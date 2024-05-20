На 60% Волчанск контролируют ВСУ, оккупанты не прекращают штурмы, - ОВА
Силы обороны Украины ведут бои с российскими оккупантами в Волчанске. Сейчас ВСУ контролируют около 60% города.
Об этом заявил заместитель председателя Харьковской ОГА Роман Семенуха, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, обстрелы продолжаются непрерывно. Россияне сосредоточены на направлениях Липцев и Волчанска.
Он добавил, что сегодня есть несколько "прилетов" КАБами по Липцам.
"Враг не оставляет попыток в середине Волчанска вытолкнуть Вооруженные Силы Украины из города. Город примерно на 60% контролируют Вооруженные Силы Украины, то есть штурмы не прекращаются", - сказал Семенуха.
Топ комментарии
+4 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий20.05.2024 12:19
+3 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий20.05.2024 12:21
+2 Hanka Panyanka
показать весь комментарий20.05.2024 12:16
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але якщо атакуючий готовий розмінюватись 1:3 або вище, то це перестає бути проблемою.
Плюс арта і КАБи.
просто строчать ахінею, аби було.
все в стилі, 95 кварталу.
до речі, сьогодні останній день, законно обраного президента. завтра зе!поц не обраний, взагалі.
"На фронті все ПРЕКРАСНО: вороги - мобики, лохи, не озброєні, на сараях, ЗСУ, СО, ГУР, та особисто ЗЕЛЕНСЬКИЙ й 5-6 геніальних менеджерів... героїчно відбивають усі атаки, знищують ворога сотнями тисяч, не несучи ніяких втрат. Якщо у чомусь, хтось винний, то це - виключно Західна Допомога! ... а кордон? а лінія зіткнення? а фортифікації? НІЧОГО, вони просто потихеньку САМИ ПЕРЕСУВАЮТЬСЯ кудись у глиб нашої території"...