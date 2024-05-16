РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10288 посетителей онлайн
Новости
7 069 142

Разведка США отмечает усиление российской дезинформационной кампании против Зеленского, - CNN

Розвідка США: РФ посилила інформаційну кампанію проти Зеленського

Американская разведка считает, что россияне усилили кампанию по дезинформации против Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание CNN со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что по наблюдениям американских спецслужб, в последние месяцы Россия активизировала свои усилия по дезинформации, чтобы дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского и поставить под сомнение его легитимность.

Это происходит на фоне всплеска российских атак на северо-востоке Украины, однако по словам неназванного чиновника, такая тенденция росла в течение нескольких месяцев до этого и является отражением общей "грозности" Зеленского как президента военного времени в течение более двух лет.

"Я бы связал эти усилия по дезинформации с эффективностью президента Зеленского в этом конфликте, который остается стабильным, преданным и критически важным лидером своей страны", - добавил он.

Также читайте: Наступательными действиями в Харьковской области враг пытается отвлечь украинские силы от других участков фронта, - британская разведка

В материале говорится, что кампания по дискредитации президента Украины включает два основных направления: уход Сил обороны из Авдеевки в Донецкой области и отложенные из-за военного положения президентские выборы, которые должны были состояться весной 2024 года.

Бывший сотрудник Совета национальной безопасности Гэвин Уайлд считает, что дезинформация на данном этапе войны имеет сомнительную эффективность.

"Я скептически отношусь к тому, что все эти нарративы делают что-то большее, чем просто проповедуют уже обращенным. Россия всегда пыталась очернить Зеленского, и за два с лишним года этой войны, видимо, не так уж и много осталось тех, кто сидит на заборе, кого можно подтолкнуть влево или вправо относительно проведения выборов Зеленским или удержания Авдеевки украинскими войсками", - пояснил Уайлд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне увеличили использование китайских легких вездеходов на фронте, особенно в ночное время, - британская разведка

Автор: 

