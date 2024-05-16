РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11179 посетителей онлайн
Новости Видео Война
3 847 35

Зеленский посетил защитников, получивших ранения в боях на Харьковщине. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский во время визита в Харьков посетил защитников, которые получили ранения во время боев на Харьковщине.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Президент отметил защитников государственными наградами.

"Спасибо нашим бойцам за службу, за храбрость. Украина гордится каждым своим защитником. Спасибо медикам, которые сейчас проходят через тяжелое испытание при защите нашей Харьковщины. Ценим, что вы делаете все возможное, чтобы вернуть воинов к жизни", - отметил Зеленский.

Зеленский в Харькове

Президент Зеленский сообщил, что 16 мая находится в Харькове. Глава государства провел в городе Ставку Верховного Главнокомандующего.

Также читайте: Разведка США отмечает усиление российской дезинформационной кампании против Зеленского, - CNN

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Харьков (7475)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+24
воно привело війну в Україну, а ти йому дякуєш. Це *******. Де твої мозгі ? На донатах від Подоляка ?
показать весь комментарий
16.05.2024 14:20
+22
- Як ви себе почуваєте?

- Так ніби нас на@&бали з укріпленнями на Харківщині , на будівництво яких змародерені виділені гроші.
показать весь комментарий
16.05.2024 14:21
+15
І вистачає нахабства ж.
показать весь комментарий
16.05.2024 14:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скоро і Вовчанськ поіде - шоб надихнути солдат
показать весь комментарий
16.05.2024 14:16 Ответить
І вистачає нахабства ж.
показать весь комментарий
16.05.2024 14:16 Ответить
...Хупца!...
показать весь комментарий
16.05.2024 18:29 Ответить
Тут я зеленському подякую.Хоча це не скасовує того факту,ким є зеля
показать весь комментарий
16.05.2024 14:16 Ответить
коли ж ви всі передохнете ?
показать весь комментарий
16.05.2024 14:19 Ответить
воно привело війну в Україну, а ти йому дякуєш. Це *******. Де твої мозгі ? На донатах від Подоляка ?
показать весь комментарий
16.05.2024 14:20 Ответить
Коли, на Вашу думку, почалась війна?
показать весь комментарий
16.05.2024 15:48 Ответить
так,привело,і за це має зеля сісти
показать весь комментарий
16.05.2024 17:04 Ответить
Єрмак то ти? Кидай то діло тебе спалили.
показать весь комментарий
16.05.2024 14:24 Ответить
Та добре відомо хто він, - актор (посередній). І ніщо мене не переконає, що він приїхав туди з щирими намірами. Банальна показуха заради залишків рейтингу. Також давно відомо, як отакі "несподівані" візити організовують. Він не зайде в палату до випадкової людини, бо може й милицею отримати.
показать весь комментарий
16.05.2024 14:26 Ответить
Ви збрехали. Актор це той хто навчався у театральному, та має відповідний диплом. А де воно навчалось окрім середньої школи?
показать весь комментарий
16.05.2024 14:42 Ответить
Він теж закінчив театральний , дали театральний диплом юриста
показать весь комментарий
16.05.2024 14:44 Ответить
Ну, пробачте, я криворізько-трускавецьцих кансєрваторій не закінчував.
Наступного разу буду обачнішим.
показать весь комментарий
16.05.2024 14:57 Ответить
Так ти ще подякуй путіну, якій створив цей ЗЕлений проект.
показать весь комментарий
16.05.2024 14:40 Ответить
на зону мають піти і пцтін,і зеленський
показать весь комментарий
16.05.2024 17:07 Ответить
Х...ло не на зону, а у петлю.
показать весь комментарий
16.05.2024 17:13 Ответить
Побачити в госпіталі Зєлєнского семе те те чого не вистачало Зєлєнському.
показать весь комментарий
16.05.2024 14:19 Ответить
не щиро.
показать весь комментарий
16.05.2024 14:19 Ответить
- Як ви себе почуваєте?

- Так ніби нас на@&бали з укріпленнями на Харківщині , на будівництво яких змародерені виділені гроші.
показать весь комментарий
16.05.2024 14:21 Ответить
І ******* такий:
-там просто релєф такий нівроку, ми будуємо вже на Запоріжжі там тоже наїбем ой тху построім
показать весь комментарий
16.05.2024 14:26 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2024 14:50 Ответить
Зє міг би для бійців якусь невелику виставу зіграти. Наприклад, ось цей епізод з "Джентельменів удачі":

-А вот у меня на фронте интересный случай вышел. Мы как раз под Курском стояли...

-Во заливает! На фронте! Тебя сегодня как с лестницы башкой скинули, так тебе и вторая половина отказала.

Щось підказує, що у нього вельми переконливо це вийшло б.
показать весь комментарий
16.05.2024 14:32 Ответить
де, цей шпиталь? в києві?
тобто, зупинили пів києва, розігнали увесь персонал, тільки що б зняти пару відосиків ціє мерзенної мичі?
показать весь комментарий
16.05.2024 14:36 Ответить
С.У.Ч.А.Р.А !
показать весь комментарий
16.05.2024 14:43 Ответить
Як же це підло з боку людини, яка нічого не зробила для мінування полів, побудови укріплень, дала можливість на ці заходи своїй команді розікрасти гроші і припертися до побитих. Зате як гарно виглядає по дурофону(шмарафону), який же турботливий президент!
показать весь комментарий
16.05.2024 15:05 Ответить
Гнусавопика цинічна ЗЕлена гидота, ти на колінах мав би до цих дядьків в палату заповзати та перед кожним вибачатися за твою зрадливість та за те що ти з єрмачньой крадеш у них на всьому на харчах, на дронах, на укріпленнях... Ти їхнього нігтя не вартий разом з усіма твоїми офісними покидьками, але ж ти курва "граєш" на камеру тіпа "прєзідєнта", на твоїй щурячій мордяці навіть щось типу "азабочєнності"... Це ж треба було таке підле нікчемне у@обіщє наобирати замість українського президента ще й під час війни... ППЦ немає слів.
показать весь комментарий
16.05.2024 15:08 Ответить
злорадна і єхидна усмішка " зезрадника" , котрий мав зробити все,щоб цей чоловяга ,і десятки тисяч українців не лежали в лікарнях поломані покалічені без рук і ніг,щоб кладовища не прикрашалися десятками тисяч свіжовиритих могил ,але доклав і докладається дальше ,щоб саме так було в Україні...,як і зараз є...
показать весь комментарий
16.05.2024 15:16 Ответить
Ухилянту, мабуть ніяково, дивитися в очі Захисникам України, які ОСОБИСТИМ ЖИТТЯМ, виправляють чергові «шашлики у травні» від Зеленського!! «Нашашличив» він чимало…
показать весь комментарий
16.05.2024 17:00 Ответить
ЯКби кожен плюнув цьому негіднику в морду - воно б утопилося в харкотинні людської ненависті.
показать весь комментарий
16.05.2024 17:45 Ответить
 
 