На 60% Вовчанськ контролюють ЗСУ, окупанти не припиняють штурми, - ОВА

Сили оборони України ведуть бої із російськими окупантами у Вовчанську. Наразі ЗСУ контролюють близько 60% міста.

Про це заявив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, обстріли тривають безперервно. Росіяни зосереджені на напрямках Липців та Вовчанська.

Він додав, що сьогодні є декілька "прильотів" КАБами по Липцях.

"Ворог не полишає спроб в середині Вовчанська виштовхнути Збройні Сили України з міста. Місто приблизно на 60% контролюють Збройні Сили України, тобто штурми не припиняються", - сказав Семенуха.

Також читайте: Війська РФ обстріляли Вовчанськ: одна людина загинула ще троє зазнали поранень, - прокуратура. ФОТОрепортаж