дезинформация (341) Зеленский (20210) россия (95352) США (26381) внешняя разведка (373)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+43
Если бы не было такой благодатной почвы. Недонаполеону уже не доверяют от слова "совсем, вернее доверяют одни безмозглые и упоротые. А через 4 дня оно еще и станет И.О.
показать весь комментарий
16.05.2024 01:18
+42
Навіщо стараться та "дискредитувать" того хто і сам непогано справляється зі своєю дискредитацією? Достатньо лише правильно скористаться тими "пройобами" які кожен день вчиняє "Блазень"
показать весь комментарий
16.05.2024 01:50
+31
є маленька проблема яку, здається, CNN не до кінця усвідомлює.
більше ніж сам себе, своїми діями, бубу не діскредітує ніхто навіть сутула кацапня...
як і русню, до речі, - і на кацапні і на зелених штемпеля вже нема куди ставити.
показать весь комментарий
16.05.2024 02:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ну, не скажите! Я в шоке, сколько еще почитателей этой мерзости вокруг, и телевизор не дает сильно уменьшиться поголовью тупого скота.
показать весь комментарий
16.05.2024 18:09 Ответить
А вибори - нє?
показать весь комментарий
16.05.2024 12:09 Ответить
Щось не бачу бажаючих провести вибори. Та й вибори за діючим законодавством нічого не змінять. "Партійні списки" це смерть демократії - всі місця будуть розкуплені корупціонерами.
показать весь комментарий
16.05.2024 12:29 Ответить
Назва статті така дуже "потужна":Розвідка США відмічає..",а ось вже в самій статті починається якась "непотужна" фігня:СNN,з якихось своїх джерел,через якогось неназваного чиновника і враховуючи думку колишнього співробітника Ради нац.безпеки,чомусь вирішила,що москалі бочку котять на такого "ненависного" їм Президента Зе.Тобто,українці, настільки тупі як ті вівці,що треба аж москаля,щоб їм пояснив,що термін Зе закінчується і Президента в Україні вибирають тільки на п'ять років,бо інакше вони би до того не додумалися?Якщо,всі такі впевнені, що Зе є такий життєво важливий для України,то чому не провести вибори?Петро,навіть,не заікався,що є війна і в державі немалого куска території невистачає, провів вибори,програв і спокійно віддав булаву.Чому Зе не робить так само?Тоді, сумніватися в його легітимності не буде ніхто.
показать весь комментарий
16.05.2024 04:01 Ответить
Усе в принципі правильно, але є одне Але. Петро і Зе з одного поля ягоди, бо Петро є співучасником саботажу виборів в державі.
показать весь комментарий
16.05.2024 12:26 Ответить
Як і узурпації державної влади
показать весь комментарий
16.05.2024 12:28 Ответить
У багатьох культурах є казка про хлопчіка, що тупА любив пАржать і щоб підняти собі настрій волав: "Вовки! Вовки!".
Мені "прастой іврєйській мальчік" вовчік теж нагадує цього казкового телепня: брехав та крав 5 років, і сталось чудо- йому невірять!
Ну так єнта вороже іпсо, майдан3, компанія дискредитації.... та інші подібні побрехеньки
У байки хоч хеппі-енд був- полудурка вовки з'їли.
Цей же курдупль-гігантоман ще надовго, доки всі "криваві гроші" не розкраде.
показать весь комментарий
16.05.2024 05:34 Ответить
В кацапів був вантка дурак, а в нас вава клоун
показать весь комментарий
16.05.2024 07:09 Ответить
Украинцы смеялись с якутского скульптора за то, что он каждый год лепил из говна то танк, то петуха, то лошадь, то крысу… И не заметили, как вылепили себе из говна целого президента…
показать весь комментарий
16.05.2024 08:29 Ответить
Найкраще дискредитує зеленський сам себе, своїми діями і оточенням а стаття думаю проплачена в США
показать весь комментарий
16.05.2024 06:42 Ответить
Щось ніхто не захищає найвеличнішого, може і дійсно якась доля правди є.
показать весь комментарий
16.05.2024 06:46 Ответить
Шо-о? Говно обосрали? И, шо с ним станет?
показать весь комментарий
16.05.2024 06:47 Ответить
ну да - а бронь клоунам і поголовна мобілізація трактористів - це теж кацапське ІПСО чи це мудрий крок лідера ?
показать весь комментарий
16.05.2024 06:55 Ответить
Клоун - натура тонкая, ранімая. Його в танк не посадиш.
показать весь комментарий
16.05.2024 07:08 Ответить
Так а який він?
Як почати думати про нього краще. Він же єрмака не усунув
показать весь комментарий
16.05.2024 07:06 Ответить
А в цьому випадку кацапам не потрібно брехати, на цей раз забрехався і створив таку ситуацію сам Херпіду. Бо немає в Конституції іншого варіанту, як закінчення терміну президента через 5 років( ст.103), не було виборів при такому стані, тут інші норми Конституції не діють, бо інша стаття Конституції регламентує діяльність Президента, коли пройшли вибори і він виконує обов'язки до вступу нового Президента на посаду. Легітимна влада переходить до Верховної Ради (ст.83) до наступних виборів. Це чітко прописано в Конституції. І це закріплено в Конституції законодавцями, щоб не було узурпації влади. А щоб не було випадків різного тлумачення щодо цієї історії, то Президент, чи Верховна Рада, 5і депутат, чи інші, хто має на це повноваження, мали заавчасно звернутися до Конституційного суду.
показать весь комментарий
16.05.2024 07:36 Ответить
... про це https://edition.cnn.com/2024/05/15/politics/us-intelligence-russia-disinformation-zelensky/index.html пише видання CNN з посиланням на власні джерела. Джерело:
А які ж це власні джерела? Чи часом не ОПГ дєрмака! Безтолковий ішак настільки дискридитував себе, що кацапам залишилась констатувати це, як факт. Це чмо є першеджерелом усіх негараздів.
показать весь комментарий
16.05.2024 07:37 Ответить
Я ніякого відношення не маю до росії, але бачу як дискредетує себе Зе! В основному за допомогою свого оточення, яке сам же і вибрав!
показать весь комментарий
16.05.2024 07:55 Ответить
Та де ви бачили у нас при владі порядну людину? Копни проти кожного -обовязково вилізе якась схема....Порядні там не потрібні
показать весь комментарий
16.05.2024 08:05 Ответить
Просроченный!
показать весь комментарий
16.05.2024 08:40 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2024 08:41 Ответить
недолуга брехня зелених покидьків
показать весь комментарий
16.05.2024 08:53 Ответить
Обіцяні Ф16 де? Довгий переліт? З своїм президентом ми самі розберемось. Де обіцяне?
показать весь комментарий
16.05.2024 09:14 Ответить
А тримати їх де будемо, під навісом у баби Галі?
Я майже впевнений, що хтось палець об палець не вдарив, щоб підготувати інфраструктуру.
І причина затримки з ймовірністю 99% сидить не в Білому домі, а на Банковій, 11.
показать весь комментарий
16.05.2024 09:29 Ответить
Це кажете ви, Ярославе. А відповіді з за океану нема
показать весь комментарий
16.05.2024 09:38 Ответить
Как можно дезинформацией по такому хрустально чистому чедовеку?
показать весь комментарий
16.05.2024 09:22 Ответить
Дивний анонс,бо вчинки чиновника говорять самі про себе,що Авдіївка, що небажанням пройти пояснення через КС. Там усі відповіді,а не замовлена стаття. До речі,щось я такого тут не чула...
показать весь комментарий
16.05.2024 09:29 Ответить
Деми будуть захищати Зе до виборів від всяких скандалів тому що це б'є по їх рейтингу....

