Наступательными действиями в Харьковской области враг пытается отвлечь украинские силы от других участков фронта, - британская разведка
Начав наступление в Харьковской области, Россия пытается отвлечь украинские ресурсы от других частей линии фронта. Вновь созданная северная группировка российских войск взяла под свой контроль несколько населенных пунктов в Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет британской разведки.
Как отмечается, за пограничный город Волчанск, который почти наверняка является непосредственной целью России, сейчас продолжаются бои.
Кроме этого, в британской разведке считают, что своим новым наступлением РФ также пытается создать угрозу для Харькова.
"Открывая дополнительное направление для наступления, Россия почти наверняка пытается отвлечь украинские ресурсы от других участков линии фронта и создать угрозу Харькову, второму по величине городу Украины", - говорится в отчете.
При этом британские аналитики считают маловероятным, что "Россия накопила достаточную боевую мощь, чтобы захватить город без привлечения своих дополнительных сил в этот регион".
Атаки войск РФ на Харьковщине
По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.
Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.
Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.
В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.
По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.
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резервів нема, зброї нема.
всі ухилянти.
І ці маневри кацапів вздовж кордону для антуражу
У нього такий план - приєднати ВСЮ Україну НА БУМАЗІ до росії...
Але поступово - по одній дві області в пів року.
Хоча старік кабаєв може і псіханути - приєднати всю Україну одним махом на бумагу.
Але це занадто - пропагандіськоє победобесіє треба зкормлювати тупим кацапам поступово...
Але нічого вдіяти не можуть.
Комусь яєць не вистачає, комусь - ресурсів.