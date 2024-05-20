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Новини Війна
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На 60% Вовчанськ контролюють ЗСУ, окупанти не припиняють штурми, - ОВА

Вовчанськ на Харківщині 11 травня 2024 року

Сили оборони України ведуть бої із російськими окупантами у Вовчанську. Наразі ЗСУ контролюють близько 60% міста.

Про це заявив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, обстріли тривають безперервно. Росіяни зосереджені на напрямках Липців та Вовчанська.

Він додав, що сьогодні є декілька "прильотів" КАБами по Липцях.

"Ворог не полишає спроб в середині Вовчанська виштовхнути Збройні Сили України з міста. Місто приблизно на 60% контролюють Збройні Сили України, тобто штурми не припиняються", - сказав Семенуха.

Також читайте: Війська РФ обстріляли Вовчанськ: одна людина загинула ще троє зазнали поранень, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Автор: 

Харківщина (6054) Вовчанськ (414)


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Топ коментарі
+4
забивають інформаційні потоки.
просто строчать ахінею, аби було.
все в стилі, 95 кварталу.
до речі, сьогодні останній день, законно обраного президента. завтра зе!поц не обраний, взагалі.
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20.05.2024 12:19
+3
Хорошого мало - ше тиждень назад тільки одна вулиця була за ними
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20.05.2024 12:21
+2
Ситуація на Харківському напрямку стабілізувалась, ворог зменшив кількість штурмів, - Нацгвардія - новина раніше...
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20.05.2024 12:16
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У міських боях перевага на стороні оборонців.
Але якщо атакуючий готовий розмінюватись 1:3 або вище, то це перестає бути проблемою.
Плюс арта і КАБи.
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20.05.2024 12:13 Відповісти
В рот візмуть, це точно. С швабри на бутилку, і кувалдой шльоп
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20.05.2024 12:32 Відповісти
Ситуація на Харківському напрямку стабілізувалась, ворог зменшив кількість штурмів, - Нацгвардія - новина раніше...
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20.05.2024 12:16 Відповісти
забивають інформаційні потоки.
просто строчать ахінею, аби було.
все в стилі, 95 кварталу.
до речі, сьогодні останній день, законно обраного президента. завтра зе!поц не обраний, взагалі.
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20.05.2024 12:19 Відповісти
Серіал «легітимний» на всіх канАлах телемарафону з завтрашнього дня.
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20.05.2024 12:28 Відповісти
Хорошого мало - ше тиждень назад тільки одна вулиця була за ними
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20.05.2024 12:21 Відповісти
так це і є 40% вовчанська
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20.05.2024 12:25 Відповісти
странно что так долго не захватили. там вокруг граница с трех сторон и леса. реально оборону держать только по рекам.
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20.05.2024 12:37 Відповісти
Зе-Марафон:
"На фронті все ПРЕКРАСНО: вороги - мобики, лохи, не озброєні, на сараях, ЗСУ, СО, ГУР, та особисто ЗЕЛЕНСЬКИЙ й 5-6 геніальних менеджерів... героїчно відбивають усі атаки, знищують ворога сотнями тисяч, не несучи ніяких втрат. Якщо у чомусь, хтось винний, то це - виключно Західна Допомога! ... а кордон? а лінія зіткнення? а фортифікації? НІЧОГО, вони просто потихеньку САМИ ПЕРЕСУВАЮТЬСЯ кудись у глиб нашої території"...
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20.05.2024 12:24 Відповісти
желающих больше нет, поєтому с 1 сентября запрет на віезд из Парашии.
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20.05.2024 12:27 Відповісти
Зараз ідеальна сітуація для формування плацдарму в Криму - там немає військ.
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20.05.2024 12:24 Відповісти
Якщо дивитись на карту, то 40 % Вовчанська знаходиться південніше Сіверського дінця. Отже ми контролюємо тільки невелику частину Вовчанська, яка на північ від річки
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20.05.2024 12:25 Відповісти
Не на північ, а на південь!
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20.05.2024 13:30 Відповісти
"бойові хом"ячки" з "Цензора",хтось із вас був на війні,мені цікаво просто,от ці "дивитися карту" й все інше?
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20.05.2024 12:45 Відповісти
Заткнися. Я скоро туди піду, на відміну від тебе
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20.05.2024 14:39 Відповісти
Не має там ніяких тих %, давно карту війни не дивилася,наразі відкрила. І Роботине і Вовчанськ тримаються. Інформація має поступати тільки від ГШ,а оці нехай фортифікації будують
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20.05.2024 13:25 Відповісти
А як так трапилося? Пару днів тому - ЗСУ контролювали все місто, "зачищали" його від поодиноких рашистів... А тут на тобі - контролюємо лише половину... Тож готуємося, що через дві-три доби почуємо, що "відійшли на заздалегідь підготовлені позиції"...
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20.05.2024 13:29 Відповісти
В будь-якому разі, на тій ділянці, треба вибивати рашистів за лінію державного кордону. Чим довше вони там залишаються, тим важче їх звідти буде вибити.
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20.05.2024 13:58 Відповісти
 
 