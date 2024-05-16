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Зеленський відвідав захисників, які дістали поранення у боях на Харківщині. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Харкова відвідав захисників, які дістали поранення під час боїв на Харківщині.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Президент відзначив захисників державними нагородами.

"Дякую нашим бійцям за службу, за хоробрість. Україна пишається кожним своїм захисником. Дякую медикам, які зараз проходять через важке випробування під час захисту нашої Харківщини. Цінуємо, що ви робите все можливе, аби повернути воїнів до життя", - зазначив Зеленський.

Зеленський у Харкові

Президент Зеленський повідомив, що 16 травня перебуває у Харкові. Глава держави провів у місті Ставку Верховного Головнокомандувача.

Читайте: Розвідка США помічає посилення російської дезінформаційної кампанії проти Зеленського, - CNN

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Харків (5591)


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Топ коментарі
+24
воно привело війну в Україну, а ти йому дякуєш. Це *******. Де твої мозгі ? На донатах від Подоляка ?
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16.05.2024 14:20
+22
- Як ви себе почуваєте?

- Так ніби нас на@&бали з укріпленнями на Харківщині , на будівництво яких змародерені виділені гроші.
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16.05.2024 14:21
+15
І вистачає нахабства ж.
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16.05.2024 14:16
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Скоро і Вовчанськ поіде - шоб надихнути солдат
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16.05.2024 14:16 Відповісти
І вистачає нахабства ж.
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16.05.2024 14:16 Відповісти
...Хупца!...
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16.05.2024 18:29 Відповісти
Тут я зеленському подякую.Хоча це не скасовує того факту,ким є зеля
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16.05.2024 14:16 Відповісти
коли ж ви всі передохнете ?
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16.05.2024 14:19 Відповісти
воно привело війну в Україну, а ти йому дякуєш. Це *******. Де твої мозгі ? На донатах від Подоляка ?
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16.05.2024 14:20 Відповісти
Коли, на Вашу думку, почалась війна?
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16.05.2024 15:48 Відповісти
так,привело,і за це має зеля сісти
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16.05.2024 17:04 Відповісти
Єрмак то ти? Кидай то діло тебе спалили.
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16.05.2024 14:24 Відповісти
Та добре відомо хто він, - актор (посередній). І ніщо мене не переконає, що він приїхав туди з щирими намірами. Банальна показуха заради залишків рейтингу. Також давно відомо, як отакі "несподівані" візити організовують. Він не зайде в палату до випадкової людини, бо може й милицею отримати.
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16.05.2024 14:26 Відповісти
Ви збрехали. Актор це той хто навчався у театральному, та має відповідний диплом. А де воно навчалось окрім середньої школи?
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16.05.2024 14:42 Відповісти
Він теж закінчив театральний , дали театральний диплом юриста
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16.05.2024 14:44 Відповісти
Ну, пробачте, я криворізько-трускавецьцих кансєрваторій не закінчував.
Наступного разу буду обачнішим.
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16.05.2024 14:57 Відповісти
Так ти ще подякуй путіну, якій створив цей ЗЕлений проект.
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16.05.2024 14:40 Відповісти
на зону мають піти і пцтін,і зеленський
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16.05.2024 17:07 Відповісти
Х...ло не на зону, а у петлю.
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16.05.2024 17:13 Відповісти
Побачити в госпіталі Зєлєнского семе те те чого не вистачало Зєлєнському.
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16.05.2024 14:19 Відповісти
не щиро.
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16.05.2024 14:19 Відповісти
- Як ви себе почуваєте?

- Так ніби нас на@&бали з укріпленнями на Харківщині , на будівництво яких змародерені виділені гроші.
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16.05.2024 14:21 Відповісти
І ******* такий:
-там просто релєф такий нівроку, ми будуємо вже на Запоріжжі там тоже наїбем ой тху построім
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16.05.2024 14:26 Відповісти
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16.05.2024 14:50 Відповісти
Зє міг би для бійців якусь невелику виставу зіграти. Наприклад, ось цей епізод з "Джентельменів удачі":

-А вот у меня на фронте интересный случай вышел. Мы как раз под Курском стояли...

-Во заливает! На фронте! Тебя сегодня как с лестницы башкой скинули, так тебе и вторая половина отказала.

Щось підказує, що у нього вельми переконливо це вийшло б.
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16.05.2024 14:32 Відповісти
де, цей шпиталь? в києві?
тобто, зупинили пів києва, розігнали увесь персонал, тільки що б зняти пару відосиків ціє мерзенної мичі?
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16.05.2024 14:36 Відповісти
С.У.Ч.А.Р.А !
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16.05.2024 14:43 Відповісти
Як же це підло з боку людини, яка нічого не зробила для мінування полів, побудови укріплень, дала можливість на ці заходи своїй команді розікрасти гроші і припертися до побитих. Зате як гарно виглядає по дурофону(шмарафону), який же турботливий президент!
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16.05.2024 15:05 Відповісти
Гнусавопика цинічна ЗЕлена гидота, ти на колінах мав би до цих дядьків в палату заповзати та перед кожним вибачатися за твою зрадливість та за те що ти з єрмачньой крадеш у них на всьому на харчах, на дронах, на укріпленнях... Ти їхнього нігтя не вартий разом з усіма твоїми офісними покидьками, але ж ти курва "граєш" на камеру тіпа "прєзідєнта", на твоїй щурячій мордяці навіть щось типу "азабочєнності"... Це ж треба було таке підле нікчемне у@обіщє наобирати замість українського президента ще й під час війни... ППЦ немає слів.
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16.05.2024 15:08 Відповісти
злорадна і єхидна усмішка " зезрадника" , котрий мав зробити все,щоб цей чоловяга ,і десятки тисяч українців не лежали в лікарнях поломані покалічені без рук і ніг,щоб кладовища не прикрашалися десятками тисяч свіжовиритих могил ,але доклав і докладається дальше ,щоб саме так було в Україні...,як і зараз є...
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16.05.2024 15:16 Відповісти
Ухилянту, мабуть ніяково, дивитися в очі Захисникам України, які ОСОБИСТИМ ЖИТТЯМ, виправляють чергові «шашлики у травні» від Зеленського!! «Нашашличив» він чимало…
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16.05.2024 17:00 Відповісти
ЯКби кожен плюнув цьому негіднику в морду - воно б утопилося в харкотинні людської ненависті.
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16.05.2024 17:45 Відповісти
 
 