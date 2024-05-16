Розвідка США помічає посилення російської дезінформаційної кампанії проти Зеленського, - CNN

Американська розвідка вважає, що росіяни посилили кампанію з дезінформації проти Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання CNN з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що за спостереженнями американських спецслужб, в останні місяці Росія активізувала свої зусилля з дезінформації, щоб дискредитувати президента України Володимира Зеленського та поставити під сумнів його легітимність.

Це відбувається на тлі сплеску російських атак на північному сході України, однак за словами неназваного чиновника, така тенденція зростала протягом кількох місяців до цього і є відображенням загальної "грізності" Зеленського як президента воєнного часу протягом більше двох років.

"Я б пов'язав ці зусилля з дезінформації з ефективністю президента Зеленського в цьому конфлікті, який залишається стабільним, відданим і критично важливим лідером своєї країни", - додав він.

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В матеріалі йдеться, що кампанія з дискредитації президента України включає два основні напрямки: відхід Сил оборони з Авдіївки на Донеччині та відкладені через воєнний стан президентські вибори, що мали відбутися навесні 2024 року.

Колишній співробітник Ради національної безпеки Гевін Уайлд вважає, що дезінформація на даному етапі війни має сумнівну ефективність.

"Я скептично ставлюся до того, що всі ці наративи роблять щось більше, ніж просто проповідують вже наверненим. Росія завжди намагалася очорнити Зеленського, і за два з гаком роки цієї війни, мабуть, не так вже й багато залишилося тих, хто сидить на паркані, кого можна підштовхнути вліво чи вправо щодо проведення виборів Зеленським чи утримання Авдіївки українськими військами", - пояснив Уайлд.

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