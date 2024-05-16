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Новости Война
13 149 68

Украинские воины провели контратакующие меры в районе Волчанска, - Генштаб

Бої на Харківщині станом на 16 травня 2024 року

Интенсивные боевые действия продолжаются почти по всей линии фронта. Наибольшая активность оккупантов сегодня фиксируется на Краматорском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, подразделения Сил обороны принимают все необходимые меры для недопущения продвижения вражеских подразделений в глубину территории нашего государства.

В течение текущих суток в целом произошло 58 боевых столкновений.

Обстановка на Харьковщине

С начала суток на Харьковском направлении противник атаковал в направлении населенного пункта Старица. Наносил ракетные удары по Харькову и Старой Водолаге. Ударам вражеской авиации подверглись Вильча, Волчанск и Старица. В свою очередь, украинские воины провели контратакующие мероприятия в районе города Волчанск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг значительно снизил активность на Харьковщине, сорваны его планы максимально вклиниться в городскую застройку Волчанска, - Генштаб

На Купянском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения в районах Синьковки, Ивановки, Берестового.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе Новосадового.

На Северском направлении количество вражеских атак возросло до трех. Боевые столкновения происходили возле Звановки и Роздоловки.

На Краматорском направлении войска противника совершили 10 попыток атаковать позиции украинских защитников неподалеку Григорьевки, Клещеевки и Андреевки. Нанесли авиационный удар в районе Дружбы. Несмотря на натиск врага, наши воины продолжают уверенно сдерживать врага и при благоприятных условиях контратакуют.

По данным Генштаба, на Покровском направлении захватчики наиболее активны. С начала этих суток уже провели 20 атак, в частности, в районах населенных пунктов Новоалександровка, Соловьево, Нетайлово и Уманское. Враг задействовал боевую авиацию возле Волчьего, Воздвиженки и Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отбили семь атак противника. Захватчики проявляли активность в районах Красногоровки, Новоалександровки, Новомихайлики и Константиновки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ продолжают выполнять оборонные и стабилизационные меры в Волчанске, - Генштаб

Обстановка на Юге

На Времовском направлении оккупанты предприняли шесть попыток штурмовать украинские позиции вблизи Никольского и Урожайного, а у Старомайорского также при поддержке авиации. Успеха враг не имел.

Приднепровское направление - захватчики пять раз атаковали вблизи Крынков, где понесли потери, данные уточняются. Враг нанес авиационный удар в районе города Херсон.

На остальных направлениях обстановка осталась без особых изменений.

"Украинские воины мужественно держат вражеский натиск, наносят противнику максимальные потери. Благодаря гибкости системы нашей обороны и слаженности действий подразделений, украинские воины делают все, чтобы сорвать планы противника", - резюмируют в Генштабе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский посетил защитников, получивших ранения в боях на Харьковщине. ВИДЕО

Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет. Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ. Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

Также читайте: Россияне задействовали до 5 батальонов для наступления на Волчанск. Ведутся бои за город, - Генштаб

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих. Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города.

Днем 15 мая Генштаб информировал, что Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска. В ночной сводке Генштаба отмечалось, что ВСУ продолжают выполнять оборонительные и стабилизационные мероприятия в Волчанске.

Автор: 

Генштаб ВС (6190) Харьковщина (5577) боевые действия (3935) Волчанск (385)


