Разведка США отмечает усиление российской дезинформационной кампании против Зеленского, - CNN

Американская разведка считает, что россияне усилили кампанию по дезинформации против Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание CNN со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что по наблюдениям американских спецслужб, в последние месяцы Россия активизировала свои усилия по дезинформации, чтобы дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского и поставить под сомнение его легитимность.

Это происходит на фоне всплеска российских атак на северо-востоке Украины, однако по словам неназванного чиновника, такая тенденция росла в течение нескольких месяцев до этого и является отражением общей "грозности" Зеленского как президента военного времени в течение более двух лет.

"Я бы связал эти усилия по дезинформации с эффективностью президента Зеленского в этом конфликте, который остается стабильным, преданным и критически важным лидером своей страны", - добавил он.

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В материале говорится, что кампания по дискредитации президента Украины включает два основных направления: уход Сил обороны из Авдеевки в Донецкой области и отложенные из-за военного положения президентские выборы, которые должны были состояться весной 2024 года.

Бывший сотрудник Совета национальной безопасности Гэвин Уайлд считает, что дезинформация на данном этапе войны имеет сомнительную эффективность.

"Я скептически отношусь к тому, что все эти нарративы делают что-то большее, чем просто проповедуют уже обращенным. Россия всегда пыталась очернить Зеленского, и за два с лишним года этой войны, видимо, не так уж и много осталось тех, кто сидит на заборе, кого можно подтолкнуть влево или вправо относительно проведения выборов Зеленским или удержания Авдеевки украинскими войсками", - пояснил Уайлд.

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