Россияне планировали частично окружить Харьков во время наступления, - The Economist

Наступлением на Харьковщине россияне пытались увидеть, смогут ли они частично окружить Харьков и оказать давление на украинские формирования к востоку от Печенежского водохранилища. Операция якобы была запланирована на 15-16 мая, но была перенесена почти на неделю по неизвестным причинам.

Об этом пишет The Economist со ссылкой на свои источники, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно планам, пишет издание, россияне определили два направления атаки по обе стороны от водоема. Натиск на западном направлении должен был в течение 72 часов вывести российские войска в радиус артиллерийского действия города Харькова возле села Борщева. Их остановила быстро передислоцированная группа 92-й бригады, отбросившая их на целых 10 км от первоначальной цели.

На Волчанском направлении, дальше на восток, российский план предусматривал сражаться на водохранилище вплоть до города Печенеги. Россияне сначала быстро справились с этой операцией, зачистив территорию, которая должна была быть подготовлена минными полями и серьезными инженерными укреплениями, но этого не было.

Через десять дней после начала наступления России в Харьковской области 10 мая темпы наступления замедлились. Сейчас Украина удерживает россиян примерно на полпути через Волчанск - город, расположенный всего в 5 км от границы, который сейчас превращается в пепел, - и на позициях примерно в 9 км внутри Украины, дальше на запад, возле Липцев. Как отмечает The Economist, российское наступление остановили только после передислокации нескольких опытных бригад.

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