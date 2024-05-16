УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8534 відвідувача онлайн
Новини
7 069 142

Розвідка США помічає посилення російської дезінформаційної кампанії проти Зеленського, - CNN

Розвідка США: РФ посилила інформаційну кампанію проти Зеленського

Американська розвідка вважає, що росіяни посилили кампанію з дезінформації проти Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання CNN з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що за спостереженнями американських спецслужб, в останні місяці Росія активізувала свої зусилля з дезінформації, щоб дискредитувати президента України Володимира Зеленського та поставити під сумнів його легітимність.

Це відбувається на тлі сплеску російських атак на північному сході України, однак за словами неназваного чиновника, така тенденція зростала протягом кількох місяців до цього і є відображенням загальної "грізності" Зеленського як президента воєнного часу протягом більше двох років.

"Я б пов'язав ці зусилля з дезінформації з ефективністю президента Зеленського в цьому конфлікті, який залишається стабільним, відданим і критично важливим лідером своєї країни", - додав він.

Читайте: Наступальними діями на Харківщині ворог намагається відволікти українські сили від інших ділянок фронту, - британська розвідка

В матеріалі йдеться, що кампанія з дискредитації президента України включає два основні напрямки: відхід Сил оборони з Авдіївки на Донеччині та відкладені через воєнний стан президентські вибори, що мали відбутися навесні 2024 року.

 Колишній співробітник Ради національної безпеки Гевін Уайлд вважає, що дезінформація на даному етапі війни має сумнівну ефективність.

"Я скептично ставлюся до того, що всі ці наративи роблять щось більше, ніж просто проповідують вже наверненим. Росія завжди намагалася очорнити Зеленського, і за два з гаком роки цієї війни, мабуть, не так вже й багато залишилося тих, хто сидить на паркані, кого можна підштовхнути вліво чи вправо щодо проведення виборів Зеленським чи утримання Авдіївки українськими військами", - пояснив Уайлд.

Також читайте: Росіяни збільшили використання китайських легких всюдиходів на фронті, особливо в нічний час, - британська розвідка

Автор: 

