Рашисты ударили кассетными боеприпасами по селу Волчанской громады: ранены 6 человек, в том числе начальник ГВА (обновлено)

Войска РФ осуществили удар кассетными боеприпасами по одному из сел Волчанской громады, в результате чего ранения получили 6 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты варварски нанесли удары кассетными боеприпасами по селу Волчанской громады. Посреди белого дня, когда от обстрелов спасаются десятки людей, работают волонтеры и гражданские экстренные службы", - говорится в сообщении.

По словам Синегубова, в результате удара РФ пострадали 5 человек - двое медиков, двое водителей, а также начальник Волчанской ГВА.

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Позже Синегубов сообщил обновленные данные о пострадавших в результате вражеского обстрела с. Бугаевка, отметив, что травмированы шесть мужчин от 28 до 50 лет.

Состояние пострадавших

28-летний врач-интерн Бугаевской больницы - в тяжелом состоянии.

43-летний врач-анестезиолог - в среднем состоянии.

Два водителя 39 и 50 лет - в среднем состоянии.

48-летний гражданский мужчина - в среднем состоянии.

Начальник Волчанской ГВА - в среднем состоянии.

Сообщается, что все мужчины имеют взрывные ранения разной степени, они госпитализированы.