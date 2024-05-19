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Унаслідок обстрілу Малоданилівської громади Харківського району загинуло 5 людей, 8 - дістали поранення (оновлено)

Обстріл Харківщини 19 травня

Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив про фіксацію ударів і вибухів у Харківському районі. Загинуло 5 людей, постраждало - восьмеро, зокрема, фельдшер швидкої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Зафіксовані удари в Харківському районі. За попередньою інформацією, є постраждалі. Дані уточнюються", - написав він.

Синєгубов додав, що загроза повторних ударів залишається.

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Пізніше очільник ОВА написав, що попередньо, вісім людей постраждало внаслідок влучань по Малоданилівській громаді Харківського району.

Серед поранених - фельдшер екстреної допомоги, пошкоджене авто швидкої.

Згодом Синєгубов повідомив про чотирьох загиблих цивільних. 

"Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі", - зазначив він.

Оновлення станом 12:28.

Очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив, що 5 осіб загинуло в результаті обстрілу громадського об’єкта в одному з населених пунктах нашої громади. Усіх поранених доставлено до лікарень.

Також він додав, що є руйнування будинків.

Автор: 

обстріл (28284) Харків (5572) Синєгубов Олег (858)


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Топ коментарі
+4
Цього очільника ше не погнали? - понабирали якихось неадекватів - а це ж життя наших воінів
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19.05.2024 11:47
+4
В 2008 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата юридических наук по теме «Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации сотрудников милиции».
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19.05.2024 11:48
+2
Янсур анабой!!!
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19.05.2024 12:29
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Цього очільника ше не погнали? - понабирали якихось неадекватів - а це ж життя наших воінів
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19.05.2024 11:47 Відповісти
В 2008 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата юридических наук по теме «Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации сотрудников милиции».
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19.05.2024 11:48 Відповісти
Як він міг це писати, якщо не знає значення слів "честь, достоинство и деловая репутация"?
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19.05.2024 12:29 Відповісти
Пройшовши через страждання, але це не точно 😁
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19.05.2024 13:26 Відповісти
Тобі абишо написати???!
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19.05.2024 12:37 Відповісти
А шо такоє???
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19.05.2024 13:27 Відповісти
Синєгубов лови , -
Кацапи вдарили по місцю літнього відпочинку на Харківщині: постраждали цивільні😡

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19.05.2024 11:59 Відповісти
Янсур анабой!!!
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19.05.2024 12:29 Відповісти
З ким рашиська орда добре воює так це з мирним населенням і житловими будинками ,це не армія ,це злочинці терористи.
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19.05.2024 12:31 Відповісти
Знаю ті місця. Нічого там воєнного ніколи не було Гниди козломорді.
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19.05.2024 12:36 Відповісти
Місце Синєгубова на лаві підсудних. Більше коментувати нічого.
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19.05.2024 12:54 Відповісти
Тєрєхов, хоч працює. Виїжджає на всі сер'йозні прильоти, та оперативно закривають і ремонтують пошкодження, там, де це можливо. А цей взагалі тільки краде та розповідає новини. Коментатор.
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19.05.2024 12:58 Відповісти
І цей з небритою пикою. Не встигає вранці після похмілля ? Але дорогу до Вовчанська зробив .. для старої техніки зі складів зберігання кацапів, бо вони по бездоріжжю їхати ніяк не можуть.
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19.05.2024 13:04 Відповісти
 
 