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Топ комментарии
+17
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.05.2024 14:38
+11
Досиділися. Треба було розвивати успіх РДК і самим на їхню територію заходити. Якщо будем постійно в обороні сидіти, то вони й далі будуть лізти...
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16.05.2024 14:38
+9
У нас, на відміну від русні, немає ресурсів постійно йти уперед.
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16.05.2024 14:39
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Правила форума Совет форумчан
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.05.2024 14:38 Ответить
Досиділися. Треба було розвивати успіх РДК і самим на їхню територію заходити. Якщо будем постійно в обороні сидіти, то вони й далі будуть лізти...
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16.05.2024 14:38 Ответить
У нас, на відміну від русні, немає ресурсів постійно йти уперед.
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16.05.2024 14:39 Ответить
Ресурсів чи бажання ?
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16.05.2024 14:42 Ответить
Проблеми з мобілізацією бачите?
Скільки території росії треба захопити, щоб убезпечити Україну? Більше, ніж русня захопила у нас.
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16.05.2024 14:44 Ответить
Більше ніж мільйонна армія України вже перевершила по чисельності армію США.
Інша справа, що засдіяно тільки 30-40% всіх військовослужбовців на фронті.
Решта військовослужбовців до півмільйона осіб, сидять в тилу, відкупилися від фронту, і їх не беруть на фронт за весь час війни
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16.05.2024 14:48 Ответить
Мільйонна армія - це брехня, і я зараз вам це доведу.
З ТаймЗє, де правда і тільки правда:

Президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність української армії становить 880 тисяч людей. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

https://www.youtube.com/watch?v=NnH75tFS96o&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

Зеленський плутає і не розуміє документу який йому надали. В документі мова йде про "воєнізовані формування в Україні" чисельність яких складає станом на ‎01.‎01.‎2024

