Рашисти вдарили касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади: Поранено 6 осіб, зокрема начальника МВА (оновлено)

Війська РФ здійснили удар касетними боєприпасами по одному із сіл Вовчанської громади, внаслідок чого поранення дістали 6 осіб.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти варварськи завдали ударів по касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади. Посеред білого дня, коли від обстрілів рятуються десятки людей, працюють волонтери та цивільні екстрені служби", - йдеться в повідомленні.

За словами Синєгубова, внаслідок удару РФ постраждали 5 осіб - двоє медиків, двоє водіїв, а також начальник Вовчанської МВА.

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Пізніше Синєгубов повідомив оновлені дані щодо постраждалих внаслідок ворожого обстрілу с. Бугаївка, зазначивши, що травмовано шістьох чоловіків від 28 до 50 років.

Стан постраждалих

28-річний лікар-інтерн Бугаївської лікарні у важкому стані.

43-річний лікар-анестезіолог у середньому стані.

Два водії 39 та 50 років у середньому стані.

48-річний цивільний чоловік - у середньому стані.

Начальник Вовчанської МВА - у середньому стані.

Повідомляється, що всі чоловіки мають вибухові поранення різного ступеню, їх госпіталізовано.