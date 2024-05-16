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Рашисты ударили кассетными боеприпасами по селу Волчанской громады: ранены 6 человек, в том числе начальник ГВА (обновлено)

Рашисти обстріляли Вовчанську громаду

Войска РФ осуществили удар кассетными боеприпасами по одному из сел Волчанской громады, в результате чего ранения получили 6 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты варварски нанесли удары кассетными боеприпасами по селу Волчанской громады. Посреди белого дня, когда от обстрелов спасаются десятки людей, работают волонтеры и гражданские экстренные службы", - говорится в сообщении.

По словам Синегубова, в результате удара РФ пострадали 5 человек - двое медиков, двое водителей, а также начальник Волчанской ГВА.

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Позже Синегубов сообщил обновленные данные о пострадавших в результате вражеского обстрела с. Бугаевка, отметив, что травмированы шесть мужчин от 28 до 50 лет.

Состояние пострадавших

  • 28-летний врач-интерн Бугаевской больницы - в тяжелом состоянии.
  • 43-летний врач-анестезиолог - в среднем состоянии.
  • Два водителя 39 и 50 лет - в среднем состоянии.
  • 48-летний гражданский мужчина - в среднем состоянии.
  • Начальник Волчанской ГВА - в среднем состоянии.

Сообщается, что все мужчины имеют взрывные ранения разной степени, они госпитализированы.

Автор: 

обстрел (26891) Харьковщина (5577) кассетные боеприпасы (92) Волчанск (385)


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Відвоювався, краще й не придумаєш щоб звалити з зони бойових дій.
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16.05.2024 15:44 Ответить
 
 