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Новости Война
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Ситуацию в Волчанске удалось стабилизировать, однако она остается сложной, - ОСГВ "Хортица"

ЗСУ стабілізували ситуацію у Вовчанську

Количество боестолкновений с российскими оккупантами по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти вдвое, однако обстановка остается сложной.

Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сейчас на Харьковщине ситуация и оперативная обстановка остается сложной, она динамично меняется. Однако нашим силам обороны и всем задействованным подразделениям удалось стабилизировать ситуацию, в частности в городе Волчанск", - отметил он.

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Сейчас оккупанты пытаются прорвать оборону возле Липцев, Волчанска, Старицы.

По словам представителя, рашисты сочетают наземные штурмы с авиационными ударами.

"Оккупанты применяют авиацию как раз для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Харькову и другим населенным пунктам области", - сказал Волошин.

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В то же время, отметил он, количество боестолкновений с врагом по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти вдвое.

"Враг не прекращает, конечно, попытки сосредотачивать свои усилия на направлении Стрелечья, Липцев и на захвате именно города Волчанск с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления как раз в тылы наших войск", - пояснил спикер.

Волошин добавил, что вблизи границ захватчики создали и значительно усилили оперативно-тактическую группировку войск противника.

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Автор: 

Харьковщина (5577) Волчанск (386) Волошин Назар (99)


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Топ комментарии
+6
Покуй на безуглу. Є факт призначення. Є розповіді військових,який це підарас.
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21.05.2024 12:11
+3
це про що, на ютубі показують як свинособаки мородорять помешканя людей у Вовчанську і з камер знімають як 6 підорів грузять у авто великий холодильник а нам впарюють що йде зачистка міста ,це добре? а де дрони на цю автівку і на цих 6 росіян? нам показуютб як ввбивають 1 а тут на 6 нема дрона зато зняли.
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21.05.2024 11:59
+2
М'ясника содоля призначено командувачем ОСУВ Хортиця. І це *******,панове🤦🥴
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21.05.2024 11:53
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М'ясника содоля призначено командувачем ОСУВ Хортиця. І це *******,панове🤦🥴
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21.05.2024 11:53 Ответить
Тобто безугла має рацію?
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21.05.2024 11:54 Ответить
Покуй на безуглу. Є факт призначення. Є розповіді військових,який це підарас.
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21.05.2024 12:11 Ответить
Прообамили трохи Харківщину…

може конспрологія…. але кацапи наблюдали за рейдами рдка… зробили висновки… і зайшли по тим же стежкам..
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21.05.2024 11:55 Ответить
це про що, на ютубі показують як свинособаки мородорять помешканя людей у Вовчанську і з камер знімають як 6 підорів грузять у авто великий холодильник а нам впарюють що йде зачистка міста ,це добре? а де дрони на цю автівку і на цих 6 росіян? нам показуютб як ввбивають 1 а тут на 6 нема дрона зато зняли.
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21.05.2024 11:59 Ответить
Що не так? Зачищають холодильники, правда не ми, а кацапи, але то таке...
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21.05.2024 12:02 Ответить
Ничево страшного, прекрасная маркиЗЕ! Докладываем что усё харашо
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21.05.2024 12:15 Ответить
Діпстейт показує, що половина Вовчанська вже під кацапами. "Складно, але контрольовано".
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21.05.2024 12:16 Ответить
Відкриваєш карту Діп стейт, і зразу видно, що ви брешете, пан Волошин(
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21.05.2024 12:22 Ответить
так він же речник. Йому сказали десь в оперативному відділі - сбрехати так і так і він має виконати наказ, інакше "виженуть в армію"
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21.05.2024 12:25 Ответить
Про ситуацію у Вовчанську мабудь орки передали...
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21.05.2024 13:35 Ответить
це вже якась конашенковщина :

- дивишся на діпстейт, як ворог просувається у Вовчанську

- читаєш від бійців чи тамтешніх волонтерів, як нам складно і що рашисти нас продавлюють .

і тут така сцянина в обличчя:
ситуацію стабілізовано ,
снарядного голоду немає 2 місяці ,
ми стали на 1 день ближче до перемоги
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21.05.2024 20:25 Ответить
 
 