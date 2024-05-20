На 60% Волчанск контролируют ВСУ, оккупанты не прекращают штурмы, - ОВА

Силы обороны Украины ведут бои с российскими оккупантами в Волчанске. Сейчас ВСУ контролируют около 60% города.

Об этом заявил заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, обстрелы продолжаются непрерывно. Россияне сосредоточены на направлениях Липцев и Волчанска.

Он добавил, что сегодня есть несколько "прилетов" КАБами по Липцам.

"Враг не оставляет попыток в середине Волчанска вытолкнуть Вооруженные Силы Украины из города. Город примерно на 60% контролируют Вооруженные Силы Украины, то есть штурмы не прекращаются", - сказал Семенуха.

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