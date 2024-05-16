Зеленський відвідав захисників, які дістали поранення у боях на Харківщині. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Харкова відвідав захисників, які дістали поранення під час боїв на Харківщині.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Президент відзначив захисників державними нагородами.

"Дякую нашим бійцям за службу, за хоробрість. Україна пишається кожним своїм захисником. Дякую медикам, які зараз проходять через важке випробування під час захисту нашої Харківщини. Цінуємо, що ви робите все можливе, аби повернути воїнів до життя", - зазначив Зеленський.

Зеленський у Харкові

Президент Зеленський повідомив, що 16 травня перебуває у Харкові. Глава держави провів у місті Ставку Верховного Головнокомандувача.

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