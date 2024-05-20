Війська РФ намагатимуться просунутися далі вглиб Харківщини для створення буферної зони вздовж кордону, - Остін

Війська РФ намагатимуться просунутися далі вглиб Харківщини, щоб створити буферну зону вздовж українського кордону.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті засідання "Рамштайн", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми зустрічаємося у складний момент. Путінські загарбники розпочали черговий наступ на територію суверенної України. Наступними тижнями кремлівські війська спробують просунутися далі й спробують створити буферну зону вздовж українського кордону. Це важка і небезпечна боротьба, але захисники України проявляють надзвичайну мужність і майстерність. Вони використовують можливості, які надала ця Контактна група. Новий наступ Путіна на Харків підтверджує важливість цієї Контактної групи", - сказав Остін.

Він запевнив, що союзники продовжать надавати Україні підтримку, якої вона потребує, а також наголосив, що Сполучені Штати, як і раніше, сповнені рішучості зробити свій внесок".

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Остін зазначив, що завдяки ухваленому в Конгресі фінансуванню, США надаватимуть "суттєві" пакети допомоги Україні у сфері безпеки, що "змінить ситуацію в цій боротьбі".

"І ви побачите, як тиждень за тижнем в Україну надходить постійний потік американської допомоги. Президент Байден оголосив про додатковий пакет на суму 400 мільйонів доларів на початку цього місяця, і це допоможе Україні захистити Харків та інші прифронтові райони, що зазнають нової російської загрози. Ми вже надали Україні багато з її першочергових потреб, і ще більша допомога вже на підході", - заявив глава Пентагону.

Окремо він зазначив, що питання протиповітряної оборони посідатимуть важливе місце в сьогоднішньому порядку денному засідання, і він "закликатиме всіх наших шановних союзників і партнерів іще раз оцінити свої можливості з надання Україні засобів ППО, яких вона так гостро потребує".

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Крім того, глава Пентагону додав, що очікує сьогодні повідомлень від морської коаліції, коаліції з протиповітряної та протиракетної оборони.

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає. Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ. Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

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У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста.

Вдень 15 травня Генштаб інформував, що Сили оборони частково витіснили ворога із Вовчанська. У нічному зведенні Генштабу зазначалося, що ЗСУ продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську. Також повідомлялося, що 16 травня українські воїни провели контратакувальні заходи в районі Вовчанська.

Раніше заступник глави ОВА Семенуха заявив, що станом на 20 травня ЗСУ на 60% контролюють місто Вовчанськ. В ОВА заявляються, що у Вовчанську бої тривають ледь не за кожну вулицю.