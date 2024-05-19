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Новости Война
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В результате обстрела Малоданиловской громады Харьковского района погибли 5 человек, 8 - получили ранения (обновлено)

Обстріл Харківщини 19 травня

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил о фиксации ударов и взрывов в Харьковском районе. Погибли 5 человек, пострадали - восемь, в частности, фельдшер скорой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Зафиксированы удары в Харьковском районе. По предварительной информации, есть пострадавшие. Данные уточняются", - написал он.

Синегубов добавил, что угроза повторных ударов остается.

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Позже глава ОВА написал, что предварительно, восемь человек пострадали в результате попаданий по Малоданиловской громаде Харьковского района.

Среди раненых - фельдшер экстренной помощи, поврежден автомобиль скорой.

Впоследствии Синегубов сообщил о четырех погибших гражданских.

"Оккупанты ударили по территории, где отдыхали местные жители", - отметил он.

Обновление по состоянию на 12:28.

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что 5 человек погибли в результате обстрела общественного объекта в одном из населенных пунктов нашей громады . Все раненые доставлены в больницы.

Также он добавил, что есть разрушение домов.

Автор: 

обстрел (26975) Харьков (7459) Синегубов Олег (559)


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Топ комментарии
+4
Цього очільника ше не погнали? - понабирали якихось неадекватів - а це ж життя наших воінів
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19.05.2024 11:47
+4
В 2008 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата юридических наук по теме «Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации сотрудников милиции».
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19.05.2024 11:48
+2
Янсур анабой!!!
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19.05.2024 12:29
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Цього очільника ше не погнали? - понабирали якихось неадекватів - а це ж життя наших воінів
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19.05.2024 11:47 Ответить
В 2008 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата юридических наук по теме «Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации сотрудников милиции».
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19.05.2024 11:48 Ответить
Як він міг це писати, якщо не знає значення слів "честь, достоинство и деловая репутация"?
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19.05.2024 12:29 Ответить
Пройшовши через страждання, але це не точно 😁
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19.05.2024 13:26 Ответить
Тобі абишо написати???!
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19.05.2024 12:37 Ответить
А шо такоє???
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19.05.2024 13:27 Ответить
Синєгубов лови , -
Кацапи вдарили по місцю літнього відпочинку на Харківщині: постраждали цивільні😡

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19.05.2024 11:59 Ответить
Янсур анабой!!!
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19.05.2024 12:29 Ответить
З ким рашиська орда добре воює так це з мирним населенням і житловими будинками ,це не армія ,це злочинці терористи.
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19.05.2024 12:31 Ответить
Знаю ті місця. Нічого там воєнного ніколи не було Гниди козломорді.
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19.05.2024 12:36 Ответить
Місце Синєгубова на лаві підсудних. Більше коментувати нічого.
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19.05.2024 12:54 Ответить
Тєрєхов, хоч працює. Виїжджає на всі сер'йозні прильоти, та оперативно закривають і ремонтують пошкодження, там, де це можливо. А цей взагалі тільки краде та розповідає новини. Коментатор.
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19.05.2024 12:58 Ответить
І цей з небритою пикою. Не встигає вранці після похмілля ? Але дорогу до Вовчанська зробив .. для старої техніки зі складів зберігання кацапів, бо вони по бездоріжжю їхати ніяк не можуть.
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19.05.2024 13:04 Ответить
 
 