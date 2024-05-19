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Войска РФ обстреляли Волчанск: один человек погиб, трое получили ранения, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Армия России в очередной раз обстреляла Волчанск Харьковской области. Погиб один человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

"Пограничная Волчанская громада продолжает страдать от вражеских обстрелов. По данным следствия, 19 мая около 3:30 из-за российского удара по г. Волчанску погиб 63-летний мужчина", - говорится в сообщении.

19 травня близько 3:30 через російський удар по м. Вовчанськ загинув 63-річний чоловік.

Кроме того, из-за обстрелов со стороны ВС РФ в Волчанске получили ранения еще трое мужчин.

Также в городе и населенных пунктах громады разрушены жилые дома, больницы и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Российские обстрелы Харьковщины 19 мая

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Малоданиловской громады Харьковского района погибли 5 человек, 8 - получили ранения.

Днем 19 мая россияне ударили из РСЗО по Купянщине в результате этого 5 человек погибли и 10 получили ранения.

Крім того, через обстріли з боку ЗС РФ у Вовчанську отримали поранення ще троє чоловіків.

Уламок снараяда, яким росіяни вдарили по Вовчанську.

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Кончені кацапи. Українці вам ніколи не простять. НІКОЛИ!!!
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19.05.2024 22:19 Ответить
 
 