878 700 особового складу. Це не все армія, туди входять поліція, митники, прокуратура, СБУ, апарат міністерства оборони і навіть позавідомча охорона і підрозділи рятувальної служби і т.п.
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16.05.2024 14:51 Ответить
Так про це ж і мова - Сили спротиву , як такі , хто отримує військові з.п. з преміями і надбавками - 1,3 млн чол ...з них на фронті задіяно менше 40% ... Це все дані з відкритих джерел
Отже - людей вистачає , питання - наскільки ефективно вони використовуються ?
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16.05.2024 14:56 Ответить
Так і у русні армія вже більше 2 млн.
Пободаємось?
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16.05.2024 14:58 Ответить
А чом би й ні? Ще у них населення в 3-4 рази більше і шо? Просто оцю мантру можна було б говорити до 22 лютого 24 року. Просте питання - якщо в підарів така страшенна перевага у всьому, то чому вони з 14 року, добре, хай за останні 2,5 роки і досі не перемогли? Ба, скажу більше, чому їхні успіхи не завдяки їм, а навпаки, завдяки зраді нашої Зе-команди, такі скромні? (А якщо відкинути здачу територій без бою в перші тижні війни, то успіхи кацапів не просто скромні, а мізерні)
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16.05.2024 15:12 Ответить
Вони не такі круті, як себе малюють.
Але ресурсів у них справді більше в рази.
Доказ тому - невпинний рух орди на захід. Кожного дня територія України зменшується. От новий фронт відкрився, Суми на підході. Й на все вистачає.
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16.05.2024 15:15 Ответить
Тобто, коли вони зйбувались з Харківської області (12000 км.кв. звільнено), або з Херсону і не тільки (майже 10000 км.кв.) або з району Урожайного (300 кв.км.) - то був невпинний рух орди на захід? Невже у 22-23 році у русні була мала армія? Чи може тоді у нас населення було втричі більше, ніж у кацапів? Чи може танків, арти, авіації у нас було в рази більше?
Так, без Залужного непросто. Орда взяла біля Авдіївки аж 300 кв.км. за останній рік, уже більше 100 кв.км. на кордані із Харківською областю, ще є захоплені ними села, хутори, лісосмуги. Орда останнім часом покищо потроху рухається. Покищо
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16.05.2024 15:38 Ответить
Русня зробила висновки.
Йде найм своїх алкашів за 200к рублів на місяць. Бажаючих багато.
Йде найм бомжів з 20+ країн.
Тому немає бусіков, з росії масово не тікають призовники. Не мобілізують професіоналів.
Економіка повністю на воєнних рейках.
Санкції не працюють.
КНДР та Іран допомагають зброєю по-справжньому.
Так що цей рух на захід має лише тенденції до прискорення.
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16.05.2024 15:46 Ответить
Чим їхні алкаші кращі за наших? Тобто наші алкаші за 200к рублядєй(100к гривень) не хочуть, а їхні хочуть? - Чьото не сходиться...
Чому ми не можемо зробити найм бомжів з 20+ країн?
Решта всьо піздьж і провокация
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16.05.2024 15:51 Ответить
Їхні алкаші дійсно крутіші. Вони таки підуть за ці гроші. Наші - за 100 тисяч бойових не хочуть. Це факт.
Щоб наймати бомжів з інших країн, треба:
- мати гроші
- мати розгалужену мережу агентів-вербувальників
- переконати, що їх роботодавець приведе їх до перемоги, а не до гарантованої загибелі у сутичці з набагато більш переважаючим супротивником.
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16.05.2024 15:54 Ответить
Ой не факт. Кацапи теж не хочуть воювати, як і наші. Нема ніяких даних, що їхні бомжі хочуть воювати, а наші ні. Я думаю, що Ви розумієте, що факти взяття в полон оркобомжів, зеків і т.д. є лише підтвердженням того, що вони там є. Ніякої достовірної інформації, що їхня алкашня така бойова - немає й не буде (як Ви собі уявляєте - це повинно бути якесь статистичне дослідження чи що?) Тому це точно не факт.