Та і самі вони грязнуть у корупції тому для них то не велика проблема... в штатах є корупція, просто вона там має офіційні механізми: як спонсорство на виборах і лобізм... візьмемо Афган та Ірак де корупція зашкалювала але американці нічого з тим не робили тому що business as usual

Не знаю як на мене для орків дискредитувати поточну корупцію невигідний варіант, хто ше буде виділяти міліард на будівництво метро, замість будівництва підземного заводу по виробництву ракет або 300 млн на дорогу до вовчанська звідки по даних розвідки можливий наступ замість добудови укріплень....

Нажаль виглядає так що населення спеціально доводять до протестних настроїв, стільки якихось абсурдних рішень... гроші ж можна було б освоїти не на метро а спокійно на заводі, де все засекречено... не на тій дорозі а на тих же укріпленннях... але чомусь робиться саме так а не інакше...
показать весь комментарий
16.05.2024 09:44 Ответить
Для чого ця стаття?
Що , не було прориву під Харьковим?
Всі кордони щільно заміновані і фортифіковпгі?
В військо поступили 1млн дронів?
Бусифікації не існує?
Впк виробляє Богдан, Нептунів, Сапсанів, громів, вільха так що немає де складати?
Ініціатива на нашому боці?
Яйця по 17 то брехня?
Червінській на свободі?
Гроші йдуть на армію і перемогу?
Квартал95 всі в окопах?
Тут не треба дискредитувати. Клоун сам з тим справляється не гірше ніж москалі змі.
показать весь комментарий
16.05.2024 09:45 Ответить
Так неначасі ж
показать весь комментарий
16.05.2024 12:06 Ответить
Колишній співробітник Ради національної безпеки Гевін Уайлд вважає, Джерело: - некуй видавати , те що купили "зелені" ,за якесь "посилення.Саме найкраще реальне і "посилення " і "підсилення" зробить сам для себе "зе" і "оп(офіс путлєра) в Україні...
показать весь комментарий
16.05.2024 10:14 Ответить
Гнівно засуджуємо лайку роспропаганди на адресу нашого майже всенародно обраного Президента. Категорично вимагаємо, щоб усі за поребриком від Лаврова до Солов"йова і Симоньян з Скабрєєвою його з ранку до вечора хвалили за добросовісне виконання домовленостей, досягнутих в арабській країні
показать весь комментарий
16.05.2024 10:20 Ответить
яким чином рос пропаганда намагалася очорнити Зелю?
Приклади є? (окрім недовгого періоду на початку війни)
Хіба очорнить вона його, якщо буде називати "нацистом"? Хіба в це навіть рфійці вірять?
показать весь комментарий
16.05.2024 13:15 Ответить
А можна, коли мене критикуватимуть за якусь вчинену мною х..ню я буду казати, шо це все «російське ІПСО»
показать весь комментарий
16.05.2024 15:35 Ответить
ми вас там не рахуємо...
показать весь комментарий
21.05.2024 04:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 