Войска РФ обстреляли Волчанск: один человек погиб, трое получили ранения, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Армия России в очередной раз обстреляла Волчанск Харьковской области. Погиб один человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

"Пограничная Волчанская громада продолжает страдать от вражеских обстрелов. По данным следствия, 19 мая около 3:30 из-за российского удара по г. Волчанску погиб 63-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за обстрелов со стороны ВС РФ в Волчанске получили ранения еще трое мужчин.

Также в городе и населенных пунктах громады разрушены жилые дома, больницы и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Российские обстрелы Харьковщины 19 мая

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Малоданиловской громады Харьковского района погибли 5 человек, 8 - получили ранения.

Днем 19 мая россияне ударили из РСЗО по Купянщине в результате этого 5 человек погибли и 10 получили ранения.