А от те, що кацапи вербують найманців по всьому світі показує якраз протилежне - їм не вистачає людей, бажаєчих умєрєть за ***** за 200к і більше рублєй не вистачає.
Ви праві стосовно методів найму бомжів по всьому світі. Якщо гарно зважите усе, то зрозумієте, що в цьому питанні ми можемо легко обійти кацапів. Але реально це без дибільної зе-команди а з допомогою наших союзників - там є і гроші (до речі, це для них мєлочь в рази дешевша від допомоги зброєю і ************) і все інше.
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16.05.2024 16:12 Ответить
Вони не бойові. Їм більше немає куди себе подіти, і життя їм своє - копійка. Чому б не на війну? Це ж шанс у бєзнадьогє.
Іноземних найманців спонсорувати для України - Заходу релігія не дозволить.
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16.05.2024 16:31 Ответить
Сили Оборони України на сьогодні складають біля 1,3 млн. військовослужбовців .
Про що було офіційно заявлено МО України, це можна перевірити по чисельності військовослужбовців, які по штату стоять на довольствії та отримують зарплату.
Сили оборони України включають в себе ЗСУ це більше 880 тисяч військовослужбовців,
Нацгвардія та Прикордонні війська, які входять в систему МВС, а це приблизно в сумі ще 120-130 тисяч.
А ще є СБУ ,ССО, ітд. Це ще десь 60-70 тисяч.
Ітд.
Всі вони повинні брати участь в бойових діях.
Але в реальності, воюють 300 тисяч, решта 800 тисяч в тилу, з яких 500 тисяч взагалі ні разу не були на фронті за два роки війни.
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16.05.2024 15:03 Ответить
То виходить, що ТаймЗє бреше?
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16.05.2024 15:04 Ответить
Значить ви не вірите, штатному розкладу військовослужбовців , які стоять на довольствії та отримують зарплату, згідно відомості Кабміна?
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16.05.2024 15:12 Ответить
Ну, зєлєним вірити - то на любителя.
Про укріплення вони теж багато чого казали.
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16.05.2024 15:13 Ответить
ти таки реально притрушене, без бюрократії і логістики армія не зможе існувати. Я розумію щоб поліцейських мобілізувати, але історії про 1 мільйон військових як раз можуть видати зелені бовруди. Нагадую що це мантру про 1 мільйон військових які можуть воювати видав саме Арахамія. Думай-те
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20.05.2024 20:42 Ответить
Бюрократія бюрократією, а підстав вірити заявам зєлєних немає.
Чи у нас вже штатний розклад у відкритому доступі для всіх бажаючих лежить?
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21.05.2024 08:54 Ответить
які підставе, бовдуре? погугли скільки у нас військоматів, навчальних центрів, госпаталів і усього іншого. Все це військові в тилу, плюс сили логістики і так далі. Це купа народу без якого люди на передку не зможуть нормально воювати.
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23.05.2024 15:02 Ответить
Взагалі-то мова йшла про довіру до інформації з дуже улюбленого деким тут сайту ТаймЗє.
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23.05.2024 15:06 Ответить
чого ти таке дурне? одного військового на фронті обслуговує 5 війьсоквих в тилу. Це юристи, медики, логістика і так далі. В Армії США 1 війського на фронті обслуговує взагалі 8 людей.
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16.05.2024 21:41 Ответить
Отмазки зелених ухилянів не актуальні
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16.05.2024 21:52 Ответить
Грамотный компетентный ответ : респект пану Денису.
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16.05.2024 15:17 Ответить
Ви вірите в ТаймЗє?
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16.05.2024 15:19 Ответить
Я вам доведу, що це повна брехня, бо насправді у силах оборони України на штику ще більше людей.
За статистикою від державних структур, кількість ветеранів після війни планується на рівні 4 млн осіб, хоча раніше вони планували до 6 млн.


