В результате обстрела Малоданиловской громады Харьковского района погибли 5 человек, 8 - получили ранения (обновлено)

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил о фиксации ударов и взрывов в Харьковском районе. Погибли 5 человек, пострадали - восемь, в частности, фельдшер скорой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Зафиксированы удары в Харьковском районе. По предварительной информации, есть пострадавшие. Данные уточняются", - написал он.

Синегубов добавил, что угроза повторных ударов остается.

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Позже глава ОВА написал, что предварительно, восемь человек пострадали в результате попаданий по Малоданиловской громаде Харьковского района.

Среди раненых - фельдшер экстренной помощи, поврежден автомобиль скорой.

Впоследствии Синегубов сообщил о четырех погибших гражданских.

"Оккупанты ударили по территории, где отдыхали местные жители", - отметил он.

Обновление по состоянию на 12:28.

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что 5 человек погибли в результате обстрела общественного объекта в одном из населенных пунктов нашей громады . Все раненые доставлены в больницы.

Также он добавил, что есть разрушение домов.