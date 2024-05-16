Украинские воины провели контратакующие меры в районе Волчанска, - Генштаб

Интенсивные боевые действия продолжаются почти по всей линии фронта. Наибольшая активность оккупантов сегодня фиксируется на Краматорском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, подразделения Сил обороны принимают все необходимые меры для недопущения продвижения вражеских подразделений в глубину территории нашего государства.

В течение текущих суток в целом произошло 58 боевых столкновений.

Обстановка на Харьковщине

С начала суток на Харьковском направлении противник атаковал в направлении населенного пункта Старица. Наносил ракетные удары по Харькову и Старой Водолаге. Ударам вражеской авиации подверглись Вильча, Волчанск и Старица. В свою очередь, украинские воины провели контратакующие мероприятия в районе города Волчанск.

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На Купянском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения в районах Синьковки, Ивановки, Берестового.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе Новосадового.

На Северском направлении количество вражеских атак возросло до трех. Боевые столкновения происходили возле Звановки и Роздоловки.

На Краматорском направлении войска противника совершили 10 попыток атаковать позиции украинских защитников неподалеку Григорьевки, Клещеевки и Андреевки. Нанесли авиационный удар в районе Дружбы. Несмотря на натиск врага, наши воины продолжают уверенно сдерживать врага и при благоприятных условиях контратакуют.

По данным Генштаба, на Покровском направлении захватчики наиболее активны. С начала этих суток уже провели 20 атак, в частности, в районах населенных пунктов Новоалександровка, Соловьево, Нетайлово и Уманское. Враг задействовал боевую авиацию возле Волчьего, Воздвиженки и Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отбили семь атак противника. Захватчики проявляли активность в районах Красногоровки, Новоалександровки, Новомихайлики и Константиновки.

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Обстановка на Юге

На Времовском направлении оккупанты предприняли шесть попыток штурмовать украинские позиции вблизи Никольского и Урожайного, а у Старомайорского также при поддержке авиации. Успеха враг не имел.

Приднепровское направление - захватчики пять раз атаковали вблизи Крынков, где понесли потери, данные уточняются. Враг нанес авиационный удар в районе города Херсон.

На остальных направлениях обстановка осталась без особых изменений.

"Украинские воины мужественно держат вражеский натиск, наносят противнику максимальные потери. Благодаря гибкости системы нашей обороны и слаженности действий подразделений, украинские воины делают все, чтобы сорвать планы противника", - резюмируют в Генштабе.

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Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет. Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ. Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

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В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих. Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города.

Днем 15 мая Генштаб информировал, что Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска. В ночной сводке Генштаба отмечалось, что ВСУ продолжают выполнять оборонительные и стабилизационные мероприятия в Волчанске.