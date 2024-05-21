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Новости Война
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Россияне планировали частично окружить Харьков во время наступления, - The Economist

рф,росія,окупанти,арміярф,окупант,рашисти

Наступлением на Харьковщине россияне пытались увидеть, смогут ли они частично окружить Харьков и оказать давление на украинские формирования к востоку от Печенежского водохранилища. Операция якобы была запланирована на 15-16 мая, но была перенесена почти на неделю по неизвестным причинам.

Об этом пишет The Economist со ссылкой на свои источники, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно планам, пишет издание, россияне определили два направления атаки по обе стороны от водоема. Натиск на западном направлении должен был в течение 72 часов вывести российские войска в радиус артиллерийского действия города Харькова возле села Борщева. Их остановила быстро передислоцированная группа 92-й бригады, отбросившая их на целых 10 км от первоначальной цели.

На Волчанском направлении, дальше на восток, российский план предусматривал сражаться на водохранилище вплоть до города Печенеги. Россияне сначала быстро справились с этой операцией, зачистив территорию, которая должна была быть подготовлена минными полями и серьезными инженерными укреплениями, но этого не было.

Через десять дней после начала наступления России в Харьковской области 10 мая темпы наступления замедлились. Сейчас Украина удерживает россиян примерно на полпути через Волчанск - город, расположенный всего в 5 км от границы, который сейчас превращается в пепел, - и на позициях примерно в 9 км внутри Украины, дальше на запад, возле Липцев. Как отмечает The Economist, российское наступление остановили только после передислокации нескольких опытных бригад.

Также читайте: Войска РФ постараются продвинуться дальше вглубь Харьковщины для создания буферной зоны вдоль границы, - Остин

Автор: 

Харьков (7460) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+18
територію, яка мала бути підготовлена мінними полями та серйозними інженерними укріпленнями, але цього не було... І після цього покарали усіх винних, чи не так? Ні, не так. Це називається єрмакратія. Провина в загибелі людей "покарана" мільярдами в кишенях
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21.05.2024 00:24
+15
Мене мало цікавить, що там кацапня задумала, мене цікавить те, що кажуть військові - ніяких мінних загороджень не було. ЗЕЛЕНА ПОГАНЬ знову все під чисту розікрала, а можливо і навмисне не замінувала.

Тобто військові своїми життями мають зривати плани ворога, бо ЗЕЛЕНА ПОГАНЬ краде все, до чого може дотягнутися.
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21.05.2024 00:29
+11
https://www.youtube.com/watch?v=yBDkCcf5LNE

За свої дії,несе особисту відповідальність, ЗЕЛЕНСЬКИЙ !!
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21.05.2024 00:27
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Правила форума Совет форумчан
територію, яка мала бути підготовлена мінними полями та серйозними інженерними укріпленнями, але цього не було... І після цього покарали усіх винних, чи не так? Ні, не так. Це називається єрмакратія. Провина в загибелі людей "покарана" мільярдами в кишенях
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21.05.2024 00:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=yBDkCcf5LNE

За свої дії,несе особисту відповідальність, ЗЕЛЕНСЬКИЙ !!
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21.05.2024 00:27 Ответить
Мене мало цікавить, що там кацапня задумала, мене цікавить те, що кажуть військові - ніяких мінних загороджень не було. ЗЕЛЕНА ПОГАНЬ знову все під чисту розікрала, а можливо і навмисне не замінувала.

Тобто військові своїми життями мають зривати плани ворога, бо ЗЕЛЕНА ПОГАНЬ краде все, до чого може дотягнутися.
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21.05.2024 00:29 Ответить
буба все відбив - не переймайтеся.
і до речі, це ви ві всьому винуваті - буба міцнує оборону!
до речі а буба в нас зараз хто?
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21.05.2024 00:30 Ответить
🤣👍
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21.05.2024 00:53 Ответить
Та і Київ за 3 дні планувала…
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21.05.2024 00:35 Ответить
Рузьге!
Частково взяти за щоку - теж успіх!
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21.05.2024 00:39 Ответить
шо Україні, кацапнява зечня повинна буде заплатити? - все підраховується!
до уралу без кацапнявого населенія!
і то не факт шо згодимося ...
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21.05.2024 01:07 Ответить
в Україні є армія!
а обрізи?, то вже на крайняк,
як коли ви вже згодитеся з бубою навічно жити....
діди в високій стойкі...
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21.05.2024 01:13 Ответить
Це щось в стилі типу Україна планувала оточити Крим під час наступу, новина з дупи по суті.
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21.05.2024 01:18 Ответить
новина по суті про те, що ЗСУ дали москалям по рогам
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21.05.2024 01:53 Ответить
лозунг - не чіпайте бубу, бо буде раздрай не втикає ні з якого боку...
а зараз шо?
їбучя іділія?
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21.05.2024 01:25 Ответить
Америка робить на снаряди
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21.05.2024 02:00 Ответить
не хочеш евакуюватися? - сиди під руснявивими бонбами...
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21.05.2024 02:09 Ответить
Оточити Харків 30тисячним угрупуванням? Вони під Бахмутом не менше 50 тисяч Ваньок закопали, а тут цілий Харків... фігня якась.
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21.05.2024 02:15 Ответить
Інтуїтивно відчувався дерибан коли спеца по дерибану Кірюшу вмонтували до Умерова по фортифікаціям. І сповна підтвердилось. Зразу ж появились рога і копита, грузінець з мвп Харкова сходу підписав договори. І далі - грузітє апельсіни бочкамі. Братья Карамазови.
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21.05.2024 03:41 Ответить
Харьков за три дня? Ну... план был интересный, но даже несмотря на неподготовленную оборону рашисты обосрались.
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21.05.2024 07:06 Ответить
Россияне планировали частично оцепить Харьков во время наступления, - The Economist
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Зеленский второй раз планировал сдачу Харькова русским оккупантам, - The Economist
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21.05.2024 08:29 Ответить
Нелох прямою мовою казав, що Харків гнусня оточить, а ми не вірили, коли нелигитимний казав, що він наш вирок(
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21.05.2024 09:30 Ответить
Мабуть виродок пообіцяв русні, що для цього і 30 тисяч вистачить, що він все влаштує.
Але щось знову пішло не так, знову ці українці пручаються і не здаються...
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21.05.2024 11:05 Ответить
Навіть Економіст вже пише , що напрямок на Вовчанськ замінован не був! Блт. Доки то буде триватиме? Хто наказав залишити напрямок на Вівчанськ не замінованим ???
СБУ, ДБР далі ловите ухилянтів?
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21.05.2024 11:47 Ответить
 
 