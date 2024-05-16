Зеленський відвідав захисників, які дістали поранення у боях на Харківщині. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Харкова відвідав захисників, які дістали поранення під час боїв на Харківщині.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Президент відзначив захисників державними нагородами.
"Дякую нашим бійцям за службу, за хоробрість. Україна пишається кожним своїм захисником. Дякую медикам, які зараз проходять через важке випробування під час захисту нашої Харківщини. Цінуємо, що ви робите все можливе, аби повернути воїнів до життя", - зазначив Зеленський.
Зеленський у Харкові
Президент Зеленський повідомив, що 16 травня перебуває у Харкові. Глава держави провів у місті Ставку Верховного Головнокомандувача.
Топ коментарі
+24 133133
показати весь коментар16.05.2024 14:20
+22 Tema9
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+15 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар16.05.2024 14:16
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Наступного разу буду обачнішим.
- Так ніби нас на@&бали з укріпленнями на Харківщині , на будівництво яких змародерені виділені гроші.
-там просто релєф такий нівроку, ми будуємо вже на Запоріжжі там тоже наїбем ой тху построім
-А вот у меня на фронте интересный случай вышел. Мы как раз под Курском стояли...
-Во заливает! На фронте! Тебя сегодня как с лестницы башкой скинули, так тебе и вторая половина отказала.
Щось підказує, що у нього вельми переконливо це вийшло б.
тобто, зупинили пів києва, розігнали увесь персонал, тільки що б зняти пару відосиків ціє мерзенної мичі?