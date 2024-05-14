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Новини Війна
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Наступальними діями на Харківщині ворог намагається відволікти українські сили від інших ділянок фронту, - британська розвідка

Вовчанськ на Харківщині 11 травня 2024 року

Розпочавши наступ у Харківській області, Росія намагається відвернути українські ресурси від інших частин лінії фронту. Новостворене північне угруповання російських військ взяло під свій контроль кілька населених пунктів у Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт британської розвідки.

Як зазначається, за прикордонне місто Вовчанськ, яке майже напевно є безпосередньою метою Росії, наразі тривають бої.

Окрім цього, у британській розвідці вважають, що своїм новим наступом РФ також намагається створити загрозу для Харкова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська, - Генштаб

"Відкриваючи додатковий напрямок для наступу, Росія майже напевно намагається відволікти українські ресурси від інших ділянок лінії фронту і створити загрозу Харкову, другому за величиною місту України", - йдеться у звіті.

При цьому британські аналітики вважають малоймовірним, що "Росія накопичила достатню бойову міць, щоб захопити місто без залучення своїх додаткових сил в цей регіон".

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Також читайте: Росіяни задіяли 30 тисяч військових для наступу на півночі Харківщини, - секретар РНБО Литвиненко

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Автор: 

армія рф (17277) Велика Британія (5565) Харківщина (6054) зовнішня розвідка (464)


