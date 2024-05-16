Рашисты ударили кассетными боеприпасами по селу Волчанской громады: ранены 6 человек, в том числе начальник ГВА (обновлено)
Войска РФ осуществили удар кассетными боеприпасами по одному из сел Волчанской громады, в результате чего ранения получили 6 человек.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты варварски нанесли удары кассетными боеприпасами по селу Волчанской громады. Посреди белого дня, когда от обстрелов спасаются десятки людей, работают волонтеры и гражданские экстренные службы", - говорится в сообщении.
По словам Синегубова, в результате удара РФ пострадали 5 человек - двое медиков, двое водителей, а также начальник Волчанской ГВА.
Позже Синегубов сообщил обновленные данные о пострадавших в результате вражеского обстрела с. Бугаевка, отметив, что травмированы шесть мужчин от 28 до 50 лет.
Состояние пострадавших
- 28-летний врач-интерн Бугаевской больницы - в тяжелом состоянии.
- 43-летний врач-анестезиолог - в среднем состоянии.
- Два водителя 39 и 50 лет - в среднем состоянии.
- 48-летний гражданский мужчина - в среднем состоянии.
- Начальник Волчанской ГВА - в среднем состоянии.
Сообщается, что все мужчины имеют взрывные ранения разной степени, они госпитализированы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль