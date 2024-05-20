На 60% Вовчанськ контролюють ЗСУ, окупанти не припиняють штурми, - ОВА
Сили оборони України ведуть бої із російськими окупантами у Вовчанську. Наразі ЗСУ контролюють близько 60% міста.
Про це заявив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, обстріли тривають безперервно. Росіяни зосереджені на напрямках Липців та Вовчанська.
Він додав, що сьогодні є декілька "прильотів" КАБами по Липцях.
"Ворог не полишає спроб в середині Вовчанська виштовхнути Збройні Сили України з міста. Місто приблизно на 60% контролюють Збройні Сили України, тобто штурми не припиняються", - сказав Семенуха.
Топ коментарі
+4 Hrysha Hlyba #582024
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+3 Валентин Коваль #587289
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+2 Hanka Panyanka
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Але якщо атакуючий готовий розмінюватись 1:3 або вище, то це перестає бути проблемою.
Плюс арта і КАБи.
просто строчать ахінею, аби було.
все в стилі, 95 кварталу.
до речі, сьогодні останній день, законно обраного президента. завтра зе!поц не обраний, взагалі.
"На фронті все ПРЕКРАСНО: вороги - мобики, лохи, не озброєні, на сараях, ЗСУ, СО, ГУР, та особисто ЗЕЛЕНСЬКИЙ й 5-6 геніальних менеджерів... героїчно відбивають усі атаки, знищують ворога сотнями тисяч, не несучи ніяких втрат. Якщо у чомусь, хтось винний, то це - виключно Західна Допомога! ... а кордон? а лінія зіткнення? а фортифікації? НІЧОГО, вони просто потихеньку САМИ ПЕРЕСУВАЮТЬСЯ кудись у глиб нашої території"...