дезінформація (340) Зеленський (23667) росія (64895) США (22455) зовнішня розвідка (463)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+43
Если бы не было такой благодатной почвы. Недонаполеону уже не доверяют от слова "совсем, вернее доверяют одни безмозглые и упоротые. А через 4 дня оно еще и станет И.О.
показати весь коментар
16.05.2024 01:18
+42
Навіщо стараться та "дискредитувать" того хто і сам непогано справляється зі своєю дискредитацією? Достатньо лише правильно скористаться тими "пройобами" які кожен день вчиняє "Блазень"
показати весь коментар
16.05.2024 01:50
+31
є маленька проблема яку, здається, CNN не до кінця усвідомлює.
більше ніж сам себе, своїми діями, бубу не діскредітує ніхто навіть сутула кацапня...
як і русню, до речі, - і на кацапні і на зелених штемпеля вже нема куди ставити.
показати весь коментар
16.05.2024 02:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну, не скажите! Я в шоке, сколько еще почитателей этой мерзости вокруг, и телевизор не дает сильно уменьшиться поголовью тупого скота.
показати весь коментар
16.05.2024 18:09 Відповісти
А вибори - нє?
показати весь коментар
16.05.2024 12:09 Відповісти
Щось не бачу бажаючих провести вибори. Та й вибори за діючим законодавством нічого не змінять. "Партійні списки" це смерть демократії - всі місця будуть розкуплені корупціонерами.
показати весь коментар
16.05.2024 12:29 Відповісти
Назва статті така дуже "потужна":Розвідка США відмічає..",а ось вже в самій статті починається якась "непотужна" фігня:СNN,з якихось своїх джерел,через якогось неназваного чиновника і враховуючи думку колишнього співробітника Ради нац.безпеки,чомусь вирішила,що москалі бочку котять на такого "ненависного" їм Президента Зе.Тобто,українці, настільки тупі як ті вівці,що треба аж москаля,щоб їм пояснив,що термін Зе закінчується і Президента в Україні вибирають тільки на п'ять років,бо інакше вони би до того не додумалися?Якщо,всі такі впевнені, що Зе є такий життєво важливий для України,то чому не провести вибори?Петро,навіть,не заікався,що є війна і в державі немалого куска території невистачає, провів вибори,програв і спокійно віддав булаву.Чому Зе не робить так само?Тоді, сумніватися в його легітимності не буде ніхто.
показати весь коментар
16.05.2024 04:01 Відповісти
Усе в принципі правильно, але є одне Але. Петро і Зе з одного поля ягоди, бо Петро є співучасником саботажу виборів в державі.
показати весь коментар
16.05.2024 12:26 Відповісти
Як і узурпації державної влади
показати весь коментар
16.05.2024 12:28 Відповісти
У багатьох культурах є казка про хлопчіка, що тупА любив пАржать і щоб підняти собі настрій волав: "Вовки! Вовки!".
Мені "прастой іврєйській мальчік" вовчік теж нагадує цього казкового телепня: брехав та крав 5 років, і сталось чудо- йому невірять!
Ну так єнта вороже іпсо, майдан3, компанія дискредитації.... та інші подібні побрехеньки
У байки хоч хеппі-енд був- полудурка вовки з'їли.
Цей же курдупль-гігантоман ще надовго, доки всі "криваві гроші" не розкраде.
показати весь коментар
16.05.2024 05:34 Відповісти
В кацапів був вантка дурак, а в нас вава клоун
показати весь коментар
16.05.2024 07:09 Відповісти
Украинцы смеялись с якутского скульптора за то, что он каждый год лепил из говна то танк, то петуха, то лошадь, то крысу… И не заметили, как вылепили себе из говна целого президента…
показати весь коментар
16.05.2024 08:29 Відповісти
Найкраще дискредитує зеленський сам себе, своїми діями і оточенням а стаття думаю проплачена в США
показати весь коментар
16.05.2024 06:42 Відповісти
Щось ніхто не захищає найвеличнішого, може і дійсно якась доля правди є.
показати весь коментар
16.05.2024 06:46 Відповісти
Шо-о? Говно обосрали? И, шо с ним станет?
показати весь коментар
16.05.2024 06:47 Відповісти
ну да - а бронь клоунам і поголовна мобілізація трактористів - це теж кацапське ІПСО чи це мудрий крок лідера ?
показати весь коментар
16.05.2024 06:55 Відповісти
Клоун - натура тонкая, ранімая. Його в танк не посадиш.
показати весь коментар
16.05.2024 07:08 Відповісти
Так а який він?
Як почати думати про нього краще. Він же єрмака не усунув
показати весь коментар
16.05.2024 07:06 Відповісти
А в цьому випадку кацапам не потрібно брехати, на цей раз забрехався і створив таку ситуацію сам Херпіду. Бо немає в Конституції іншого варіанту, як закінчення терміну президента через 5 років( ст.103), не було виборів при такому стані, тут інші норми Конституції не діють, бо інша стаття Конституції регламентує діяльність Президента, коли пройшли вибори і він виконує обов'язки до вступу нового Президента на посаду. Легітимна влада переходить до Верховної Ради (ст.83) до наступних виборів. Це чітко прописано в Конституції. І це закріплено в Конституції законодавцями, щоб не було узурпації влади. А щоб не було випадків різного тлумачення щодо цієї історії, то Президент, чи Верховна Рада, 5і депутат, чи інші, хто має на це повноваження, мали заавчасно звернутися до Конституційного суду.
показати весь коментар
16.05.2024 07:36 Відповісти
... про це https://edition.cnn.com/2024/05/15/politics/us-intelligence-russia-disinformation-zelensky/index.html пише видання CNN з посиланням на власні джерела. Джерело:
А які ж це власні джерела? Чи часом не ОПГ дєрмака! Безтолковий ішак настільки дискридитував себе, що кацапам залишилась констатувати це, як факт. Це чмо є першеджерелом усіх негараздів.
показати весь коментар
16.05.2024 07:37 Відповісти
Я ніякого відношення не маю до росії, але бачу як дискредетує себе Зе! В основному за допомогою свого оточення, яке сам же і вибрав!
показати весь коментар
16.05.2024 07:55 Відповісти
Та де ви бачили у нас при владі порядну людину? Копни проти кожного -обовязково вилізе якась схема....Порядні там не потрібні
показати весь коментар
16.05.2024 08:05 Відповісти
Просроченный!
показати весь коментар
16.05.2024 08:40 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2024 08:41 Відповісти
недолуга брехня зелених покидьків
показати весь коментар
16.05.2024 08:53 Відповісти
Обіцяні Ф16 де? Довгий переліт? З своїм президентом ми самі розберемось. Де обіцяне?
показати весь коментар
16.05.2024 09:14 Відповісти
А тримати їх де будемо, під навісом у баби Галі?
Я майже впевнений, що хтось палець об палець не вдарив, щоб підготувати інфраструктуру.
І причина затримки з ймовірністю 99% сидить не в Білому домі, а на Банковій, 11.
показати весь коментар
16.05.2024 09:29 Відповісти
Це кажете ви, Ярославе. А відповіді з за океану нема
показати весь коментар
16.05.2024 09:38 Відповісти
Как можно дезинформацией по такому хрустально чистому чедовеку?
показати весь коментар
16.05.2024 09:22 Відповісти
Дивний анонс,бо вчинки чиновника говорять самі про себе,що Авдіївка, що небажанням пройти пояснення через КС. Там усі відповіді,а не замовлена стаття. До речі,щось я такого тут не чула...
показати весь коментар
16.05.2024 09:29 Відповісти
Деми будуть захищати Зе до виборів від всяких скандалів тому що це б'є по їх рейтингу....

