачає.
Ви праві стосовно методів найму бомжів по всьому світі. Якщо гарно зважите усе, то зрозумієте, що в цьому питанні ми можемо легко обійти кацапів. Але реально це без дибільної зе-команди а з допомогою наших союзників - там є і гроші (до речі, це для них мєлочь в рази дешевша від допомоги зброєю і ************) і все інше.
Іноземних найманців спонсорувати для України - Заходу релігія не дозволить.
Про що було офіційно заявлено МО України, це можна перевірити по чисельності військовослужбовців, які по штату стоять на довольствії та отримують зарплату.
Сили оборони України включають в себе ЗСУ це більше 880 тисяч військовослужбовців,
Нацгвардія та Прикордонні війська, які входять в систему МВС, а це приблизно в сумі ще 120-130 тисяч.
А ще є СБУ ,ССО, ітд. Це ще десь 60-70 тисяч.
Ітд.
Всі вони повинні брати участь в бойових діях.
Але в реальності, воюють 300 тисяч, решта 800 тисяч в тилу, з яких 500 тисяч взагалі ні разу не були на фронті за два роки війни.
Про укріплення вони теж багато чого казали.
Чи у нас вже штатний розклад у відкритому доступі для всіх бажаючих лежить?
За статистикою від державних структур, кількість ветеранів після війни планується на рівні 4 млн осіб, хоча раніше вони планували до 6 млн.
Так що не розводьте тут капітуляцію брехливою пропагандою на користь агресора, а пакуйте чемодани, на вокзал і в кацапію. Здавайтесь там хоч всією своєю родиною.
Добре.
Ви знаєте як вели і вигравали війни монгольська орда? Не напролом і не в лоб. Спочатку розправлялися з жертвою корупцією підкупами, провокаціями, диверсіями за допомогою зрадників, потім вже добивали воєнною силою.
Хіба не теж саме робить кацапня? Не було б армії 5-ї колони всередині держави яка все здала ворогам у владі і продовжує здавати - не було б жодної війни!
Чимало хто ведеться. Оці заклики про нелегітимність зєлі - вони в тому числі звідти йдуть.
Чому ці сотні тисяч військових, ви не враховуєте?
Всі питання до нього.
Про, що свідчить новина тут, про те як окупанти вже лазять по лікарні Вовчанська, яка знаходиться в центрі міста.
Так ми далеко зайдемо, скоро перевершимо в брехні рашистів.
Русскіє визнали свої сьогоднішні втрати техніки в Криму, нехай і ротом тіпа нєзавісімой Астри.
Де наші бодай волонтерські пости про знищені літаки?
Їх файтербомбер інформує про збиті борти.
У нас мовчать.
Мовчання - теж брехня.
А кажуть, що русскіє нє сдаются.
Тим більше з такими-то татуюваннями.
Мав би берсерком бути, але зараз шмарклі перед укропами розмазує.
Чи знов постановка Голлівуду?
Вторая армія шостий день за два дні Вовчанськ бере.
Візьмуть, звісно, дурного м'яса до Лісабону вистачить.