Так що не розводьте тут капітуляцію брехливою пропагандою на користь агресора, а пакуйте чемодани, на вокзал і в кацапію. Здавайтесь там хоч всією своєю родиною.
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16.05.2024 16:25 Ответить
Ви не вірите ТаймЗє? Найправдивішому ТаймЗє?
Добре.
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16.05.2024 16:35 Ответить
Мало кацапи кого покупляли? Навіть окремим республіканцям у владі США на чолі з трампоном дісталося. Що там для них якесь Тамзе.

Ви знаєте як вели і вигравали війни монгольська орда? Не напролом і не в лоб. Спочатку розправлялися з жертвою корупцією підкупами, провокаціями, диверсіями за допомогою зрадників, потім вже добивали воєнною силою.
Хіба не теж саме робить кацапня? Не було б армії 5-ї колони всередині держави яка все здала ворогам у владі і продовжує здавати - не було б жодної війни!
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16.05.2024 17:42 Ответить
Знаю. ТаймЗє - один з інструментів російської дезінформації.
Чимало хто ведеться. Оці заклики про нелегітимність зєлі - вони в тому числі звідти йдуть.
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16.05.2024 17:46 Ответить
Видно що ви теж їхня жертва, співчуваю
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16.05.2024 20:50 Ответить
Тобто ТаймЗє все-таки каже правду, і немає ніякого мільйона бійців у України, і ті 878 700 - теж дуті за рахунок мєнтов-прокуроров.
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17.05.2024 09:29 Ответить
Не меліть кацапських дурниць. ЗСУ зараз - це 700 тис., з яких 100 тис. - в госпіталях, а ще десь 100-200 тис. внаслідок боїв втратили можливість воювати (поранення, психологічне виснаження і т.п.).
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16.05.2024 14:59 Ответить
А Нацгвардія, а прикордонні війська (чисельність яких нещодавно ВР збільшила до 75 тисяч, своїм законом), а спецпідрозділи СБУ, ССО, МВС, ітд.
Чому ці сотні тисяч військових, ви не враховуєте?
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16.05.2024 15:07 Ответить
Шо ти пиндиш?!
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16.05.2024 15:33 Ответить
Це офіційні дані Міністерства Оборони України.
Всі питання до нього.
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16.05.2024 23:20 Ответить
Тобі з МО особисто прислали відомості скільки в окопах, скільки в тилу та скільки, хто і чим займається?
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17.05.2024 08:18 Ответить
Всі вас чекають. Як тільки ви мобілізуєтесь, ми швиденько підем у наступ. Ну, принймі батальон зібраний з таких диванних аналітиквів я з радістю відправив би куди завгодно.
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16.05.2024 23:11 Ответить
Ти вже в окопі, рашист?
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16.05.2024 23:21 Ответить
Ні, я у штабі, сижу обісратий і боюсь що пошлють воювати. Але диванних аналітиків які бажають я бачу дохрєна. Жаль що тільки не в армії. Але сподіваюсь їх всіх зараз мобілізують і тоді точно пабєдім.
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18.05.2024 11:28 Ответить
Біля Вовчанська не побудовано жодного укріплення інформація від Бутусова.
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16.05.2024 14:45 Ответить
Центр Вовчанська вже під окупантами.
Про, що свідчить новина тут, про те як окупанти вже лазять по лікарні Вовчанська, яка знаходиться в центрі міста.
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16.05.2024 14:44 Ответить
От бачите, хохли брешуть, русскіє говорят правду.
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16.05.2024 14:47 Ответить
Бутусов бреше, кореспонденти брешуть, відео брехливе, ага... це називається не вір своїм очам а вір брехливій та злодійський владі.
Так ми далеко зайдемо, скоро перевершимо в брехні рашистів.
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16.05.2024 14:53 Ответить
Розкрийте очі, вже перевершили.
Русскіє визнали свої сьогоднішні втрати техніки в Криму, нехай і ротом тіпа нєзавісімой Астри.
Де наші бодай волонтерські пости про знищені літаки?
Їх файтербомбер інформує про збиті борти.
У нас мовчать.
Мовчання - теж брехня.
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16.05.2024 14:55 Ответить
В твітері це є . При чому, в українському сегменті твітеру.
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16.05.2024 15:04 Ответить
Та невже? А де?
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16.05.2024 15:06 Ответить
наприклад у цього чувака : https://twitter.com/Chieftain_mk/status/1789301794318717350
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16.05.2024 15:23 Ответить
Судячи з тих дописів, ППО в Україні вже відсутнє повністю, скоро будуть килимові бомбардування міст.
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16.05.2024 15:35 Ответить
Не в центрі, а на західній околиці міста
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16.05.2024 15:02 Ответить
Карту всі бачили. Це центр Вовчанська.
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16.05.2024 15:09 Ответить
В какую сторону ? По карте отошли .
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16.05.2024 14:45 Ответить
👓
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16.05.2024 15:08 Ответить
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16.05.2024 15:07 Ответить

А кажуть, що русскіє нє сдаются.
Тим більше з такими-то татуюваннями.
Мав би берсерком бути, але зараз шмарклі перед укропами розмазує.
Чи знов постановка Голлівуду?
Вторая армія шостий день за два дні Вовчанськ бере.
Візьмуть, звісно, дурного м'яса до Лісабону вистачить.
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16.05.2024 15:12 Ответить
Останні зміни по карті я бачив за 16/05 , 12:35 . Такого ще не бачив .
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16.05.2024 15:30 Ответить
Сіра зона точнісінько така сама , як на карті за 11-те . Це що , такі хотєлки чи жарти ?
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16.05.2024 15:40 Ответить
"Русскій з китайцем - братья навєк", - заявив Путін після переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном
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16.05.2024 15:10 Ответить
лапоть с чайником
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16.05.2024 15:21 Ответить
Российская-китайская вековая дружба особо прочно скреплена совместно и взаимно пролитой кровью на острове Даманский и возле посёлка Жаланашколь...
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16.05.2024 15:21 Ответить
Зеля заявил что сдаст Харьков если буржуи не дадут ему 2 Патриота
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16.05.2024 15:24 Ответить
https://t.me/voynareal/89655 Зеленський виданню ABC
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16.05.2024 15:25 Ответить
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16.05.2024 15:31 Ответить
Якщо коротко й без словеснихз викрутасів, то "Ворога не вдалось витіснити за межи кордону. Хоча там діють п'ять батальйонів новоспечених солдатів регулярної армії кацапів." Чесно й понятно.
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16.05.2024 16:25 Ответить
 
 