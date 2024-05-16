Розвідка США помічає посилення російської дезінформаційної кампанії проти Зеленського, - CNN
Американська розвідка вважає, що росіяни посилили кампанію з дезінформації проти Володимира Зеленського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання CNN з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що за спостереженнями американських спецслужб, в останні місяці Росія активізувала свої зусилля з дезінформації, щоб дискредитувати президента України Володимира Зеленського та поставити під сумнів його легітимність.
Це відбувається на тлі сплеску російських атак на північному сході України, однак за словами неназваного чиновника, така тенденція зростала протягом кількох місяців до цього і є відображенням загальної "грізності" Зеленського як президента воєнного часу протягом більше двох років.
"Я б пов'язав ці зусилля з дезінформації з ефективністю президента Зеленського в цьому конфлікті, який залишається стабільним, відданим і критично важливим лідером своєї країни", - додав він.
В матеріалі йдеться, що кампанія з дискредитації президента України включає два основні напрямки: відхід Сил оборони з Авдіївки на Донеччині та відкладені через воєнний стан президентські вибори, що мали відбутися навесні 2024 року.
Колишній співробітник Ради національної безпеки Гевін Уайлд вважає, що дезінформація на даному етапі війни має сумнівну ефективність.
"Я скептично ставлюся до того, що всі ці наративи роблять щось більше, ніж просто проповідують вже наверненим. Росія завжди намагалася очорнити Зеленського, і за два з гаком роки цієї війни, мабуть, не так вже й багато залишилося тих, хто сидить на паркані, кого можна підштовхнути вліво чи вправо щодо проведення виборів Зеленським чи утримання Авдіївки українськими військами", - пояснив Уайлд.
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Мені "прастой іврєйській мальчік" вовчік теж нагадує цього казкового телепня: брехав та крав 5 років, і сталось чудо- йому невірять!
Ну так єнта вороже іпсо, майдан3, компанія дискредитації.... та інші подібні побрехеньки
У байки хоч хеппі-енд був- полудурка вовки з'їли.
Цей же курдупль-гігантоман ще надовго, доки всі "криваві гроші" не розкраде.
Як почати думати про нього краще. Він же єрмака не усунув
А які ж це власні джерела? Чи часом не ОПГ дєрмака! Безтолковий ішак настільки дискридитував себе, що кацапам залишилась констатувати це, як факт. Це чмо є першеджерелом усіх негараздів.
Я майже впевнений, що хтось палець об палець не вдарив, щоб підготувати інфраструктуру.
І причина затримки з ймовірністю 99% сидить не в Білому домі, а на Банковій, 11.
Та і самі вони грязнуть у корупції тому для них то не велика проблема... в штатах є корупція, просто вона там має офіційні механізми: як спонсорство на виборах і лобізм... візьмемо Афган та Ірак де корупція зашкалювала але американці нічого з тим не робили тому що business as usual
Не знаю як на мене для орків дискредитувати поточну корупцію невигідний варіант, хто ше буде виділяти міліард на будівництво метро, замість будівництва підземного заводу по виробництву ракет або 300 млн на дорогу до вовчанська звідки по даних розвідки можливий наступ замість добудови укріплень....
Нажаль виглядає так що населення спеціально доводять до протестних настроїв, стільки якихось абсурдних рішень... гроші ж можна було б освоїти не на метро а спокійно на заводі, де все засекречено... не на тій дорозі а на тих же укріпленннях... але чомусь робиться саме так а не інакше...
Що , не було прориву під Харьковим?
Всі кордони щільно заміновані і фортифіковпгі?
В військо поступили 1млн дронів?
Бусифікації не існує?
Впк виробляє Богдан, Нептунів, Сапсанів, громів, вільха так що немає де складати?
Ініціатива на нашому боці?
Яйця по 17 то брехня?
Червінській на свободі?
Гроші йдуть на армію і перемогу?
Квартал95 всі в окопах?
Тут не треба дискредитувати. Клоун сам з тим справляється не гірше ніж москалі змі.
Приклади є? (окрім недовгого періоду на початку війни)
Хіба очорнить вона його, якщо буде називати "нацистом"? Хіба в це навіть рфійці вірять?