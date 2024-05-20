У Вовчанську бої тривають ледь не за кожну вулицю, - Синєгубов

Сили оборони України продовжують бої із російськими окупантами у Вовчанську.

Про це заявив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація на Вовчанському напрямку: лінія фронту на півночі області - стабілізована. Тривають бої у самому Вовчанську - протистояння йде ледь не за кожну вулицю", - йдеться в повідомленні.

Завдяки ефективним діям Сил оборони, зазначив Синєгубов, план щодо швидкого захоплення півночі Харківщини у ворога не вдався.

Ситуація у Вовчанську

Раніше заступник глави ОВА Семенуха заявив, що ЗСУ на 60% контролюють місто Вовчанськ.

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