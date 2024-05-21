Ситуацию в Волчанске удалось стабилизировать, однако она остается сложной, - ОСГВ "Хортица"

Количество боестолкновений с российскими оккупантами по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти вдвое, однако обстановка остается сложной.

Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сейчас на Харьковщине ситуация и оперативная обстановка остается сложной, она динамично меняется. Однако нашим силам обороны и всем задействованным подразделениям удалось стабилизировать ситуацию, в частности в городе Волчанск", - отметил он.

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Сейчас оккупанты пытаются прорвать оборону возле Липцев, Волчанска, Старицы.

По словам представителя, рашисты сочетают наземные штурмы с авиационными ударами.

"Оккупанты применяют авиацию как раз для нанесения ракетно-бомбовых ударов по Харькову и другим населенным пунктам области", - сказал Волошин.

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В то же время, отметил он, количество боестолкновений с врагом по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти вдвое.

"Враг не прекращает, конечно, попытки сосредотачивать свои усилия на направлении Стрелечья, Липцев и на захвате именно города Волчанск с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления как раз в тылы наших войск", - пояснил спикер.

Волошин добавил, что вблизи границ захватчики создали и значительно усилили оперативно-тактическую группировку войск противника.

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