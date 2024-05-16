Зеленский посетил защитников, получивших ранения в боях на Харьковщине. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский во время визита в Харьков посетил защитников, которые получили ранения во время боев на Харьковщине.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Президент отметил защитников государственными наградами.
"Спасибо нашим бойцам за службу, за храбрость. Украина гордится каждым своим защитником. Спасибо медикам, которые сейчас проходят через тяжелое испытание при защите нашей Харьковщины. Ценим, что вы делаете все возможное, чтобы вернуть воинов к жизни", - отметил Зеленский.
Зеленский в Харькове
Президент Зеленский сообщил, что 16 мая находится в Харькове. Глава государства провел в городе Ставку Верховного Главнокомандующего.
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Наступного разу буду обачнішим.
- Так ніби нас на@&бали з укріпленнями на Харківщині , на будівництво яких змародерені виділені гроші.
-там просто релєф такий нівроку, ми будуємо вже на Запоріжжі там тоже наїбем ой тху построім
-А вот у меня на фронте интересный случай вышел. Мы как раз под Курском стояли...
-Во заливает! На фронте! Тебя сегодня как с лестницы башкой скинули, так тебе и вторая половина отказала.
Щось підказує, що у нього вельми переконливо це вийшло б.
тобто, зупинили пів києва, розігнали увесь персонал, тільки що б зняти пару відосиків ціє мерзенної мичі?