Та і самі вони грязнуть у корупції тому для них то не велика проблема... в штатах є корупція, просто вона там має офіційні механізми: як спонсорство на виборах і лобізм... візьмемо Афган та Ірак де корупція зашкалювала але американці нічого з тим не робили тому що business as usual

Не знаю як на мене для орків дискредитувати поточну корупцію невигідний варіант, хто ше буде виділяти міліард на будівництво метро, замість будівництва підземного заводу по виробництву ракет або 300 млн на дорогу до вовчанська звідки по даних розвідки можливий наступ замість добудови укріплень....

Нажаль виглядає так що населення спеціально доводять до протестних настроїв, стільки якихось абсурдних рішень... гроші ж можна було б освоїти не на метро а спокійно на заводі, де все засекречено... не на тій дорозі а на тих же укріпленннях... але чомусь робиться саме так а не інакше...
показати весь коментар
16.05.2024 09:44 Відповісти
Для чого ця стаття?
Що , не було прориву під Харьковим?
Всі кордони щільно заміновані і фортифіковпгі?
В військо поступили 1млн дронів?
Бусифікації не існує?
Впк виробляє Богдан, Нептунів, Сапсанів, громів, вільха так що немає де складати?
Ініціатива на нашому боці?
Яйця по 17 то брехня?
Червінській на свободі?
Гроші йдуть на армію і перемогу?
Квартал95 всі в окопах?
Тут не треба дискредитувати. Клоун сам з тим справляється не гірше ніж москалі змі.
показати весь коментар
16.05.2024 09:45 Відповісти
Так неначасі ж
показати весь коментар
16.05.2024 12:06 Відповісти
Колишній співробітник Ради національної безпеки Гевін Уайлд вважає, Джерело: - некуй видавати , те що купили "зелені" ,за якесь "посилення.Саме найкраще реальне і "посилення " і "підсилення" зробить сам для себе "зе" і "оп(офіс путлєра) в Україні...
показати весь коментар
16.05.2024 10:14 Відповісти
Гнівно засуджуємо лайку роспропаганди на адресу нашого майже всенародно обраного Президента. Категорично вимагаємо, щоб усі за поребриком від Лаврова до Солов"йова і Симоньян з Скабрєєвою його з ранку до вечора хвалили за добросовісне виконання домовленостей, досягнутих в арабській країні
показати весь коментар
16.05.2024 10:20 Відповісти
яким чином рос пропаганда намагалася очорнити Зелю?
Приклади є? (окрім недовгого періоду на початку війни)
Хіба очорнить вона його, якщо буде називати "нацистом"? Хіба в це навіть рфійці вірять?
показати весь коментар
16.05.2024 13:15 Відповісти
А можна, коли мене критикуватимуть за якусь вчинену мною х..ню я буду казати, шо це все «російське ІПСО»
показати весь коментар
16.05.2024 15:35 Відповісти
ми вас там не рахуємо...
показати весь коментар
21.05.2024 04:06 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 