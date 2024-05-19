Унаслідок обстрілу Малоданилівської громади Харківського району загинуло 5 людей, 8 - дістали поранення (оновлено)
Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив про фіксацію ударів і вибухів у Харківському районі. Загинуло 5 людей, постраждало - восьмеро, зокрема, фельдшер швидкої.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Зафіксовані удари в Харківському районі. За попередньою інформацією, є постраждалі. Дані уточнюються", - написав він.
Синєгубов додав, що загроза повторних ударів залишається.
Пізніше очільник ОВА написав, що попередньо, вісім людей постраждало внаслідок влучань по Малоданилівській громаді Харківського району.
Серед поранених - фельдшер екстреної допомоги, пошкоджене авто швидкої.
Згодом Синєгубов повідомив про чотирьох загиблих цивільних.
"Окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі", - зазначив він.
Оновлення станом 12:28.
Очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив, що 5 осіб загинуло в результаті обстрілу громадського об’єкта в одному з населених пунктах нашої громади. Усіх поранених доставлено до лікарень.
Також він додав, що є руйнування будинків.
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