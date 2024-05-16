Зеленский посетил защитников, получивших ранения в боях на Харьковщине. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский во время визита в Харьков посетил защитников, которые получили ранения во время боев на Харьковщине.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Президент отметил защитников государственными наградами.

"Спасибо нашим бойцам за службу, за храбрость. Украина гордится каждым своим защитником. Спасибо медикам, которые сейчас проходят через тяжелое испытание при защите нашей Харьковщины. Ценим, что вы делаете все возможное, чтобы вернуть воинов к жизни", - отметил Зеленский.

Зеленский в Харькове

Президент Зеленский сообщил, что 16 мая находится в Харькове. Глава государства провел в городе Ставку Верховного Главнокомандующего.

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