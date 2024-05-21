Россияне планировали частично окружить Харьков во время наступления, - The Economist
Наступлением на Харьковщине россияне пытались увидеть, смогут ли они частично окружить Харьков и оказать давление на украинские формирования к востоку от Печенежского водохранилища. Операция якобы была запланирована на 15-16 мая, но была перенесена почти на неделю по неизвестным причинам.
Об этом пишет The Economist со ссылкой на свои источники, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно планам, пишет издание, россияне определили два направления атаки по обе стороны от водоема. Натиск на западном направлении должен был в течение 72 часов вывести российские войска в радиус артиллерийского действия города Харькова возле села Борщева. Их остановила быстро передислоцированная группа 92-й бригады, отбросившая их на целых 10 км от первоначальной цели.
На Волчанском направлении, дальше на восток, российский план предусматривал сражаться на водохранилище вплоть до города Печенеги. Россияне сначала быстро справились с этой операцией, зачистив территорию, которая должна была быть подготовлена минными полями и серьезными инженерными укреплениями, но этого не было.
Через десять дней после начала наступления России в Харьковской области 10 мая темпы наступления замедлились. Сейчас Украина удерживает россиян примерно на полпути через Волчанск - город, расположенный всего в 5 км от границы, который сейчас превращается в пепел, - и на позициях примерно в 9 км внутри Украины, дальше на запад, возле Липцев. Как отмечает The Economist, российское наступление остановили только после передислокации нескольких опытных бригад.
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За свої дії,несе особисту відповідальність, ЗЕЛЕНСЬКИЙ !!
Тобто військові своїми життями мають зривати плани ворога, бо ЗЕЛЕНА ПОГАНЬ краде все, до чого може дотягнутися.
і до речі, це ви ві всьому винуваті - буба міцнує оборону!
до речі а буба в нас зараз хто?
Частково взяти за щоку - теж успіх!
до уралу без кацапнявого населенія!
і то не факт шо згодимося ...
а обрізи?, то вже на крайняк,
як коли ви вже згодитеся з бубою навічно жити....
діди в високій стойкі...
а зараз шо?
їбучя іділія?
Россияне планировали частично оцепить Харьков во время наступления,- The Economist
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Зеленский второй раз планировал сдачу Харькова русским оккупантам, - The Economist
Але щось знову пішло не так, знову ці українці пручаються і не здаються...
СБУ, ДБР далі ловите ухилянтів?