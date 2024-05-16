Разведка США отмечает усиление российской дезинформационной кампании против Зеленского, - CNN
Американская разведка считает, что россияне усилили кампанию по дезинформации против Владимира Зеленского.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание CNN со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что по наблюдениям американских спецслужб, в последние месяцы Россия активизировала свои усилия по дезинформации, чтобы дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского и поставить под сомнение его легитимность.
Это происходит на фоне всплеска российских атак на северо-востоке Украины, однако по словам неназванного чиновника, такая тенденция росла в течение нескольких месяцев до этого и является отражением общей "грозности" Зеленского как президента военного времени в течение более двух лет.
"Я бы связал эти усилия по дезинформации с эффективностью президента Зеленского в этом конфликте, который остается стабильным, преданным и критически важным лидером своей страны", - добавил он.
В материале говорится, что кампания по дискредитации президента Украины включает два основных направления: уход Сил обороны из Авдеевки в Донецкой области и отложенные из-за военного положения президентские выборы, которые должны были состояться весной 2024 года.
Бывший сотрудник Совета национальной безопасности Гэвин Уайлд считает, что дезинформация на данном этапе войны имеет сомнительную эффективность.
"Я скептически отношусь к тому, что все эти нарративы делают что-то большее, чем просто проповедуют уже обращенным. Россия всегда пыталась очернить Зеленского, и за два с лишним года этой войны, видимо, не так уж и много осталось тех, кто сидит на заборе, кого можно подтолкнуть влево или вправо относительно проведения выборов Зеленским или удержания Авдеевки украинскими войсками", - пояснил Уайлд.
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Мені "прастой іврєйській мальчік" вовчік теж нагадує цього казкового телепня: брехав та крав 5 років, і сталось чудо- йому невірять!
Ну так єнта вороже іпсо, майдан3, компанія дискредитації.... та інші подібні побрехеньки
У байки хоч хеппі-енд був- полудурка вовки з'їли.
Цей же курдупль-гігантоман ще надовго, доки всі "криваві гроші" не розкраде.
Як почати думати про нього краще. Він же єрмака не усунув
А які ж це власні джерела? Чи часом не ОПГ дєрмака! Безтолковий ішак настільки дискридитував себе, що кацапам залишилась констатувати це, як факт. Це чмо є першеджерелом усіх негараздів.
Я майже впевнений, що хтось палець об палець не вдарив, щоб підготувати інфраструктуру.
І причина затримки з ймовірністю 99% сидить не в Білому домі, а на Банковій, 11.
Та і самі вони грязнуть у корупції тому для них то не велика проблема... в штатах є корупція, просто вона там має офіційні механізми: як спонсорство на виборах і лобізм... візьмемо Афган та Ірак де корупція зашкалювала але американці нічого з тим не робили тому що business as usual
Не знаю як на мене для орків дискредитувати поточну корупцію невигідний варіант, хто ше буде виділяти міліард на будівництво метро, замість будівництва підземного заводу по виробництву ракет або 300 млн на дорогу до вовчанська звідки по даних розвідки можливий наступ замість добудови укріплень....
Нажаль виглядає так що населення спеціально доводять до протестних настроїв, стільки якихось абсурдних рішень... гроші ж можна було б освоїти не на метро а спокійно на заводі, де все засекречено... не на тій дорозі а на тих же укріпленннях... але чомусь робиться саме так а не інакше...
Що , не було прориву під Харьковим?
Всі кордони щільно заміновані і фортифіковпгі?
В військо поступили 1млн дронів?
Бусифікації не існує?
Впк виробляє Богдан, Нептунів, Сапсанів, громів, вільха так що немає де складати?
Ініціатива на нашому боці?
Яйця по 17 то брехня?
Червінській на свободі?
Гроші йдуть на армію і перемогу?
Квартал95 всі в окопах?
Тут не треба дискредитувати. Клоун сам з тим справляється не гірше ніж москалі змі.
Приклади є? (окрім недовгого періоду на початку війни)
Хіба очорнить вона його, якщо буде називати "нацистом"? Хіба в це навіть рфійці вірять?