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Новости Война
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Наступательными действиями в Харьковской области враг пытается отвлечь украинские силы от других участков фронта, - британская разведка

Вовчанськ на Харківщині 11 травня 2024 року

Начав наступление в Харьковской области, Россия пытается отвлечь украинские ресурсы от других частей линии фронта. Вновь созданная северная группировка российских войск взяла под свой контроль несколько населенных пунктов в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет британской разведки.

Как отмечается, за пограничный город Волчанск, который почти наверняка является непосредственной целью России, сейчас продолжаются бои.

Кроме этого, в британской разведке считают, что своим новым наступлением РФ также пытается создать угрозу для Харькова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны поменяли позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска, - Генштаб

"Открывая дополнительное направление для наступления, Россия почти наверняка пытается отвлечь украинские ресурсы от других участков линии фронта и создать угрозу Харькову, второму по величине городу Украины", - говорится в отчете.

При этом британские аналитики считают маловероятным, что "Россия накопила достаточную боевую мощь, чтобы захватить город без привлечения своих дополнительных сил в этот регион".

Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

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Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

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По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Автор: 

армия РФ (19129) Великобритания (4941) Харьковщина (5577) внешняя разведка (374)


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Топ комментарии
+2
Але навіть відволікаючий удар просрали потужні зелені воєвакі ротом.
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14.05.2024 12:18
+2
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14.05.2024 12:23
+1
наступ буде з сумської області,Харків будуть брати в кільце.
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14.05.2024 12:16
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буданов сказав, що все пропало!
резервів нема, зброї нема.
всі ухилянти.
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14.05.2024 12:14 Ответить
Ну очевидно же - пуцло готується приєднати Харківську та Сумську області до росії
І ці маневри кацапів вздовж кордону для антуражу
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14.05.2024 12:23 Ответить
та на бумаге может хоть сидней присоединить,бумага все стерпит)я хочу что бы кацапские дети по 100к голов от рака каждый день сдыхали и что с того?)
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14.05.2024 12:31 Ответить
Саме так - на бумазі приєднає.
У нього такий план - приєднати ВСЮ Україну НА БУМАЗІ до росії...
Але поступово - по одній дві області в пів року.
Хоча старік кабаєв може і псіханути - приєднати всю Україну одним махом на бумагу.
Але це занадто - пропагандіськоє победобесіє треба зкормлювати тупим кацапам поступово...
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14.05.2024 12:46 Ответить
Знають всі, навіть Буданов знає.
Але нічого вдіяти не можуть.
Комусь яєць не вистачає, комусь - ресурсів.
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14.05.2024 12:15 Ответить
Поки не зміниться підхід до використання особового складу Сил Оборони України, то буде постійний відступ на всіх ділянках фронту, хоч на Донбасі, хоч в Харківській області.
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14.05.2024 12:16 Ответить
наступ буде з сумської області,Харків будуть брати в кільце.
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14.05.2024 12:16 Ответить
чем 30-40 к фарша?они такими силами село не могут взять в кольцо а вы за миллионик,там надо минимум 300-400к)потешные стратеги.
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14.05.2024 12:34 Ответить
Маріуполь ~15 тисяч забрали.
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14.05.2024 14:51 Ответить
На жаль у кацапів це вийшло (на відміну від рейдів РДК рік тому). Ми кинули туди п'ять бригад (Бутусов їх перераховував), а також Кракен та інші підрозділи, хоча судячи по малим заявленим втратам кацапів (близько 100 чол. на добу) вони наступали малими силами. Добре якщо вдасться відбити ті втрачені 100 кв.км
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14.05.2024 12:18 Ответить
кракен там и был с хартией, эти чисто харьковские подразделения
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14.05.2024 12:35 Ответить
Але навіть відволікаючий удар просрали потужні зелені воєвакі ротом.
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14.05.2024 12:18 Ответить
просер оборони був завдяки 125 Тро! це вже не секрет!
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14.05.2024 12:53 Ответить
Угу, а командування сектором, оперативним угрупуванням ні до чого, то все солдати винуваті. Спочатку познімали толкових командирів, а потім, йой, у нас кацапи через кордон пішки ходять батальйонами. Яка, млять, несподіванка.
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14.05.2024 13:01 Ответить
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14.05.2024 12:23 Ответить
Ось і "британська розвідка" нарешті прийшла до тями! Про це Зеля казав ще 10 травня.
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14.05.2024 12:24 Ответить
Але при цьому Зеля обісрався і кинув на Вовчанськ великі резерви, які скоро могли б знадобитися десь в іншому місці
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14.05.2024 12:27 Ответить
Йдеться не про Зелю, а про швидкість реакції британської розвідки.
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14.05.2024 12:50 Ответить
Якщо мінні поля зняли для РДК та Сибірського корпусу, то НАКУЯ нам такі операції. Результат - невідомий. А ось нам тепер вигрібати.
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14.05.2024 12:37 Ответить
Їх зняли вже давно , тоді коли і на Чонгарі , Київщині ...
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14.05.2024 13:11 Ответить
Погано слідкуєте за бойовими діями. Вовчанськ звільнили від кацапів у листопаді 2022 року. І півтора року ... чухались. Або встановили, а потім зняли для РДК (так кажуть військові ! ?)
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14.05.2024 13:17 Ответить
Мої друзі з 110 ї воювали разом з РДК , так само і Азов , у всіх вітгуки за РДК гарні . То хто бреше ? Отожжж ! До речі РДК почалося з ДУК . Ви недовіряєте ДУК ?
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14.05.2024 13:25 Ответить
Я без ваших друзів знаю, що пацани з РДК - це справжні вояки. Проте результат операції, будемо чесними, ніякий. Я кажу від себе. Без новин від журналістів, які мають іншу точку зору. Але я казав про факт зняття мінних полів. Зняли місяць назад - то постав на місце ! (якщо дійсно так було з розмінуванням)
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14.05.2024 13:31 Ответить
Ми не знаємо яка була їх місія . В перший раз їм навіть поляки допомагали , бо самі б не впоралися б , ми здогадалися для чого . А в цей раз колись узнаємо .
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14.05.2024 13:34 Ответить
Сподіваюсь. Я не проти. Я проти тільки того, щоб мінні поля знімали, і потім з часом ... ЗАБУЛИ, що треба знову встановити. Ще раз наголошую, це казали військові. Я не бачив особисто - не маю право критикувати. Це лише мої думки з приводу ....
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14.05.2024 13:38 Ответить
Зняли , забули , але РДК не винувате , що влада -зрада , ми всі зараз заручники зелені.
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14.05.2024 13:40 Ответить
Мабуть, таки заручники зеленИХ. А не зелені. Бо я себе ніколи з зеленскімі не ототожнював. Бо начувся про серіали "українського актора" серед кацапської трупи драмтеатру. А ще про виступи цього ж "артиста" на сцені Юрмали у трусіках, як у мальчіка з Донецьку, якого до дерев'яного щита прибили. Та багато чого чув, чую про ....ба.
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14.05.2024 13:48 Ответить
Нє , ми не зелені, нам Бог розум дав ( критичне, аналітичне мислення )
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14.05.2024 13:54 Ответить
От цікаво, а Сирскій про події на Харківщині чув?
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14.05.2024 12:54 Ответить
Не чіпайте Сирського. Зараз він командує. Гарно чи погано час покаже. Про Залужного не 25 лютого 2022 року вся Україна почула !
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14.05.2024 13:50 Ответить
Гарно чи погано, час вже показав...
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15.05.2024 21:31 Ответить
 
 