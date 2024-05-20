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Новости Война
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На 60% Волчанск контролируют ВСУ, оккупанты не прекращают штурмы, - ОВА

Вовчанськ на Харківщині 11 травня 2024 року

Силы обороны Украины ведут бои с российскими оккупантами в Волчанске. Сейчас ВСУ контролируют около 60% города.

Об этом заявил заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, обстрелы продолжаются непрерывно. Россияне сосредоточены на направлениях Липцев и Волчанска.

Он добавил, что сегодня есть несколько "прилетов" КАБами по Липцам.

"Враг не оставляет попыток в середине Волчанска вытолкнуть Вооруженные Силы Украины из города. Город примерно на 60% контролируют Вооруженные Силы Украины, то есть штурмы не прекращаются", - сказал Семенуха.

Также читайте: Войска РФ обстреляли Волчанск: один человек погиб еще трое получили ранения, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Автор: 

Харьковщина (5577) Волчанск (386)


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Топ комментарии
+4
забивають інформаційні потоки.
просто строчать ахінею, аби було.
все в стилі, 95 кварталу.
до речі, сьогодні останній день, законно обраного президента. завтра зе!поц не обраний, взагалі.
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20.05.2024 12:19
+3
Хорошого мало - ше тиждень назад тільки одна вулиця була за ними
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20.05.2024 12:21
+2
Ситуація на Харківському напрямку стабілізувалась, ворог зменшив кількість штурмів, - Нацгвардія - новина раніше...
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20.05.2024 12:16
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Правила форума Совет форумчан
У міських боях перевага на стороні оборонців.
Але якщо атакуючий готовий розмінюватись 1:3 або вище, то це перестає бути проблемою.
Плюс арта і КАБи.
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20.05.2024 12:13 Ответить
В рот візмуть, це точно. С швабри на бутилку, і кувалдой шльоп
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20.05.2024 12:32 Ответить
Ситуація на Харківському напрямку стабілізувалась, ворог зменшив кількість штурмів, - Нацгвардія - новина раніше...
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20.05.2024 12:16 Ответить
забивають інформаційні потоки.
просто строчать ахінею, аби було.
все в стилі, 95 кварталу.
до речі, сьогодні останній день, законно обраного президента. завтра зе!поц не обраний, взагалі.
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20.05.2024 12:19 Ответить
Серіал «легітимний» на всіх канАлах телемарафону з завтрашнього дня.
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20.05.2024 12:28 Ответить
Хорошого мало - ше тиждень назад тільки одна вулиця була за ними
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20.05.2024 12:21 Ответить
так це і є 40% вовчанська
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20.05.2024 12:25 Ответить
странно что так долго не захватили. там вокруг граница с трех сторон и леса. реально оборону держать только по рекам.
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20.05.2024 12:37 Ответить
Зе-Марафон:
"На фронті все ПРЕКРАСНО: вороги - мобики, лохи, не озброєні, на сараях, ЗСУ, СО, ГУР, та особисто ЗЕЛЕНСЬКИЙ й 5-6 геніальних менеджерів... героїчно відбивають усі атаки, знищують ворога сотнями тисяч, не несучи ніяких втрат. Якщо у чомусь, хтось винний, то це - виключно Західна Допомога! ... а кордон? а лінія зіткнення? а фортифікації? НІЧОГО, вони просто потихеньку САМИ ПЕРЕСУВАЮТЬСЯ кудись у глиб нашої території"...
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20.05.2024 12:24 Ответить
желающих больше нет, поєтому с 1 сентября запрет на віезд из Парашии.
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20.05.2024 12:27 Ответить
Зараз ідеальна сітуація для формування плацдарму в Криму - там немає військ.
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20.05.2024 12:24 Ответить
Якщо дивитись на карту, то 40 % Вовчанська знаходиться південніше Сіверського дінця. Отже ми контролюємо тільки невелику частину Вовчанська, яка на північ від річки
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20.05.2024 12:25 Ответить
Не на північ, а на південь!
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20.05.2024 13:30 Ответить
"бойові хом"ячки" з "Цензора",хтось із вас був на війні,мені цікаво просто,от ці "дивитися карту" й все інше?
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20.05.2024 12:45 Ответить
Заткнися. Я скоро туди піду, на відміну від тебе
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20.05.2024 14:39 Ответить
Не має там ніяких тих %, давно карту війни не дивилася,наразі відкрила. І Роботине і Вовчанськ тримаються. Інформація має поступати тільки від ГШ,а оці нехай фортифікації будують
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20.05.2024 13:25 Ответить
А як так трапилося? Пару днів тому - ЗСУ контролювали все місто, "зачищали" його від поодиноких рашистів... А тут на тобі - контролюємо лише половину... Тож готуємося, що через дві-три доби почуємо, що "відійшли на заздалегідь підготовлені позиції"...
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20.05.2024 13:29 Ответить
В будь-якому разі, на тій ділянці, треба вибивати рашистів за лінію державного кордону. Чим довше вони там залишаються, тим важче їх звідти буде вибити.
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20.05.2024 13:58 Ответить
 
 