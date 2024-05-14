Наступальними діями на Харківщині ворог намагається відволікти українські сили від інших ділянок фронту, - британська розвідка

Розпочавши наступ у Харківській області, Росія намагається відвернути українські ресурси від інших частин лінії фронту. Новостворене північне угруповання російських військ взяло під свій контроль кілька населених пунктів у Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт британської розвідки.

Як зазначається, за прикордонне місто Вовчанськ, яке майже напевно є безпосередньою метою Росії, наразі тривають бої.

Окрім цього, у британській розвідці вважають, що своїм новим наступом РФ також намагається створити загрозу для Харкова.

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"Відкриваючи додатковий напрямок для наступу, Росія майже напевно намагається відволікти українські ресурси від інших ділянок лінії фронту і створити загрозу Харкову, другому за величиною місту України", - йдеться у звіті.

При цьому британські аналітики вважають малоймовірним, що "Росія накопичила достатню бойову міць, щоб захопити місто без залучення своїх додаткових сил в цей регіон".

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

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Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.