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Топ коментарі
+2
Але навіть відволікаючий удар просрали потужні зелені воєвакі ротом.
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14.05.2024 12:18
+2
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14.05.2024 12:23
+1
наступ буде з сумської області,Харків будуть брати в кільце.
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14.05.2024 12:16
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буданов сказав, що все пропало!
резервів нема, зброї нема.
всі ухилянти.
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14.05.2024 12:14 Відповісти
Ну очевидно же - пуцло готується приєднати Харківську та Сумську області до росії
І ці маневри кацапів вздовж кордону для антуражу
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14.05.2024 12:23 Відповісти
та на бумаге может хоть сидней присоединить,бумага все стерпит)я хочу что бы кацапские дети по 100к голов от рака каждый день сдыхали и что с того?)
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14.05.2024 12:31 Відповісти
Саме так - на бумазі приєднає.
У нього такий план - приєднати ВСЮ Україну НА БУМАЗІ до росії...
Але поступово - по одній дві області в пів року.
Хоча старік кабаєв може і псіханути - приєднати всю Україну одним махом на бумагу.
Але це занадто - пропагандіськоє победобесіє треба зкормлювати тупим кацапам поступово...
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14.05.2024 12:46 Відповісти
Знають всі, навіть Буданов знає.
Але нічого вдіяти не можуть.
Комусь яєць не вистачає, комусь - ресурсів.
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14.05.2024 12:15 Відповісти
Поки не зміниться підхід до використання особового складу Сил Оборони України, то буде постійний відступ на всіх ділянках фронту, хоч на Донбасі, хоч в Харківській області.
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14.05.2024 12:16 Відповісти
наступ буде з сумської області,Харків будуть брати в кільце.
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14.05.2024 12:16 Відповісти
чем 30-40 к фарша?они такими силами село не могут взять в кольцо а вы за миллионик,там надо минимум 300-400к)потешные стратеги.
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14.05.2024 12:34 Відповісти
Маріуполь ~15 тисяч забрали.
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14.05.2024 14:51 Відповісти
На жаль у кацапів це вийшло (на відміну від рейдів РДК рік тому). Ми кинули туди п'ять бригад (Бутусов їх перераховував), а також Кракен та інші підрозділи, хоча судячи по малим заявленим втратам кацапів (близько 100 чол. на добу) вони наступали малими силами. Добре якщо вдасться відбити ті втрачені 100 кв.км
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14.05.2024 12:18 Відповісти
кракен там и был с хартией, эти чисто харьковские подразделения
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14.05.2024 12:35 Відповісти
Але навіть відволікаючий удар просрали потужні зелені воєвакі ротом.
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14.05.2024 12:18 Відповісти
просер оборони був завдяки 125 Тро! це вже не секрет!
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14.05.2024 12:53 Відповісти
Угу, а командування сектором, оперативним угрупуванням ні до чого, то все солдати винуваті. Спочатку познімали толкових командирів, а потім, йой, у нас кацапи через кордон пішки ходять батальйонами. Яка, млять, несподіванка.
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14.05.2024 13:01 Відповісти
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14.05.2024 12:23 Відповісти
Ось і "британська розвідка" нарешті прийшла до тями! Про це Зеля казав ще 10 травня.
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14.05.2024 12:24 Відповісти
Але при цьому Зеля обісрався і кинув на Вовчанськ великі резерви, які скоро могли б знадобитися десь в іншому місці
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14.05.2024 12:27 Відповісти
Йдеться не про Зелю, а про швидкість реакції британської розвідки.
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14.05.2024 12:50 Відповісти
Якщо мінні поля зняли для РДК та Сибірського корпусу, то НАКУЯ нам такі операції. Результат - невідомий. А ось нам тепер вигрібати.
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14.05.2024 12:37 Відповісти
Їх зняли вже давно , тоді коли і на Чонгарі , Київщині ...
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14.05.2024 13:11 Відповісти
Погано слідкуєте за бойовими діями. Вовчанськ звільнили від кацапів у листопаді 2022 року. І півтора року ... чухались. Або встановили, а потім зняли для РДК (так кажуть військові ! ?)
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14.05.2024 13:17 Відповісти
Мої друзі з 110 ї воювали разом з РДК , так само і Азов , у всіх вітгуки за РДК гарні . То хто бреше ? Отожжж ! До речі РДК почалося з ДУК . Ви недовіряєте ДУК ?
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14.05.2024 13:25 Відповісти
Я без ваших друзів знаю, що пацани з РДК - це справжні вояки. Проте результат операції, будемо чесними, ніякий. Я кажу від себе. Без новин від журналістів, які мають іншу точку зору. Але я казав про факт зняття мінних полів. Зняли місяць назад - то постав на місце ! (якщо дійсно так було з розмінуванням)
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14.05.2024 13:31 Відповісти
Ми не знаємо яка була їх місія . В перший раз їм навіть поляки допомагали , бо самі б не впоралися б , ми здогадалися для чого . А в цей раз колись узнаємо .
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14.05.2024 13:34 Відповісти
Сподіваюсь. Я не проти. Я проти тільки того, щоб мінні поля знімали, і потім з часом ... ЗАБУЛИ, що треба знову встановити. Ще раз наголошую, це казали військові. Я не бачив особисто - не маю право критикувати. Це лише мої думки з приводу ....
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14.05.2024 13:38 Відповісти
Зняли , забули , але РДК не винувате , що влада -зрада , ми всі зараз заручники зелені.
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14.05.2024 13:40 Відповісти
Мабуть, таки заручники зеленИХ. А не зелені. Бо я себе ніколи з зеленскімі не ототожнював. Бо начувся про серіали "українського актора" серед кацапської трупи драмтеатру. А ще про виступи цього ж "артиста" на сцені Юрмали у трусіках, як у мальчіка з Донецьку, якого до дерев'яного щита прибили. Та багато чого чув, чую про ....ба.
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14.05.2024 13:48 Відповісти
Нє , ми не зелені, нам Бог розум дав ( критичне, аналітичне мислення )
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14.05.2024 13:54 Відповісти
От цікаво, а Сирскій про події на Харківщині чув?
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14.05.2024 12:54 Відповісти
Не чіпайте Сирського. Зараз він командує. Гарно чи погано час покаже. Про Залужного не 25 лютого 2022 року вся Україна почула !
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14.05.2024 13:50 Відповісти
Гарно чи погано, час вже показав...
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15.05.2024 21:31 Відповісти
 
 