Войска РФ постараются продвинуться дальше вглубь Харьковщины для создания буферной зоны вдоль границы, - Остин

Войска РФ будут пытаться продвинуться дальше вглубь Харьковщины, чтобы создать буферную зону вдоль украинской границы.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания "Рамштайн", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Інтерфакс-Україна".

"Мы встречаемся в сложный момент. Путинские захватчики начали очередное наступление на территорию суверенной Украины. В следующие недели кремлевские войска попытаются продвинуться дальше и попытаются создать буферную зону вдоль украинской границы. Это тяжелая и опасная борьба, но защитники Украины проявляют чрезвычайное мужество и мастерство. Они используют возможности, которые предоставила эта Контактная группа. Новое наступление Путина на Харьков подтверждает важность этой Контактной группы", - сказал Остин.

Он заверил, что союзники продолжат оказывать Украине поддержку, в которой она нуждается, а также подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости сделать свой вклад".

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Остин отметил, что благодаря принятому в Конгрессе финансированию, США будут предоставлять "существенные" пакеты помощи Украине в сфере безопасности, что "изменит ситуацию в этой борьбе".

"И вы увидите, как неделя за неделей в Украину поступает постоянный поток американской помощи. Президент Байден объявил о дополнительном пакете на сумму 400 миллионов долларов в начале этого месяца, и это поможет Украине защитить Харьков и другие прифронтовые районы, подвергающиеся новой российской угрозе. Мы уже предоставили Украине многие из ее первоочередных потребностей, и еще большая помощь уже на подходе", - заявил глава Пентагона.

Отдельно он отметил, что вопросы противовоздушной обороны будут занимать важное место в сегодняшней повестке дня заседания, и он "будет призывать всех наших уважаемых союзников и партнеров еще раз оценить свои возможности по предоставлению Украине средств ПВО, в которых она так остро нуждается".

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Кроме того, глава Пентагона добавил, что ожидает сегодня сообщений от морской коалиции, коалиции по противовоздушной и противоракетной обороне.

Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет. Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ. Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

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В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих. Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города.

Днем 15 мая Генштаб информировал, что Силы обороны частично вытеснили врага из Волчанска. В ночной сводке Генштаба отмечалось, что ВСУ продолжают выполнять оборонительные и стабилизационные мероприятия в Волчанске.

Ранее заместитель главы ОВА Семенуха заявил, что по состоянию на 20 мая ВСУ на 60% контролируют город Волчанск. В ОВА заявляются, что в Волчанске бои продолжаются чуть ли не за каждую улицу.