Ситуацию в Волчанске удалось стабилизировать, однако она остается сложной, - ОСГВ "Хортица"
Количество боестолкновений с российскими оккупантами по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти вдвое, однако обстановка остается сложной.
Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Сейчас на Харьковщине ситуация и оперативная обстановка остается сложной, она динамично меняется. Однако нашим силам обороны и всем задействованным подразделениям удалось стабилизировать ситуацию, в частности в городе Волчанск", - отметил он.
Сейчас оккупанты пытаются прорвать оборону возле Липцев, Волчанска, Старицы.
По словам представителя, рашисты сочетают наземные штурмы с авиационными ударами.
"Оккупанты применяют авиацию как раз для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Харькову и другим населенным пунктам области", - сказал Волошин.
В то же время, отметил он, количество боестолкновений с врагом по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти вдвое.
"Враг не прекращает, конечно, попытки сосредотачивать свои усилия на направлении Стрелечья, Липцев и на захвате именно города Волчанск с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления как раз в тылы наших войск", - пояснил спикер.
Волошин добавил, что вблизи границ захватчики создали и значительно усилили оперативно-тактическую группировку войск противника.
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може конспрологія…. але кацапи наблюдали за рейдами рдка… зробили висновки… і зайшли по тим же стежкам..
- дивишся на діпстейт, як ворог просувається у Вовчанську
- читаєш від бійців чи тамтешніх волонтерів, як нам складно і що рашисти нас продавлюють .
і тут така сцянина в обличчя:
ситуацію стабілізовано ,
снарядного голоду немає 2 місяці ,
ми стали на 1 день ближче до перемоги